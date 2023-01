Gegenüber der C-Klasse beträgt der Einschlagwinkel am Rad jedoch nicht maximal 2,5, sondern 4,5 Grad. Der Wendekreis verringert sich so um 90 Zentimeter auf 10,9 Meter.

Der 4,0-Liter-V8 aus dem aktuellen AMG GLC 63 schafft es nicht in die Neuauflage. Sämtliche Motorenvarianten werden mit Automatik-Getriebe ausgeliefert.

Das Mercedes GLC Coupé geht 2023 in die zweite Runde. Motorisierungen wie der GLC 200 und der Plug-in-Hybrid orientieren sich am klassischen SUV, der Preis sehr wahrscheinlich am Vorgänger.

Während die Steilheckvariante im Herbst 2022 abgelöst wird, soll das Mercedes GLC Coupé im Frühjahr 2023 folgen. Gestalterisch folgt es dem neuen, vorgegebenen Design mit glatten und fließenden Flächen. Das Motorenprogramm dürfte wie beim klassischen SUV zur Markteinführung zwei Benziner, einen Diesel sowie drei Plug-in-Hybride umfassen. Unter den Modellbezeichnungen GLC 200 und 300 firmieren je ein 2,0-Liter-Vierzylinder mit 204 PS (150 kW) und 258 PS (190 kW). Beim GLC 220 d handelt es sich ebenfalls um einen 2,0-Liter-Vierzylinder. Der Selbstzünder leistet 197 PS (145 kW). Der GLC 300 e und 400 e kombinieren den 2,0-Liter-Vierzylinder-Turbobenziner mit einem Elektromotor und kommen auf Systemleistungen von 313 PS (230 kW) und 381 PS (280 kW) sowie auf elektrische Reichweiten bis zu 120 Kilometern. Ähnlich weit kommt der GLC 300 de, dessen Vierzylinder-Diesel und E-Motor auf eine Systemleistung von 197 PS (145 kW) kommen. Der 4,0-Liter-V8 aus dem aktuellen AMG GLC 63 schafft es nicht mehr in das Mercedes GLC Coupé (2022). Sämtliche Motorenvarianten werden mit Automatik-Getriebe ausgeliefert.

Preis: Mercedes GLC Coupé (2023) auch als Hybrid

Auch die Gestaltung des Cockpits mit seinem freistehenden "Widescreen"-Monitor kennen wir von der C-Klasse, dieser fällt je nach Ausstattung 9,5 bis 11,9 Zoll groß aus. Erstmals ins Angebot des Mercedes GLC Coupés (2022) kommt eine als Extra erhältliche mitlenkende Hinterachse. Gegenüber der C-Klasse beträgt der Einschlagwinkel am Rad jedoch nicht maximal 2,5, sondern 4,5 Grad. Der Wendekreis verringert sich so um 90 Zentimeter auf 10,9 Meter. Die neue Vierlenkerachse vorne und eine Raumlenkerachse hinten sollen bereits beim Basisfahrwerk für hohen Komfort und Fahrspaß sorgen – optional ist auch eine Luftfederung erhältlich. Weitere Optimierungen gegenüber dem aktuellen GLC betreffen die Materialanmutung und den Geräuschkomfort. Wie sich das alles auf den Preis des Mercedes GLC Coupés (2023) auswirkt, ist noch unklar. Zur Orientierung: Die noch aktuelle Generation startet als 200 4Matic mit 197 PS (145 kW) bei 55.055 Euro (Stand: Oktober 2022).

