Der Elektro-Mini fährt auf einer eigens und neu entwickelten Plattform, die in einem neuen Joint Venture mit Great Wall (Spotlight Automotive Limited) in China produziert wird.

Bis dahin muss man sich mit dem begnügen, was auch so zu erkennen ist: Zum Beispiel der achteckige Kühlergrill.

Nach unzähligen Facelifts der aktuellen Generation wird der Mini 2023 pünktlich zur IAA neu aufgelegt. Es bleibt bei Cooper und Cabrios sowie einem starken SE. Mini setzt dabei sowohl auf Verbrenner als auch auf Elektro.

Der Mini startet 2023 runderneuert durch. Und noch vor der Premiere auf der IAA 2023 (5. bis 10. September) in München lädt BMW zur kleinen Vorpremiere und gibt erste Ausblicke auf den Mini. Wie bisher wird er Cooper heißen und als Drei- und Fünftürer zu haben sein. Etwas später wird auch ein Cabrio nachziehen. In Sachen Design muss man schon genau hinschauen, wenn man die Veränderung unter der Tarnfolie erkennen will. Der Mini (2023) wird wieder etwas kantiger und bekommt einen aufgefrischten achteckigen Kühlergrill. In seinen Abmessungen bleibt er etwa so groß wie der Vorgänger, profitiert aber von einem längeren Radstand mit nun 2,53 Metern. Das soll sich vor allem auf die Platzverhältnisse innen positiv auswirken. Das Interieur des neuen Minis erinnert an Tesla, derart reduziert und aufgeräumt präsentiert es sich: Einen klassischen Tacho wird es wohl geben, dafür eine Projektionsfläche vor der Windschutzscheibe und den Fokus auf Sprachsteuerung. Der zentrale Infotainmentbildschirm wird rund und wächst weiter an. Bis auf wenige Bedieneinheiten darunter scheint der nächste Mini (2023) weitestgehend knopffrei bedient zu werden. Übrigens sollen Recyclingmaterialien nicht nur im Innenraum, sondern in Form von Sekundäraluminium auch unter dem Blech eingesetzt werden, um die CO2-Bilanz zu reduzieren. Leder hat keine Zukunft. An seine Stelle treten Naturfaserstoffe aus recycelten PET-Flaschen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Elektroauto & Verbrenner: Motoren des Mini (2023)

Der Mini (2023) wird sowohl mit Verbrennungsmotoren als auch als reines Elektroauto zu haben sein. Dabei wird der kommende Elektro-Mini auf einer eigens und neu entwickelten Plattform durchweg elektrisch in einem neuen Joint Venture mit Great Wall (Spotlight Automotive Limited) in China produziert. Damit zahlt die Neuauflage auf ein zentrales Ziel der Marke ein, dass bis 2027 die Hälfte des weltweiten Absatzes rein elektrische Fahrzeuge sein sollen. Dabei kommt der E-Mini auf gut 180 PS (132 kW) und als SE auf etwa 220 PS (162 kW), die Akkus haben eine Kapazität von 40 oder 54 kWh und die Reichweite liegt bei 300 oder 400 Kilometern. Doch der Verbrenner ist noch nicht ganz auf dem Abstellgleis: Klassisch motorisierte Mini auf einer weiterentwickelten Mini-Plattform werden weiterhin im englischen Oxford produziert und sind somit technisch komplett anders als der chinesische E-Mini. Optisch werden sich die beiden Varianten aber bis auf wenige Unterschiede äußerst ähnlich sehen. Auch der Sport soll in Zukunft nicht zu kurz kommen: John Cooper Works wird sich dem kommenden Mini (2023) widmen und auch dem Elektro-Kleinwagen ein verstärktes Gokart-Feeling verpassen. Für einen Preis der Neuauflage ist es noch zu früh: Der Verbrenner startet aktuell bei 26.900 Euro, der Elektro-Mini bei 37.300 Euro (Stand: März 2023).

