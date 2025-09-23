Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Preis des Audi Q2 e-tron (2026) noch offen

Nach dem Audi Q2 ist vor dem Audi Q2 e-tron (2026) – unter diesem Namen vermuten wir zumindest den angekündigten Einstiegs-Elektriker. Den noch namenlosen Neuzugang hat Ingolstadt bereits im März 2023 bei der Jahres-Pressekonferenz offiziell bestätigt – und so gesehen ergibt auch das Ende des Verbrenner-Q2 Sinn. Ein im September 2025 gesichtetes Mule mit der Karosserie des VW ID.3 GTX (siehe Galerie) spricht dafür, dass Audi nach wie vor an einem entsprechenden Modell arbeitet. Der Preis ist zum aktuellen Stand noch nicht absehbar, dürfte sich jedoch zwischen den 29.000 Euro des verbrennenden Q2 und den 46.150 Euro des nächstgrößeren Elektro-SUV einordnen, dem Q4 e-tron (Stand: September 2025).

Antrieb: Technik-Verwandtschaft mit ID.Cross & Co.?

Informationen zum Antrieb des Audi Q2 e-tron (2026) stehen zwar noch aus, ein Blick auf die parallelen Entwicklungen im VW-Konzern gibt jedoch Aufschluss. So bahnt sich unter anderem in Form von VW ID.Cross und Skoda Epiq eine Offensive der elektrischen City-SUV und Kleinwagen an. Die angekündigten Modelle rollen allesamt auf der MEB+-Architektur, also einer weiterentwickelten Version der bisherigen Konzernplattform. Da wirkt es natürlich naheliegend, dass sich auch der Q2 e-tron am Volkswagen-Technik-Regal bedient. Der sportliche ID. Polo GTI soll mit 166 kW (226 PS) und Vorderradantrieb an den Start gehen, was auch für den Audi realistisch erscheint. Sollte der Q2 ebenfalls auf die 400-V-Technik der Konzernbrüder setzen, dürften die 125 kW DC-Ladeleistung der Studie ID.2all als grober Richtwert gelten. Als Premium-Tochter wäre es allerdings auch denkbar, dass Audi eine Schippe drauflegt.

Die Konkurrenten:

Exterieur & Interieur spekulativ

Wie der Audi Q2 e-tron (2026) aussehen wird, lässt sich derzeit nur spekulieren: Das ID.3-Mule gibt dazu keinen Aufschluss und auch eine entsprechende Studie lässt noch auf sich warten. Wir rechnen mit einem soften Crossover-Gewand, das möglicherweise optische Elemente früherer Konzeptautos aufgreift. Der Innenraum dürfte wie bei den aktuellen Audis eher zerklüftet daherkommen und mit einem dem Fahrersitz zugewandten Zentraldisplay arbeiten. Einigen Funktionen behalten vermutlich physische Tasten.