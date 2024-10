Der Twingo wird zum günstigen Retro-Stromer

Am neuen Twingo erinnert vieles an das Original: die angedeuteten Drillings-Lufteinlässe benötigt der Stromer nicht, sie bleiben aber als Hommage und fungieren als Ladestandsanzeige.

Nach Renault 4 und 5 soll 2026 ein weiterer Klassiker der Firmengeschichte als Retro-Modell anlaufen: der Renault Twingo E-Tech. Es existieren sogar schon erste Angaben zum Verbrauch und Preis des künftigen Einstiegsstromers.

Preis: Renault Twingo E-Tech (2026) für unter 20.000 Euro

Neu ist der Prototyp, den Renault auf dem Autosalon Paris 2024 präsentiert, zwar nicht, aber nun herrscht Gewissheit: Wir sehen hier die vierte Generation des Renault Twingo (2026). Rundum erinnert die im November 2023 noch als "Renault Legend" präsentierte vierte Generation des Stadtflohs an den Ur-Twingo von 1992. Damit folgen die Französ:innen der Erfolgsformel, die man mit den Retro-Stromern Renault 5 und 4 gefunden zu haben scheint. Elektromobilität und Emotionen kommen hier auch abgesehen vom Anfangsbuchstaben auf einen gemeinsamen Nenner: Nostalgie.

Doch einzig bei wohligen Gefühlen an vergangene Zeiten bleibt es bei der Neuauflage nicht. Den ehrwürdigen Namen verdient sich der Renault Twingo E-Tech auch mit Hinblick auf den anvisierten Preis: Das Elektroauto soll unterhalb des Renault 5 E-Tech Electric mit einem Einstiegspreis von weniger als 20.000 Euro debütieren. Renault sieht damit die selbstgesetzte Mission "les voitures à vivre" (Deutsch: Autos zum Leben) voll und ganz erfüllt. Das kleine Auto, das komplett in Europa gefertigt werden soll, könnte E-Mobilität mit Kosten von unter 100 Euro pro Monat für deutlich mehr Autofahrer:innen erschwinglich machen.

Antriebe: ausschließlich vollelektrisch

Da der Renault Twingo E-Tech (2026) von der neuen, auf Elektroautos spezialisierten Tochtermarke Ampere entwickelt wird, scheint eine Option auf Verbrennungsmotoren so ziemlich ausgeschlossen. Stattdessen basiert der Kleinstwagen wie auch Renault 4 und 5 auf der CMF-B EV-Plattform, die nun in AmpR Small-Platform umbenannt wurde. Diese ermöglicht in der Theorie bis zu 400 km Reichweite und ist an einen selbst entwickelten, elektrisch erregten Synchron-Elektromotor gekoppelt. Leistungsdaten nennt die Marke noch nicht, dafür bereits bei der Präsentation des Showcars als "Renault Legend" im November 2023 einen Verbrauch von lediglich zehn kWh auf 100 km.

Exterieur: charmante Twingo-Zitate

Kulleraugen, asymmetrische Elemente auf der Fronthaube, hervorstehende Heckscheibe: Der Renault Twingo E-Tech (2026) zitiert den Ur-Twingo von 1992 auf charmante Weise, ohne den Urentwurf plump zu kopieren. Dank seiner stark modellierten Außenhaut und der dynamischen Flanke wirkt er eigenständig-futuristisch. Im Gegensatz zum Millionenseller von damals verfügt er außerdem über insgesamt fünf Türen. Wer genau hinsieht, erkennt sogar ein Panoramaglasdach. Ein weiterer netter Hingucker: Die drei Belüftungsaufsätze des Originals zeigen beim Legend den Ladestand der Batterie an. Entsprechend dem Kleinstwagensegment dürfen wir eine Karosserielänge diesseits von vier Metern erwarten.