Der Audi Q5 ist das zweite SUV der Ingolstädter und in der Mittelklasse angesiedelt. Sein Debüt feierte der erste Audi Q5 im April 2008 auf dem Salon in Peking, seit 2017 ist die zweite Generation auf dem Markt. Nachdem der erste Q5 noch in am Hauptsitz von Audi vom Band lief, ist das Modell mittlerweile so wichtig für die Ingolstädter, dass zum Modellwechsel eigens ein Werk in Mexiko gebaut wurde. Analog zu anderen Audi-Modellen, wir auch für das SUV die sportliche Version SQ5 angeboten. Ersten Informationen zufolge soll in der aktuellen Generation auch ein RS 5 folgen. Ein verbrauchsgünstiger Hybrid ist ebenfalls im Angebot.

Welche Qualitäten der Audi Q5 mitbringt, finden wir in unseren regelmäßigen Tests heraus. Unter immer unterschiedlichen Voraussetzungen muss das SUV unter Beweis stellen, ob es geländegängig oder großstadttauglich ist, wie hoch sein Verbrauch ist und ob die Fahrleistungen stimmen. Dabei testen wir den Q5 nicht nur alleine in Einzeltests und Fahrberichten, sondern lassen ihn auch gegen seine Konkurrenten antreten. In unseren Vergleichstests muss sich der Q5 dann anderen Mittelklasse-SUVs stellen und unsere Tester ihr Fazit ziehen lassen.