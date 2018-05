Ein Ausflug mit der gesamten Familie im Oldtimer? Warum nicht? Die 1960er-Jahre brachten nicht nur den lange ersehnten Wohlstand in die Bundesrepublik, sondern auch interessante Autos. Wir schauen uns die Neue Klasse von BMW und ihre Mitbewerber im Detail an.

Diese Themen erwarten Sie ab dem 02. Mai unter anderem in der neuen AUTO ZEITUNG Classic Cars 06/2018: Familien-Klassiker der 60er, Was tun bei Scheckheft-Betrug, 70 Jahre Honda sowie Porsche-Sportwagen und den BMW 7er von James Bond, dazu wie immer viele Vergleiche und Tests.

Die Entwicklung der Sportcoupés in Deutschland und die japanischen Hersteller haben eines gemeinsam: Beide haben schon bessere Zeiten gesehen. Betrachten wir zunächst das Segment der Coupés: In den 70ern und 80ern waren sie der Traum der Jugend und sportlicher Familienväter, die ihre Kleinen gern noch auf der Rücksitzbank unterbrachten. Fast jeder Hersteller, der etwas auf sich hielt, baute eines dieser schnittigen Modelle. Ford Capri, Opel Manta, VW Scirocco, Alfa Romeo GTV, Toyota Celica – die Liste ließe sich fast unendlich fortsetzen. So verschieden diese Coupés sein mögen, auch hier gibt es eine Gemeinsamkeit: Sie alle werden nicht mehr gebaut. Nur VW verkauft gerade noch seine letzten Scirocco. Einen Nachfolger wird es nicht geben. Die Gründe sind profan, der Mensch ist bequemer geworden. Heute muss jeder Winzling, wie beispielsweise ein Renault Twingo, vier Türen haben. Und sei es nur, dass man die hinteren Türen öffnen kann, um seine Jacke auf die Rücksitzbank zu werfen. Keiner hat heutzutage mehr Lust, den Vordersitz nach vorn zu klappen und sich nach hinten durchzuquälen. Diese automobile Dekadenz hat auch den Boom der SUV ausgelöst.

Bequemes Einsteigen und hohes Sitzen sind heute angesagt. Unsere Geschichte mit Datsun 260Z, Honda Prelude, Mitsubishi Starion und Nissan Silvia erinnert noch einmal an einige japanische Interpretationen der Coupé-Ära. Doch das Schicksal der japanischen Hersteller in Deutschland wurde nicht nur vom Niedergang der Coupés geprägt. Mit Ausnahme von Mazda haben sich alle diese Hersteller, insbesondere Toyota und Honda, auf den US-amerikanischen Markt konzentriert. Dort verkaufen sie die Stückzahlen, dort verdienen sie ihr Geld. Bei Mitsubishi wiederum kam eine komplett verfehlte Modell- Politik hinzu. Und Honda verkauft in Deutschland im ganzen Jahr weniger Modelle als manch großer amerikanischer Händler allein. Nissan lebt in Deutschland dagegen fast nur vom Qashqai. Toyota und Mitsubishi verzeichnen allerdings gerade wieder Zuwächse durch ihre SUV C-HR und Eclipse. Doch sind wir mal ehrlich: Im Vergleich zu einer Celica oder einem Datsun 260Z sind dies gesichtslose Modelle. Sind dies Autos, die wir in 30 oder 40 Jahren noch gern sehen und als Oldies besitzen wollen? Haben SUV wirklich Klassiker-Potenzial? Schreiben Sie mir bitte, Ihre Meinung interessiert mich. Redaktion@classiccars-magazin.de

