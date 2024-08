Audi elektrifiziert die Mittelklasse

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ein Audi A4 e-tron in der elektrischen Mittelklasse mitmischt – möglicherweise auch mit Avant-Ableger. Wir skizzieren vor der voraussichtlichen Premiere 2025 den Preis und die Reichweite.

Preis des Audi A4 e-tron (2025) noch unklar

Ähnlich wie beim A6 wird es – mutmaßlich ab 2025 – auch parallel zum Verbrenner-A4 auf MLB-Basis, dann unter dem Namen Audi A5, einen Audi A4 e-tron geben. Wie hoch der Preis ausfallen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch spekulativ, doch sollte er sich an der Konkurrenz in Gestalt des Tesla Model 3 orientieren, das bei rund 43.000 Euro startet (Stand: Februar 2024). Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Antrieb: Vorderrad- & Allradantrieb mit bis zu 300 PS

Basieren wird der Audi A4 e-tron (2025) auf der neuen Elektro-Plattform PPE (Premium Platform Electric), die Anfang 2024 mit dem ersten elektrischen Porsche Macan in Serienfertigung gegangen ist und in ihrer technischen Auslegung, also bei der Anzahl der E-Motoren und angetriebenen Achsen sowie der Leistung und der Batteriekapazität (Reichweite), sehr flexibel ist. Die Leistungsdaten verrät Audi zwar noch nicht, wohl aber Besonderheiten wie die 800-V-Technik samt enormer Ladeleistungen von bis zu 350 kW. Wir erwarten ein Leistungsspektrum auf Niveau des MEB-Zöglings Q4 e-tron, also bis 220 kW (299 PS). Ein späterer RS 4 e-tron würde ebenfalls nicht überraschen.

Exterieur: A6 e-tron steht Pate

Starten wird der Audi A4 e-tron (2025) zunächst als Schrägheck – mit Heckklappe nach Sportback-Art –, eine Kombiversion (Avant) ist aber auch denkbar. Wie beim A6 spielen auch beim Audi A4 e-tron (2024) neuartige, frei projizierende adaptive LED-Lichtquellen eine wichtige Rolle. Ohnehin dürfte sich der gesamte Auftritt und das Design am größeren Bruder der Oberklasse orientieren, es sind also organische Formen sowie schmale LED-Leuchteinheiten und nicht zuletzt der verschlossene Singleframe-Kühlergrill zu erwarten.

Interieur: Im Stile des Audi Q6 e-tron

Zum Innenraum des Audi A4 e-tron (2025) ist offiziell noch nichts überliefert. Doch bieten Audi-Neulinge wie der Q6 e-tron (siehe Bild oben) schon sehr wohl einen Einblick, der auch für den elektrischen A5-Bruder realistisch erscheint. Zu erwarten sind daher digitale Instrumente samt Head-up-Display und ein mittig platzierter Touchscreen. Das Infotainment integriert eine intelligente Sprachbedienung und künstliche Intelligenz, die auf die individuellen Bedürfnisse eingehen können und die Einstellungen den Gewohnheiten und den Fahrsituationen anpassen können sollen. Optisch erinnert das Armaturenbrett des Q6 e-tron entfernt an Porsche – samt Display für die Beifahrerseite.