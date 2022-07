Inwieweit sich der Dreitürer oder Countryman bald voneinander unterscheiden werden, verrät Mini nur ansatzweise: Jede Modellreihe soll ihre eigene Union-Jack-LED-Lichtsignatur am Heck erhalten.

Eine neue Mini Crossover-Studie wird Ende Juli 2022 enthüllt. Mit ihr möchte die Marke eine neue Designsprache einführen. Über den Preis oder die Reichweite der Serienversion ist noch nichts bekannt.

Ende Juli 2022 bekommt die Öffentlichkeit erstmals den Mini Crossover zu Gesicht – und mit ihm auch eine neue Design-Sprache. Ziel der Marke ist es, die einzelnen Modellreihen eigenständiger auftreten zu lassen, ohne auf den unverkennbaren Mini-Look zu verzichten. Inwieweit sich der Dreitürer oder der Countryman also künftig voneinander unterscheiden werden, verrät Mini aber nur ansatzweise: Jede Modellreihe soll ihre eigene Union-Jack-LED-Lichtsignatur am Heck erhalten. Und auch das erste Teaserfoto der neuen Mini-Ära im Joint Venture mit Great Wall (Spotlight Automotive Limited) bleibt noch rätselhaft. Einzig die Silhouette der Mini Crossover-Studie (2022) und die Seitenansicht einer eher kantigen Front mit traditionell runden Scheinwerfern ist auf den ersten offiziellen Fotos erkennbar. Der Hersteller spricht von einer reduzierten Formensprache, klaren Oberflächen und einer Neuinterpretation des Mini-Designs. Ende Juli 2022 werden wir erfahren, was sich Mini darunter vorstellt. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Preis & Reichweite der Mini Crossover-Studie (2022) nicht bekannt

Die Fahrzeugarchitektur der Mini Crossover-Studie (2022) ist wie ihr Design Grundstein für die neuen Modellgenerationen der gesamten Mini-Palette. Das eröffnet vor allem im Innenraum neue Möglichkeiten. Tatsächliche Einblicke fehlen zwar noch, doch beschreibt Mini ein hochmodernes Cockpit, das dem reduzierten Design des Exterieurs folgt und neben dem kreisrunden Touchscreen auch weiterhin auf analoge Schalter setzt. Zudem wird der Innenraum frei von Leder sein. Bei der Herstellung möchte Mini den Anteil an Sekundärrohstoffen, Natur- und Recycling-Materialien stetig erhöhen und verzichtet fast gänzlich auf den Einsatz von Chrom-Bauteilen. Da es sich beim Mini Crossover (2022) vorerst nur um eine Studie handelt, sind technische Daten wie die Reichweite oder ein Preis noch Zukunftsmusik. Aktuell kostet der Mini Electric mindestens 35.700 Euro (Stand: Juni 2022) und schafft 203 bis 234 Kilometer mit einer Batterieladung. Einen Elektro-Mini im Crossover-Look schätzen wir deutlich teurer ein.

