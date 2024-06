Damit starten die vier Ringe 2024 durch

Als Verbrenner fußt der nächste Audi Q5 auf dem neuen PPC-Baukasten (Premium Platform Combustion), so der Name des weiterentwickelten MLB (Modularer Längsbaukasten). Analog zum nächsten A5 (bisher A4) werden alle Antriebsstränge des Audi Q5 hybridisiert.

Audi-Fans hatten zuletzt wenig zu lachen: Die Marke mit den vier Ringen durchlebte, was Neuheiten betraf, eine Durststrecke. Doch 2024 schlägt die Stunde der Wahrheit!

Nein, verhältnismäßig zurückhaltende Facelifts wie das für den Q8 e-tron und den Q8 können die Audi-Seele nicht glücklich stimmen. Die Marke ging durch ein dürres Jahr 2023, explodiert dafür aber 2024 förmlich. Dann nämlich schickt Audi in quasi allen volumenträchtigen Klassen Neuheiten an den Start – vom A3 Facelift über den Q3 bis hin zum Q5 respektive Q6 e-tron. Und die haben es in sich, denn erstmals kommt die Strategie, bis zum Aus fossiler Antriebsvarianten in allen für die Marke relevanten Segmenten sowohl Verbrenner als auch elektrische Antriebe anbieten zu können, voll zum Tragen.

Leslie & Cars fährt den Audi Q6 e-tron (2024) im Video:

Neuheiten: Die neuen Audi-Modelle 2024

Das schlägt sich auch erstmals so richtig in der Nomenklatur nieder, versieht Audi doch alle herkömmlich betriebenen Autos mit einer ungeraden Zahl, während die Elektroautos die geraden Nummern besetzen. So kommt es, dass der künftige A4 mit Verbrennern A5 heißt (E-Auto: Audi A4 e-tron) oder der A6 zum A7 (E-Auto: Audi A6 e-tron) mutiert. Abgerundet werden die Audi-Neuheiten 2024 durch sportliche Derivate wie den S3 sowie den RS 3, den S5 sowie den RS 5 oder den SQ5 sowie den RS Q6 e-tron und das Facelift des luxuriösesten SUV im Programm, dem Audi Q7 und SQ7 beziehungsweise RS Q8. Auch an der sportlichen Front tut sich mit der finalen Verbrenner-Ausbaustufe RS 6 Avant GT sowie dem umfassenden Facelift des (R)S e-tron GT einiges. Alle relevanten Details zu den Fahrzeugen und exklusive Computer-Retuschen zeigt die Bildergalerie!