Citroën optimiert den C4 X

Fährt das Facelift rein elektrisch, handelt es sich um den ë-C4 X. Ihn gibt es in zwei Leistungsstufen: mit 115 kW (156 PS) oder 110 kW (136 PS) starkem Elektromotor.

Der Zentralmonitor auf dem Armaturenbrett misst zehn Zoll, lässt sich per Touch- sowie Sprachsteuerung bedienen und bietet Funktionen wie eine 3D-Navigation.

Das Citroën ë-C4 X Facelift (2025) kommt mit optischen Neuerungen innen und außen sowie bei der Technik. Zum Preis gibt es noch keine Informationen.

Preis: Citroën C4 X Facelift (2025) ab knapp über 20.000 Euro?

Noch kostet der Citroën C4 X knapp unter 20.000 Euro, für die elektrische Version Citroën ë-C4 X startet der Preis bei 35.275 Euro (Alle Preise: Stand Oktober 2024), allerdings sind beide Versionen nicht mehr im Konfigurator hinterlegt. Das auf der Pariser Auto Show 2024 gezeigte Facelift steht für 2025 in den Startlöchern und könnte erfahrungsgemäß den Preis etwas in die Höhe treiben. Dafür ist nun erstmals die V2L-Technik (Vehicle-to-Load) verfügbar, die es ermöglicht, externe Geräte über den C4 X mit Strom zu versorgen.

Antriebe: Von ganz bis gar nicht elektrifiziert

Das Citroën C4 X Facelift (2025) bleibt dem Verbrenner treu und fährt auf Wunsch mit dem 1,2-l-PureTech-Motor vor, der 130 PS (96 kW) leistet und mit einer Achtstufen-Automatik kombiniert ist. Allerdings gilt diese Option mit Vorbehalt, denn der reine Verbrenner soll nur auf "ausgewählten Märkten" zur Verfügung stehen. Die Versionen mit 48-V-System sind hingegen neu und gesichert. Es besteht die Wahl zwischen einem 1,2-l-Dreizylinder mit 136 PS (100 kW) oder einem Benziner mit 100 PS (74 kW), beide inklusive einer Elektrounterstützung. Die Mildhybride ermöglichen eine (wenn auch kurze) rein elektrische Fahrt in der Stadt und soll dadurch die CO2-Emission um rund 20 Prozent reduzieren können.

Fährt das Facelift rein elektrisch, handelt es sich um den ë-C4 X. Ihn gibt es ebenfalls in zwei Leistungsstufen: mit 115 kW (156 PS) oder 110 kW (136 PS) starkem Elektromotor. Die kraftvollere Version bezieht die Energie aus einem 54-kWh-Akku und schafft bis zu 425 km, die schwächere Version kommt mit 50-kWh-Akku 360 km weit. An einem Schnelllader zapft das Citroën ë-C4 X Facelift (2025) zehn Kilometer Reichweite pro Minute. Innerhalb von 30 min soll der Akku so auf 80 Prozent SoC kommen.

Exterieur: Fastback mit neuen Farben

Die Änderungen beim Design fallen beim Citroën C4 X und ë-C4 X Facelift (2025) eher dezent aus. Schmalere LED-Scheinwerfer sowie aerodynamisch optimierte Designelemente erfrischen die Front. Anders als beim C4 bleibt das Heck des C4 X weitestgehend unberührt. Auch bei den neuen Felgen spielt die verbesserte Aerodynamik eine Rolle. Abgerundet wird die Modellpflege durch die neuen Lackfarben Manhatten-Grün und Eclipse-Blau. Die Abmessungen betragen weiterhin 4,6 m Länge und 1,8 m Breite, der Radstand liegt bei 2,67 m.

Interieur: Verbesserter Sitzkomfort

Zu den Neuerungen im Innenraum des Citroën C4 X und ë-C4 X Facelift (2025) zählen zum einen neue Sitze der Eigenmarke "Advanced Comfort" und zum anderen eine neue Generation des Infotainmentsystems. Die Sitze sind nicht nur neu gestaltet, sondern bieten auch 15 mm mehr Schaumstoff. Im Fond betont der Hersteller die Rückenlehnenneigung, die ab sofort 27 Grad beträgt und daher komfortabler sein soll. Der Zentralmonitor auf dem Armaturenbrett misst zehn Zoll, lässt sich per Touch- sowie Sprachsteuerung bedienen und bietet Funktionen wie eine 3D-Navigation. Smartphone-Mirroring funktioniert kabellos und auch Over-the-air-Updates sind möglich. Hinter dem Lenkrad sitzt zudem das sieben Zoll große, digitale Kombiinstrument sowie ein Head-up-Display.

Nicht nur die Passagier:innen sollen ausreichend Platz im C4 X finden, auch im Kofferraum soll es für eine Limousine geräumig zugehen. Dafür sorgen ein Stauraum von 510 l sowie eine Ski-Durchreiche und seitliche Haken für Taschen.

Assistenzsysteme im Citroën (ë-)C4 X Facelift (2025)

Im Citroën (ë-)C4 X Facelift (2025) kommen bis zu 20 Fahrerassistenzsysteme unter. Dazu zählen ein automatischer Notbremsassistent mit Fußgänger- und Fahrraderkennung, ein Assistent aus adaptivem Tempomaten und Spurhaltefunktion, der automatisiertes Fahren der Stufe 2 ermöglicht, eine adaptive Geschwindigkeitsregelung mit Stop-&-Go-Funktion, eine Rückfahrkamera mit 180-Grad-Rückansicht und 360-Rundumsicht, ein Totwinkel-Assistent, ein Spurhalteassistent, ein Aufmerksamkeitsassistent, eine Kollisionswarnung und eine erweiterte Verkehrszeichenerkennung.

Fahreindruck des Vorgängers: Design, Komfort und Preiswürdigkeit vereint

Platz ist in der kleinsten Lücke. Der Citroën ë-C4 X bereichert die Modellpalette mit typischen Citroën-Tugenden – mehr Design, mehr Komfort und mehr Preiswürdigkeit als mancher Konkurrent, aber weniger Fahrdynamik für alle, die es gelassen mögen.

Von Elmar Siepen