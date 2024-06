Erste Erlkönigfotos vom Bigster

Auch die markanten Y-förmigen Heckleuchten kommen wohl in die Serie.

Bereits 2021 hatte der rumänische Autobauer das Dacia Bigster Concept vorgestellt. Der Marktstart des Mittelklasse-SUV soll 2025 erfolgen. Gut ein Jahr zuvor haben wir endlich erste Erlkönigbilder vom Dacia Bigster. Das sind die zu erwartenden Antriebe und der mögliche Preis!

Preis: Das könnte der Dacia Bigster (2025) kosten

Mit dem Dacia Bigster will die rumänische Marke mit Coolness und Lifestyle neue Kundschaft gewinnen, dabei jedoch weiterhin Anlaufpunkt für die preissensible Käuferschicht bleiben. Den Preis der 2025 debütierenden Serienvariante hat Dacia zwar noch nicht verkündet, dafür aber eine Einordnung gegeben: Das SUV soll in der Mittelklasse spielen, aber nur so viel wie ein City-SUV kosten. Mit der Größeneinordnung ist auch klar, dass der Bigster der große Bruder des schon nicht mehr kleinen Duster sein wird. Dieser startet übrigens bei 18.950 Euro (Stand: Juni 2024).

Antriebe: Hybrid, Autogas & Verbrenner

Der Dacia Bigster (2025) baut wie beispielsweise der 2024 auf den Markt gebrachte, neue Dacia Duster auf der CMF-B-Plattform auf. Das lässt viele technische Parallelen vermuten, gerade, wenn es um die Antriebe geht. Der sehr wahrscheinliche Hybrid dürfte demnach einen 1,6 l großen Vierzylinder mit 94 PS (69 kW) mit zwei Elektromotoren (je 36 kW (49 PS)) zu einer Systemleistung von 140 PS (103 kW) Systemleistung kombinieren. Der Hybrid bringt seine Kraft über ein Multi-Mode-Automatikgetriebe mit vier Fahrstufen für den Verbrenner und zwei Fahrstufen für den E-Motor und die Vorderräder auf die Straße. Allradantrieb gibt es beim Duster nur beim mildhybridisierten Dreizylinder-Benziner mit 130 PS (96 kW), der wiederum nur als Handschalter verfügbar ist. Ebenfalls per Hand geschaltet wird der 101 PS (74 kW) starke Dreizylinder, der mit Autogas betankt werden kann. Eine rein elektrische Variante des Dacia Bigster (2025) ist nicht zu erwarten.

Exterieur: Erlkönig gibt Aufschluss

Das Design des 4,6 m langen Dacia Bigster (2025) erinnert mit seinen ausgeprägten Kotflügeln an den Dacia Duster, wirkt gleichzeitig aber nochmals markanter. Bei der Studie sorgten ausgefallene LED-Stilmittel wie das leuchtende Dacia-Logo mit gespiegeltem "D" für einen futuristischen Look. Beim im Sommer 2024 erstmalig erwischten Erlkönig finden wir zwar die LED-Scheinwerfer wieder, doch vom illuminierten Logo und vom LED-Balken fehlt auf dem ersten Blick jede Spur. Da dieser Bereich üppig abgeklebt wurde, ist es dennoch möglich, dass uns der Bigster in der Serie eine ähnliche Lichtshow bietet wie die Studie. Den Offroad-Charakter versprühen die verbreiterten Radhäuser und Schweller aus (vermutlich) recycelten Kunststoffen sowie die üppigen Geländereifen. Insgesamt lässt sich aber sagen, dass der Dacia Bigster weitestgehend das Design der Studie übernimmt.

Interieur: Geräumiger Fünfsitzer

Über den Innenraum wissen wir bislang nur, dass er geräumig werden soll und über fünf Sitze verfügt. Es würde uns aber schwer wundern, wenn der Dacia Bigster (2025) nicht zumindest die gleichen Optionen bietet wie der kleinere Duster. Dessen Infotainment wartet mit einem 3,5 bis 10,1 Zoll großen Touchscreen auf und verfügt in der größeren Variante über kabelloses Apple CarPlay und Android Auto. Auch ein digitales Kombiinstrument ist sehr wahrscheinlich. Das Kofferraumvolumen dürften spürbar über die 472 l bei nicht umgeklappter Rücksitzbank hinausgehen.