Die Entwicklung des Luxus-SUV Audi Q9 (2025) ist schon lange ein offenes Geheimnis und nähert sich augenscheinlich dem Abschluss entgegen. Bilder von gesichteten Erlkönigen belegen einen Verbrennerantrieb, auch ein RS ist denkbar. Der Preis ist noch unbekannt, ein Marktstart in Deutschland unwahrscheinlich.

Preis: Audi Q9 (2025) ab schätzungsweise 100.000 Euro

Seit 2022 sind bereits Gerüchte über den kommenden Audi Q9 (2025) im Umlauf. Damals noch als Q9 e-tron wurde dem Luxus-SUV ein E-Antrieb angedichtet, Bilder existierten damals noch nicht. Danach wurde es recht ruhig um den luxuriösen Koloss. Das hat sich im Frühjahr 2024 geändert: Bilder von Erlkönig-Testfahrten tauchten auf und belegten eindeutig einen Audi in Übergröße. Offizielle Informationen oder gar Preisstände zum Q9 gibt es stand Februar 2024 freilich noch nicht. Mit Blick auf die "kleineren" Geschwister Q7 und Q8, die mit mindestens 79.300 Euro (Q7) und 86.700 Euro (Q8) in den Bestellbüchern stehen (Stand: Februar 2024), lässt sich der Preis des kommenden Q9 nahe der 100.000-Euro-Marke schätzen. Fraglich ist auch, ob das Audi-Flaggschiff auf den europäischen Markt kommen wird. Die Gerüchteküche munkelt etwas von einem Marktstart in den USA und China. Denkbar ist, dass der Audi Q9 dann auf dem VW Atlas basiert, der ebenfalls nicht in Europa erhältlich ist. Auch der Marktstart bleibt Spekulationssache. Wir rechnen nicht vor 2025 damit. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Antriebe: Definitiv ein Verbrenner im Q9

Antriebsseitig lässt sich aufgrund der gesichteten Erlkönige nur gesichert sagen, dass der Audi Q9 (2025) definitiv als Verbrenner kommen wird. Als Stromer müsste er nach der neuen Nomenklatur ohnehin Q10 e-tron heißen. Den Verbrenner-Antrieb haben bereits die großen, offenen Kühlergrills und die Endrohre der sonst noch gut getarnten Prototypen verraten. Eine Elektrovariante scheint zunächst nicht in Planung zu stehen, Plug-in-Hybride scheinen dagegen umso wahrscheinlicher zu sein. Fraglich ist, ob Audi den Q9 auf der Volkswagenplattform MQB (Modularer Querbaukasten, zum Beispiel VW Atlas/Teramont) oder MLB (Modularer Längsbaukasten, zum Beispiel Audi Q7) aufbaut. Der MQB ist besonders auf internationalen Märkten wie USA oder China verbreitet. Entsprechende Bauteile sind verbreitet und günstig.

Das würde die These bekräftigen, der Q9 komme nicht auf den europäischen Markt. Nachteil ist die Motorenauswahl für die Plattform. Sie beschränkt sich auf recht kleine Motoren, das Flaggschiff stellt der 260 PS (206 kW) starke VR6 aus dem VW Atlas dar. Die MLB-Plattform greift dagegen auf größere Motoren zurück, wie etwa den 4,0-l-V8 aus Q7 und Q8, der 507 PS (373 kW) leistet bei einem Drehmoment von 770 Nm. Das bietet Stoff für einen SQ9 oder gar einen RSQ9. Für uns positiver Nebeneffekt: Auf Basis der MLB-Plattform wäre dann ein Marktstart in Europa durchaus denkbar. Allerdings sollte sich der Q9 von seinen kleineren Geschwistern deutlich abheben, um das Audi-Portfolio nicht zu kannibalisieren.

Exterieur: Jenseits von fünf Metern Länge

Der Audi Q9 (2025) ist ein echter Koloss. Die Erlkönige sind zwar getarnt, doch lassen sich die Ausmaße des Prototypen nur verkleiden und nicht verstecken. Medienberichten zufolge soll das Über-SUV deutlich die fünf Meter Länge überschreiten. Hohe Flanken und ein hoch aufbauendes Greenhouse erinnern zudem stark an das Profil des BMW X7, der neben dem Mercedes GLS als direkter Konkurrent des Audi Q9 gelten darf. Apropos: Auch die Außenmaße des X7 von 5181 mm Länge, 2000 mm Breite und 1835 mm Höhe sind ein durchaus valider Referenzwert für den Audi Q9.

Interieur: Audi wird sich nicht lumpen lassen

Freilich haben die Ingolstädter:innen noch keinen Blick in den Innenraum des Audi Q9 (2025) gewähren lassen. Wir dürfen aber davon ausgehen, dass sich das Cockpit von der technischen Ausstattung her an jenem des Audi Q8 (siehe Bild oben) orientieren wird. Klavierlack, (veganes) Leder und eine volldigitale Armaturenlandschaft stellen dabei verpflichtende Designelemente dar. Aufgrund der Länge des Q9 ist eine dritte Sitzreihe durchaus denkbar, wenn auch nur optional.