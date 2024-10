Ende 2024 hat der Ferrari F80 den Platz an der Markenspitze eingenommen. Er tritt das Erbe des Ferrari LaFerrari an. Das 1200 PS (883 kW) starke Hypercar gesellt sich in die Reihe von Ferrari F40 und Ferrari Enzo. Das sind aktuelle News, Fahrberichte sowie Einzel- und Vergleichstests der AUTO ZEITUNG zum Ferrari F80.