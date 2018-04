Der Audi A4 tritt seit 1994 in der Premium-Mittelklasse an und hat den seit 1972 gebauten Audi 80 abgelöst und ist mittlerweile das meistproduzierte Fahrzeug bei Audi. Neben der Limousine gibt es den Kombi namens Audi A4 Avant und den höhergelegten Audi A4 allroad quattro. Das sportliche Topmodell der A4-Baureihe ist der Audi RS 4, aber auch der Audi S4 richten sich an besonders sportliche Kunden. Während die meisten A4-Modelle auf Frontantrieb setzen, sind einige Motoren auf Wunsch oder serienmäßig mit dem Allradantrieb quattro ausgerüstet.

In unseren Tests wird der Audi A4 regelmäßig zum Gegner für seine Konkurrenten aus der Mittelklasse. Vor allem die Kollegen aus dem Premiumsegment müssen in den Vergleichtests häufig gegen den Ingolstädter antreten. Dabei wird den Mittelklässlern – ob als Limousine, Kombi oder Sportversion – in Sachen Fahrdynamik, Leistung, Verbrauch, Komfort, Preis und vielem mehr auf den Zahn gefühlt. Auch in unseren Einzeltests und Gebrauchtwagenchecks ist der Audi A4 regelmäßig Protagonist.