RS 4-Nachfolger vor der Linse

Der Nachfolger der aktuellen A4-Generation wird A5 heißen und läuft sich bereits warm – und mit ihm auch der Audi RS 5 Avant (2024). Das wissen wir schon jetzt zum Motor und zum Preis!

Preis des Audi RS 5 (2024) noch unklar

Was viele sehen: einen Audi RS 4. Was es tatsächlich ist: ein Audi RS 5 (2024). Moment, wie kann das sein? Der A5 war bisher doch ein Fließheck oder ein Coupé respektive Cabrio. Tatsächlich benennt Audi seine Modellpalette teilweise neu, denn gerade Nummern betiteln künftig ausschließlich Elektroautos und ungerade Ziffern Verbrennern. Und genau solch einen hat unser Erlkönigfotograf erwischt – noch in Zivil, aber hörbar kein Vierzylinder. Wie genau sich die Änderungen auf den Preis niederschlagen, bleibt abzuwarten. Das noch aktuelle Modell, seines Zeichens Audi RS 4, startet bei 87.500 Euro (Stand: Mai 2024).

Antrieb: Es bleibt beim Sechszylinder

Der hörbare Motorsound deckt sich mit Audis Plänen, BMW und Mercedes auch weiterhin mit einem Sechszylinder Paroli bieten zu wollen – ganz im Gegensatz zum schwächeren S5, der wohl mit Vierzylinder und E-Unterstützung aufwartet. Mit Hinblick auf den kleinen grünen "PHEV"-Sticker auf der Heckscheibe (siehe Bild 8) könnte dies mit Elektro-Unterstützung geschehen und für weit mehr als 500 PS (368 kW) gut sein. Der quattro-Allradantrieb ist Ehrensache. Weil der handelsübliche A5 der künftigen B10-Generation erst für 2024 erwartet wird, dürfte auch die stärkste Ausbaustufe, der Audi RS 5, noch etwas auf sich warten lassen.

Ex- & Interieur weiterentwickelt

Was wir am Audi RS 5-Prototyp schon ablesen können: Der Singleframe-Grill fällt im Vergleich zum Vorgänger flacher und breiter aus, was die gesamte Front dynamischer und weniger wuchtig wirken lässt. Ob der Kühlergrill – wie auf dem ersten Foto – auch in der Serienversion bis zu den unteren Lufteinlässen vergrößert wird, bleibt abzuwarten. Am Heck wiederum deutet sich eine durchgezogene Lichtleiste im Stile des Audi Q4 e-tron an. Interessant ist auch, was sich hinter den Scheiben im Innenraum abspielt: So zeigt sich das Armaturenbrett dank eines großen Infotainment-Bildschirms modernisiert und aufgeräumt. Das Instrumentendisplay gibt sich ebenfalls präsenter, was vor allem am fehlenden Schacht liegt, in dem es bis jetzt immer eingebettet war. Das unten und oben abgeflachte Lenkrad kennen wir bereits aus dem Q4 e-tron, ebenso die Getriebebedienung, die den klassischen Automatik-Wählhebel ersetzt.