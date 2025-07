Vergleich: Mercedes GLB bietet mehr Platz als der Mercedes GLC

Nur gut acht Zentimeter un­terscheiden den Mercedes GLC vom 82 mm kürzeren und 56 mm schmaleren Mercedes GLB. Die Fahrgäste rücken im GLB somit etwas dichter zusammen als im breiteren GLC. Vor allem im Fond egalisieren sich die Komfort-Un­terschiede aber schnell, zum einen wegen der steileren Seitenwände des GLB, die im Kopfbereich mehr Freiheit gewähren, zum anderen wegen der optional längs ver­schiebbaren und in der Lehnen­neigung einstellbaren Bank, mit der sich Sitzhaltung und Knie­raum variieren lassen.

Je nach Position der Bank fasst der GLB-Kofferraum dahinter 570 bis 630 l. Der GLC mit seiner unver­schiebbaren und bequemer aus­geformten Sitzbank hat 620 l Kofferraum zu bieten, der auf ma­ximal 1680 l erweiterbar ist. Der höher aufragende GLB mit seinem steilen Heckabschluss kontert hier souverän mit bis zu 1805 l, und optional gibt es für den Laderaum noch zwei zu­sätzliche versenkbare Sitze.

Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Das Mercedes GLC Coupé (2023) im Fahrbericht (Video):

Das Mittelklasse-SUV bietet mehr Komfort

Die gute Raumausnutzung im Mercedes GLB liegt auch an der raumöko­nomischen Auslegung als Kom­paktmodell mit Front-Quer-Mo­tor. Der Mercedes GLC hingegen orientiert sich in der Daimler-Hierarchie nach oben, was man auch im Cock­pit an den etwas edleren Materia­lien erkennt. Hier fällt zudem der große, brillant auflösende, leicht bedienbare Touchscreen auf. In der Bedienlogik samt intelligenter Sprachsteuerung und der flinken Rechenleistung ähneln sich beide Mercedes, jedoch fällt das Touch­display im GLB zu klein aus und ist oben neben den Digitalinstru­menten schlechter erreichbar als der große Screen im GLC.

Auch im Fahrbetrieb demonstriert der im Innenraum wesentlich an­genehmer und gedämpfter klin­gende GLC mit seiner optionalen Luftfederung inklusive adaptiver Dämpfer, wie exzellenter Fahr­komfort geht. Der mit optionalen adaptiven Dämpfern ausgerüstete GLB federt zwar auch feinfühlig an, offenbart aber – besonders mit hoher Beladung – weniger Fede­rungsreserven als der GLC.

Zubehör für Mercedes-Fans:

Fahrdynamik und Verbrauch sprechen für den GLC

In Handling und Slalom lässt sich der Mercedes GLC vom leichteren – und ver­meintlich agileren – Mercedes GLB ebenfalls nicht abhängen, im Gegenteil. Die besseren Rundenzeiten und deut­lich höheren Geschwindigkeiten untermauert der GLC zudem mit seiner (optionalen) bissigeren und präziseren Allradlenkung. Die et­was kürzeren Bremswege spre­chen indes für den Mercedes GLB.

Beide SUV sind mit ihren Vierzy­linder-Turbodieseln gut motori­siert, wobei der GLC-Antrieb der leisere und in Verbindung mit der Wandlerautomatik samt 48-V-Startergenerator der kom­fortablere ist. Der GLC ist im Grunde auch das effizientere Auto mit den besseren Fahrleistungen. Im Verbrauchstest kompensiert der GLB dies aber durch sein we­sentlich geringeres Gewicht und liegt mit 6,4 l/100 km auf gleich niedrigem Niveau wie der GLC.

Auch interessant:

Technische Daten & Messwerte von Mercedes GLB 220 d 4Matic & Mercedes GLC 220 d 4Matic

AUTO ZEITUNG 13/2025 Mercedes GLB 220 d 4Matic Mercedes GLC 220 d 4Matic Technik Motor 4-Zylinder, 4-Ventiler, Turbodiesel 4-Zylinder, 4-Ventiler, Turbodiesel, 48V-Mildhybrid Bohrung/Hub 82,0 / 92,3 mm 82,0 / 94,3 mm Hubraum 1950 cm³ 1993 cm³ Leistung bei 140 kW (190 PS) bei 3800 U/min 145 kW (197 PS) bei 4000 U/min + 17 kW (23 PS) Starter-Gen. Max. Drehmoment bei 400 Nm bei 1600–2600 U/min 400 Nm bei 1800–2800 U/min Getriebe / Antrieb 8-Gang-Doppelkupplung / Allrad 9-Stufen-Automatik / Allrad Maße (L/B/H); Radstand 4634 / 1834 / 1659 mm; 2829 mm 4716 / 1890 / 1640 mm; 2888 mm Kofferraumvolumen 570 (630)¹ – 1805 l 620 – 1680 l Messwerte Leergewicht (Werk/Test) 1715 / 1786 kg 1925 / 2009 kg Zulässiges Gesamtgewicht / Zuladung 2290 / 504 kg 2574 / 565 kg Anhängelast gebremst / ungebremst 2000 / 750 kg 2500 / 750 kg Wendekreis links / rechts 11,4 / 11,5 m 11,0 / 10,9 m 0 - 100 km/h 8,0 s 7,7 s Höchstgeschwindigkeit 217 km/h 219 km/h Handling (Rundenzeit) 1:54,2 min 1:53,3 min Slalom (18 m Pylonenabstand) 59,9 km/h 62,4 km/h Bremsweg bei 100 km/h kalt / warm 34,9 / 35,1 m 36,5 / 35,7 m Bremsweg bei 50 km/h / 150 km/h kalt 8,9 / 79,4 m 9,3 / 80,8 m Innengeräusche im Stand / bei 50 km/h 43 / 59 dB(A) 49 / 60 dB(A) Innengeräusche bei 100 / 130 km/h 64 / 68 dB(A) 63 / 67 dB(A) Verbrauch & Emissionen WLTP-Verbrauch 5,8 l / 100 km 5,2 l / 100 km Testverbrauch 6,4 l / 100 km 6,4 l / 100 km CO₂-Ausstoß (Test / WLTP) 170 / 152 g/km 170 / 136 g/km Tankinhalt / Reichweite (Test) 60 l / 938 km 62 l / 969 km Kosten² Grundpreis 55.781 € 63.070 € Werkstattkosten³ 787 / 896 € 766 / 967 € Wertverlust⁴ 6973 / 7586 € 7285 / 8026 € HP/VK Typklassen 17 / 21 20 / 26 HP/VK Kosten 1326 / 1660 € 1638 / 2058 € Steuer 316 € 309 € Kraftstoffkosten⁵ 1056 / 2112 € 1056 / 2112 € Gesamtkosten 3485 / 4984 € 3769 / 5446 € Gesamtkosten (inkl. Wertverlust) 10.458 / 12.570 € 11.054 / 13.472 € Kosten pro Kilometer 0,35 / 0,25 € 0,38 / 0,27 € Kosten pro Kilometer (inkl. Wertverlust) 1,05 / 0,63 € 1,11 / 0,67 €

¹ 2. Sitzreihe nach vorn geschoben

² pro Jahr bei 10.000/20.000 km Laufleistung bei vierjähriger Nutzung

³ Wartungskosten pro Jahr einschließlich üblicher Verschleißteile ohne Reifen, ermittelt durch den ADAC

⁴ Wertverlust ermittelt durch die DAT (Deutsche Automobil Treuhand)

⁵ Preisgrundlage: Strom: 0,50 €/kWh; Benzin: 1,74 €/l, Diesel: 1,65 €/l