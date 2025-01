Neue Autos gibt es jedes Jahr viele, so natürlich auch 2025. Aber welche Neuheiten sind für die Kundschaft besonders interessant oder markieren eine neue Marschrichtung für den Hersteller? Zwölf spannende Modelle für 2025 in der Übersicht!

Audi, BMW & Mercedes 2025: Neuheiten der deutschen Premium-Hersteller

In der Bildergalerie sind die spannendsten Neuheiten des Jahres 2025 alphabetisch geordnet zu finden – trotzdem möchten wir hier darauf eingehen, was Autofans in diesem Jahr erwartet. So sind beispielsweise von den deutschen Premium-Herstellern einige Schmankerl im Anmarsch: Ingolstadt etwa schickt mit dem Audi RS 5 (2025) die sportlichste Ausbaustufe des verbrennenden A4-Nachfolgers ins Rennen. Zwar erwarten wir hier anhand des gesichteten Erlkönigs eine elektrische Unterstützung, anders als AMG dürfte Audi Sport aber auf eine sechs- statt vierzylindrige Basis setzen.

Ein neues Zeitalter bricht unterdessen in Stuttgart mit dem Mercedes CLA (2025) an. Anstatt Elektro- und Verbrennermodelle wie bisher zu trennen, wird der CLA nämlich als erstes Auto auf der neuen antriebsoffenen MMA-Architektur rollen. Demnach wird sich die Kundschaft beim CLA zwischen einem E-Antrieb mit 800-V-Ladetechnik und einem neuen 1,5-l-Vierzylinder mit Mildhybrid-Unterstützung entscheiden können. Auch München bringt eine neue Plattform an den Start: Als erstes "Neue Klasse"-Modell soll der BMW iX3 (2026) den erhofften Aufschwung in der Elektromobilität bringen. Auch hier hält 800-V-Technik die Ladezeiten kurz.

Renault & VW-Konzern: E-Auto-Neuheiten mit niedrigen Preisen

Für viele Interessierte kommen Audi, BMW und Mercedes allein aus finanzieller Sicht nicht in Frage – schon gar nicht die grundsätzlich teureren Elektroautos. Aber auch hier gibt es gute Nachrichten: Neben Renault will auch der VW-Konzern das noch spärlich besetzte Segment der günstigen E-Autos erschließen. Nachdem Renault 2024 den Retro-Stromer R5 an den Start gebracht hat, steht 2025 das Revival des Renault 4 an. Mit Designanspielungen an seinen verbrennenden Urahnen dürfte der Franzose zu einem Grundpreis zwischen 25.000 und 30.000 Euro in die Kompaktklasse surren. Bei Renaults beliebter Budgettochter steht mit dem Dacia Bigster – angesichts des Namens wenig überraschend – der Marktstart des bislang größten Modells an. Der Bigster will die Mittelklasse jedoch mit Verbrennungsmotor unter der Haube erobern. Basispreis: 24.990 Euro (Alle Preise: Stand Januar 2025).

Der VW-Konzern schickt derweil ein elektrisches Trio ins Kleinwagensegment: Cupra Raval, Skoda Epiq und VW ID.2. Alle drei stehen auf der MEB Small-Plattform, die fortschrittliche E-Autos zu vertretbaren Großkonzernpreisen ermöglichen soll. Den Anfang dürfte hierbei der Cupra machen, der noch 2025 seinen Marktstart feiern könnte und uns bereits im fortgeschrittenen Erlkönigstadium vor die Linse gefahren ist (siehe Bildergalerie). Auch bei diesem Trio ist mit Grundpreisen zwischen 25.000 und 30.000 Euro zu rechnen.

Mazda & Toyota: Elektro-Offensive aus Japan

Mazda und Toyota zählen bekanntermaßen nicht zu den Aushängeschildern der Elektromobilität – zumindest, wenn man den vollelektrischen Antrieb betrachtet. Diesen zweifelhaften Ruf wollen die beiden japanischen Hersteller 2025 ablegen, indem sie die Modellfamilie um gänzlich neue Modelle erweitern. So lud Mazda bereits Ende 2024 zur Präsentation der Mittelklasse-Limousine 6e, dem logischen Nachfolger des Mazda6. Mit dem erst zweiten E-Modell der Firmengeschichte – Stichwort MX-30 – zielt man auf die potenzielle Kundschaft von VW ID.7 und Audi A6 Sportback e-tron ab. Weniger ausladend fällt die BEV-Offensive der Hybrid-Spezis von Toyota aus: Der neue Toyota Urban Cruiser (2025) wird mit einer Länge von 4,29 m den City-SUV zugeordnet. Wir rechnen mit Preisen ab rund 34.000 Euro.

Porsche & Ferrari: Neuheiten zum Träumen

Nicht unbedingt volksnah, aber für Autofans dennoch interessant: der Porsche Cayenne Elektro (2025) und das Italo-Hypercar Ferrari F80 (2025). Da diese beiden Möglichkeiten für die wenigsten, die sich 2025 ein neues Auto zulegen möchten, in Frage kommen, haben wir die beiden Luxus-Neuheiten ans Ende unserer Galerie gerückt – trotzdem wollen wir sie nicht vorenthalten.

Bezüglich des Porsche Cayenne sei vorab gesagt, dass die Verbrenner-Variante (anders als beim Macan) vorerst erhalten bleibt. Ähnlich wie sein kleiner Bruder wird der E-Cayenne auf der PPE (Premium Platform Electric) aufbauen, was ordentliche Ladeparameter und Motorleistungen von bis zu 470 kW (639 PS) verspricht. Definitiv noch exklusiver als das Luxus-SUV aus Zuffenhausen kommt der Ferrari F80 (2024) daher. Dank einer Stückzahl von 799 kann man den Mittelmotor-Sportler aus Maranello für schlappe 3,6 Mio. Euro kaufen – beziehungsweise könnte man, wenn er nicht längst ausverkauft wäre. Der Erbe von LaFerrari und Enzo Ferrari bringt es mit einem elektrisierten 3,0-l-V6 auf eine stolze Systemleistung von 1200 PS (883 kW). 0 auf 100: 2,15 s. Erste Auslieferungen: Ende 2025.