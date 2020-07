Der Mazda MX-30 ist das erste Elektroauto der Automarke. Und irgendwie typisch japanisch, musste das elektrische SUV anders als andere Autos daherkommen: Andere Elektroautos haben zugunsten einer hohen Reichweite entsprechend große Batterien. Nicht so der MX-50, der angesichts der Umweltbelastung auf kleinere Akkupacks setzt. Auch die Karosserie lässt sich schwer einordnen: Mit gegenläufig öffnenden Türen und einer Coupé-ähnlich stark abfallenden Dachlinie will der MX-30 definitiv kein Praktiker, dafür ein Schönling sein. Last but not least die Materialien im Innenraum: Dort setzt Mazda unter anderem auf Kork!