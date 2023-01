Das Portal "Camping.info" hat auch 2023 wieder die 110 beliebtesten Campingplätze in Europa gekürt. Wir haben die Top-10 in Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammengefasst.

"Camping.info" hat auch 2023 wieder die 110 beliebtesten Campingplätze in Europa gekürt: Wir stellen die besten Campingplätze in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz vor.

Top-10: Die besten Campingplätze in Deutschland, Österreich und Schweiz 2023

Dank des "camping.info Award 2023" des Reisebegleiters "camping.info" kennen wir nicht nur die besten Campingplätze in Deutschland, sondern gleich die beliebtesten Campingplätze Europas. Bei dem jährlich vergebenen Publikumspreis entscheiden alleine Camper:innen, welche Ziele sie am besten fanden. Die 230.000 Bewertungen von über 150.000 Urlaubenden umfassten unter anderem die Gästezufriedenheit, Anzahl sowie Aktualität der Bewertung. So hat das Portal aus 23.000 teilnehmenden Campingplätzen in einem Ranking die 110 beliebtesten Campingplätze in Europa gekürt. Die Top-10 der besten Campingplätze liegen nicht etwa in Italien, Kroatien & Co., sondern häufig in Deutschland. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Die besten Campingplätze in Deutschland 2023

Der zehnte Platz geht an den "Campingpark Kalletal" in Nordrhein-Westfalen. Zwischen Weserbergland und Teutoburger Wald gelegen, findet man hier einen Campingplatz mit Badesee, Sandstrand und Wellness-Oase. Wer kein mobiles Zuhause mitbringt, kann sich auch in den Chalets einquartieren. Die Preise beginnen ab 33 Euro.

Adresse: Seeweg 1, 32689 Kalletal-Stemmen

Öffnungszeiten: 24.03.-05.11.



Seeweg 1, 32689 Kalletal-Stemmen 2022 auf Platz acht, rutscht der Campingplatz "Ostseecamping Familie Heide" in Schleswig-Holstein 2023 auf Platz neun. Das 30 Hektar große Wiesengelände befindet sich im Landschaftsschutzgebiet "Mittel-Schwansen". Mit eigenem Supermarkt, Happy Kids Club und Anbindung zu Bäckerei, Pizzeria und Ostsee steht dem Familienurlaub nichts mehr im Wege. Die Nacht kostet ab rund 33,60 Euro.

Adresse: Strandweg 31, 24369 Kleinwaabs

Öffnungszeiten: 01.04.-31.10.



Strandweg 31, 24369 Kleinwaabs 01.04.-31.10. Platz sieben geht an "CampingPlatz Ecktannen". Dieser liegt in Mecklenburg-Vorpommern nahe des Binnensees Müritz und des Müritz-Nationalparks. Anliegend an der Badestelle des Campingplatzs gibt es eine Surf- und Segelschule sowie einen Streichelzoo, Minigolf- und Spielplatz. Der Preis für eine Nacht beginnt ab 28,50 Euro.

Adresse: Fontanestraße 66, 17192 Heilbad Waren (Müritz)

Öffnungszeiten: 01.05.-15.09., 16.09.-30.04.



Fontanestraße 66, 17192 Heilbad Waren (Müritz) 01.05.-15.09., In Schleswig-Holstein befindet sich der drittbeliebteste Campingplatz Europas. Der "Rosenfelder Strand Ostsee Camping" liegt direkt an der Ostsee und hat einen Wald- und Wasserspielplatz sowie WLAN. Ab 31,30 Euro kostet hier die Übernachtung.

Adresse: Rosenfelder Strand 1, 23749 Rosenfelde-Grube

Öffnungszeiten: 24.03.-31.10.



Rosenfelder Strand 1, 23749 Rosenfelde-Grube 24.03.-31.10. Das dritte Jahr in Folge landet der "Campingpark Kühlungsborn" auf Platz eins der beliebtesten Campingplätze in Europa. Das in Mecklenburg-Vorpommern gelegene Naturgrundstück erstreckt sich über zwölf Hektar und liegt direkt an der Ostsee. Der Campingpark bietet viele Freizeitangebote an. Bis zum Meer sind es außerdem nur 50 Meter. Die Nacht kostet ab 30 Euro.

Adresse: Waldstraße 1b, 18225 Kühlungsborn

Öffnungszeiten: 11.03.-31.12., 01.01.-15.01.

Die besten Campingplätze in Österreich 2023

"Camping Murinsel" in der Steiermark (Österreich) kommt auf Platz acht. Auf dem 50.000 Quadratmeter großen Areal gibt es einen großen Naturteich, ein Gasthaus und einen Kinderspielplatz. Golf-, Reit- und Wanderangebote liegen in unmittelbarer Nähe. Eine Nacht kostet ab 25,50 Euro.

Adresse: Teichweg 1, 8734 Großlobming

Öffnungszeiten : 01.04.-31.10., 01.11.-30.03.



Teichweg 1, 8734 Großlobming 01.04.-31.10., Platz fünf klingt mit dem Namen "Camp MondSeeLand" recht mystisch. Dieser Platz liegt inmitten von Natur in Oberösterreich. Hier gibt es sowohl Stellplätze für Camper als auch Ferienhäuser. Neben dem Abenteuerwald für Kinder bietet die Anlage auch einen Swimmingpool, Fischteich und im Gemeinschaftsbereich Tanzabende. Eine Nacht im MondSeeLand kostet ab 27,50 Euro.

Adresse: Punzau 21, 5310 Mondsee/Tiefgraben

Öffnungszeiten: 01.04.-15.10.



Punzau 21, 5310 Mondsee/Tiefgraben 01.04.-15.10. Auf dem vierten Platz landet das im österreichischen Burgenland gelegene "Camping Sonnenland". Der Fünf-Sterne-Anlage lädt nicht nur zum Schwimmen im nahegelegenen See ein, sondern auch zum Kängurustreicheln ein. Kinder und Hunde sind auf diesem Familiencampingplatz mehr als erwünscht. Der Preis für eine Nacht startet ab 31,50 Euro.

Adresse : Trift 3, 7361 Lutzmannsburg, Österreich

Öffnungszeiten: 01.04.-08.11.



: Trift 3, 7361 Lutzmannsburg, Österreich 01.04.-08.11. Der "Grubhof" bei Salzburg (Österreich) ist wie bereits 2022 der zweitbeliebteste Campingplatz in Europa. Die Vier-Sterne-plus-Anlage hat geräumige Stellplätze, eine Zeltwiese und ein Wellnessbad vor Bergpanorama. Der Preis für eine Nacht beginnt ab 29,60 Euro.

Adresse: Grubhof 39, 5092 St. Martin bei Lofer, Salzburger Saalachtal

Öffnungszeiten: ganzjährig.

Die besten Campingplätze in der Schweiz 2023

Platz sechs geht an "Camping Hüttenberg" in der Oberschweiz. Der Platz liegt auf einer Anhöhe am Waldrand mit Blick über den Untersee. Von hier aus kann man Wanderungen und Radtouren starten oder einen Ausflug zur Blumeninsel Mainau unternehmen. Ab 34,80 Euro kostet die Nacht.

Adresse: Hüttenberg 3, 8264 Eschenz

Öffnungszeiten: 12.04.-18.10.



*Alle Angaben zu Adressen und Öffnungszeiten ohne Gewähr

