Kleines Neuheiten-Feuerwerk in Paris

Die Paris Motor Show 2024 ist im vollen Gange und hält ihre Pforten noch bis zum 20. Oktober geöffnet. Viele, aber längst nicht alle Hersteller nutzen die Bühne, um ihre Neuheiten vorzustellen. Das sind unsere Highlights!

Paris Motor Show 2024: Seit über 100 Jahren etabliert

Seit nun 126 Jahren besteht die Paris Motor Show schon, die 1898 in ihrer ersten Ausgabe stattfand. Seitdem ist sie aus der Autowelt nicht mehr wegzudenken und findet alle zwei Jahre im Wechsel mit der IAA statt. Noch bis zum 20. Oktober 2024 hält die Messe im Herzen von Frankreich ihre Tore geöffnet und bietet einen Überblick über die Automobilbranche. Die Bandbreite reicht von Fahrzeugneuheiten und Concept Cars bis hin zu Leichtfahrzeugen und Zubehör. Und an Neuheiten hat die Messe nicht gespart, wie die Highlights verraten.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars zeigt den Renault 5 E-Tech Electric (2024) im Video:

Neuheiten-Highlights: Renault 4 als Star der Messe

Der Star der Messe ist ohne Frage der Renault 4 E-Tech Electric, der auf der Autosalon Paris 2024 sein Debüt feiert. Renault nutzt den Heimvorteil aus und zeigt zusätzlich ein Konzeptauto des Twingo. Serienreif ist der Wagen zwar noch nicht, allerdings bestätigt der französische Hersteller in Paris, dass aus dem gezeigten Fahrzeug die viere Generation des Renault Twingo entsteht. Auch Renault-Tochter Alpine zeigt mit dem A390_ß eine schnittige Studie, die einen ersten Vorgeschmack auf das erste SUV der ausgegliederten Submarke gibt. Mit mehreren Neuheiten kommen auch Citroën und Mini daher: Die Marke mit dem Doppelwinkel präsentiert ihr Facelift des Citroën C4 und den aufgefrischten C4 X. Zusätzlich zeigt sie eine Studie des nächsten C5 Aircross, der für 2025 zu erwarten ist. Mini zeigt zwei elektrische Sportler mit dem Aceman JCW und mit dem Mini JCW.

Nützliches Zubehör rund ums Elektroauto:

Neben den Neuheiten der Messe präsentieren die Hersteller aus aller Welt auch ihre aktuellen Fahrzeuge aus dem Portfolio. Mittlerweile gängig ist es, dass Hersteller ihre Fahrzeuge kurz vor der Messe präsentieren, sodass sie in der Flut an Messeneuheiten nicht untergehen. Audi präsentiert in Paris den kurz zuvor enthüllten Q6 Sportback e-tron. Dacia hingegen setzt mit dem ebenfalls taufrischen Bigster ein Ausrufezeichen. Die Präsentation des Renault 5 E-Tech Electric ist sogar schon einige Monate her. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass auch der R5 zu den Highlights auf der Paris Motor Show 2024 zählt.

Mercedes, Toyota & DS fehlen

Trotz der Neuheiten auf der Autosalon Paris 2024 fällt auf, dass viele Hersteller durch Abwesenheit glänzen. Premiumhersteller wie Bugatti oder Porsche sind in Paris ohnehin nur selten zu sehen. 2024 sind aber auch Hersteller wie DS, Hyundai, Mercedes und Toyota nicht vertreten. Ein Lichtblick: Marken wie BMW, Cadillac, Tesla und BYD nutzen Paris dennoch, um Präsenz zu zeigen – auch, wenn sie dort keine bahnbrechenden Neuheiten präsentieren. Apropos BYD: Eine erschlagende Masse an fernöstlichen Unternehmen und Newcomern wie zuletzt 2022 bleibt dieses Jahr aus. Paris zeigt sich sehr ausgewogen, was auch die gebotenen Antriebe der Fahrzeuge unterstreichen: Sowohl Elektroautos als auch Hybride und Verbrenner finden sich in Paris zuhauf – eine klare Tendenz wie auf der IAA lässt sich selbst in den Highlights nicht feststellen.