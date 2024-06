Der elektrische Renault 4 und sein Bruder Renault Five – auch diesen Namen ließ man sich schützen – könnten 2025 als charakterstarkes Elektro-Duo an den Start gehen.

Damit knüpft das Konzeptauto optisch daran an, was geleakte Patentzeichnungen bereits gezeigt hatten: einen dem SUV-Zeitgeist folgend höher gelegten Crossover mit vier Türen.

Und so könnte der Elektro-R4 ungetarnt aussehen. Wie bereits beim Renault 5 e-tech bleibt wohl auch der Serien-4 optisch nah an der Studie.

Das Interieur ist so ähnlich bereits aus dem Renault 5 e-tech bekannt. Auch im R4 ist eine zweiteilige Bildschirmlandschaft an Bord, die Software stammt von Google.

Der Renault 4 feiert 2025 sein Comeback. Unsere Erlkönig-Fotos zeigen den Retro-Stromer erstmals in Action, die Illustrationen zeigen, wie er ungetarnt aussehen könnte. Und: Das wissen wir zum Hochdachkombi Fourgonnette.

Preis: Renault bringt Retro-Elektroauto 4 (2025) zu noch unbekanntem Preis

Mit dem Renault 4 wird 2025 nach dem Renault 5 bereits das zweite Retro-Elektroauto der Französ:innen auf den Markt rollen. Das bestätigte Renault bereits mit der Premiere einer spektakulären Studie zum R4 Elektro namens Renault 4ever Trophy auf dem Autosalon Paris 2022. Als kompakt bauender Elektro-Crossover wird der kommende Elektro-R4 seinem charakterstarken Vorbild nicht ganz gerecht, doch so mancher sieht im R4 mit seinen langen, hochbeinigen Federwegen auch etwas SUV-Haftes. Ein echter Offroader wird der neue R4, den es zusätzlich im Stil des Renault 4 F4 ("Fourgonnette") auch als Hochdach-Kastenwagen geben soll, aber nicht, denn dafür fehlt ihm der Allradantrieb. Wann der R4 und sein Ableger genau auf den Markt kommen, ist noch nicht bekannt. Genauso wie der Preis – dazu wird es wohl erst nach der Premiere des Renault 4 belastbare Informationen geben.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Renault 4ever Trophy (2022) im Video:

Antrieb: Konzerntechnik aus dem R5

Der Renault 4 (2025) baut auf der dezidierten Elektroauto-Plattform CMF-BEV auf, die bereits beim Renaut 5 zum Einsatz kommt. Die Antriebe dürfte sich der Renault 4 daher ebenfalls mit dem R5 teilen. Demnach stünden drei Leistungsstufen mit 70 kW (95 PS), 90 kW (122 PS) und 110 kW (150 PS) zur Wahl. Hinzu kommen zwei Batteriegrößen mit 40 kWh für die beiden schwächeren Motoren und 52 kWh für das stärkste Modell. Der kleinere Renault 5 schafft mit der großen Batterie bis zu 410 km WLTP-Reichweite, der 22 cm längere R4 dürfte etwas weniger weit kommen. Ein Alpine-Derivat ist für den Elektro-Crossover aktuell nicht vorgesehen. Die Fertigung des Serienmodells des R4 Elektro soll in Nordfrankreich erfolgen.

Exterieur: So könnte der R4 (2025) aussehen

Nachdem der Blick auf die Studie 4ever Trophy den Renault 4 (2025) im Stile eines Wüstenbuggys angeteasert hat, fällt das Serienmodell wohl etwas nüchterner aus. Unsere Erlkönigbilder zeigen den Renault 4 mit deutlich verkleinerten Radläufen im Vergleich zur Offroad-betonten Studie. Auch die Türgriffe – bei der Studie versenkbar – weichen im Serientrimm konventionellen Griffen, die in der Produktion wohl günsitger und obendrein störresistenter sein dürften. Durch die dicke Folierung lassen sich Formen der Karosserie und Beleuchtung zwar nur grob erahnen, dennoch scheint der kommende Renault 4 Elektro optisch nah an dem Konzeptfahrzeug zu bleiben.

Diesen Mut hat Renault bereits beim 5 e-tech bewiesen. Charakteristisch sind wie bei der Studie die nicht in die Karosserie eingezogenen Scheinwerfer, die als Matrix-LED die Fahrbahn ausleuchten. Die senkrechten Rückleuchten zitieren das historische Vorbild und erstrahlen ebenfalls in LED-Technik. Unsere Illustration zeigt, wie der entschärfte R4 ohne Tarnfolie aussehen könnte. Insgesamt sticht der R4 durch Ecken und Kanten sowie ein mutiges Design aus dem SUV-Einheitsbrei hervor. Plastik-Beplankungen geben dem R4 einen Offroad-Charakter. Mit einer Länge von 4,15 m liegt der Renault 4 zwischen Renault Clio und Captur.

Innenraum: "Reno" fährt mit

Foto: SH Proshots

Die Erlkönigbilder des Renault 4 (2025) geben auch erstmals einen Blick in den Innenraum frei. Zu sehen ist dieselbe Bildschirmlandschaft, die bereits im Renault 5 zu finden ist. Damit dürfte auch der R4 vom Google-basierten Infortainmentsystem profitieren. Dieses beinhaltet unter anderem Navigation über Google Maps inklusive Ladeplanung. Ebenfalls mit an Bord: Der digitale Assistent "Reno", der dank Anbindung an die KI-Plattform ChatGPT immer schlauer werden soll. Mehr Details zum Innenraum werden wohl erst mit der offiziellen Präsentation des Renault 4 bekannt. Als recht sicher gilt dagegen bereits, dass die um 22 cm gestreckte Plattform den Fondpassagier:innen und dem Laderaum zugutekommen dürfte.

Renault 4 als Nutzfahrzeug: Fourgonnette

Foto: Jean Francios Hubert

Ersten Informationen zufolge ist auch der Renault 4 "Fourgonnette" in Planung – eine Hochdach-Variante des Elektro-R4. Davon soll es zum einen eine Cargo-Version (siehe Foto) sowie eine Pkw-Variante mit zusätzlichen Fenstern geben. Bis auf das Äußere dürfte er sich aber kaum vom Basis-Renault 4 unterscheiden.

Renault 4ever oder Renault 4?

Beim Europäischen Patentamt sicherte sich der Autobauer in der Vergangenheit bereits die Bezeichnung "Renault 4ever" und ein dazu passendes Logo. Dieses kombiniert den jüngst überarbeiteten Rhombus im sogenannten Flat-Design mit einer zentral sitzenden "4". Damit passt es exakt zur "5er"-Raute, die das Heck des Renault 5 Prototype ziert, der Mitte Januar 2021 seinen Einstand gab. Ob der elektrische Renault 4 tatsächlich "4ever" heißen wird oder sich eher an der Nomenklatur des Renault 5 orientiert, ist noch nicht offiziell raus. Schließlich ließ man sich hier zunächst den Namen "Renault Five" schützen und setzte dann doch auf den bewährten Namen. Es liegt also nahe, dass der Elektro-Nachfolger des Renault 4 auch ein Renault 4 (2025) wird.