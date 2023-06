Ein Manko stellt der enge Einstieg in den Fond dar.

Fünf Türen, erhöhte Bodenfreiheit und eine abfallende Dachlinie – das sind die Zutaten eines SUV-Coupés und so auch die, des neuen Mercedes GLC Coupé (2023). Erste Testfahrt.

Mercedes bietet den GLC als Coupé nun bereits in zweiter Generation an. Zur ersten Testfahrt steht uns das neue Mercedes GLC Coupé (2023) als 300 4Matic bereit. Der Einstiegspreis liegt bei 62.594 Euro. Schon im Serienumfang beinhaltet das SUV-Coupé zwei angetrieben Achsen. Zum Basis Setup gehört zudem ein turbogeladener Vierzylinder, der wahlweise auf Benzin oder Diesel setzt und mit 48-Volt-System samt E-Boost ausgerüstet ist. Auf Wunsch gesellt sich zum Verbrenner ein E-Motor samt Akku, der für gut 100 Kilometer rein elektrische Reichweite sorgt. Als 300er kommt der Stuttgarter mit abfallender Dachlinie auf 258 PS (190 kW) und ein maximales Drehmoment von 400 Newtonmeter. Werte, die ihn zum gut motorisierten Begleiter machen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Erste Testfahrt mit dem neuen Mercedes GLC Coupé (2023)

Durch die Unterstützung des im Getriebe integrierten Startergenerators, reagiert das neue Mercedes GLC Coupé (2023) unmittelbar auf Gasbefehle und zeigt sich auch im Zusammenspiel mit der Neungang-Automatik äußerst harmonisch. Das Wechseln der Gänge passiert im GLC Coupé kaum merklich. Wovon man hinter dem Steuer jedoch merklich profitiert, ist das optionale Luftfahrwerk, das zusammen mit der bis zu 4,5 Grad mitlenkenden Hinterachse erhältlich ist. Damit lässt sich das SUV-Coupé bei der ersten Testfahrt agil so um enge Kehren zirkeln oder spurstabil über die Autobahn scheuchen.

Ein Kritikpunkt beim neuen Mercedes GLC Coupé (2023): Die Sicht nach hinten ist aufgrund breiter C-Säulen und einer relativ kleinen Heckscheibe stark eingeschränkt. Das bedeutet aber nicht, dass sich der Kompakte schlecht rangieren lässt, denn er ist in seinen Dimensionen gut einschätzbar. Auch durch die hohe Sitzposition behält man meist ausreichend Überblick. Ein weiteres Manko stellt der enge Einstieg in den Fond dar. Auch die kurze Beinauflage und die sehr aufrechte Rückenlehne in der zweiten Reihe trifft wohl nicht jeden Geschmack.

Technische Daten des neuen Mercedes GLC Coupé (2023)

AUTO ZEITUNG 14/2023 Mercedes GLC 300 Coupé Technische Daten Motor 2,0-Liter-Vierzylinder-Turbobenziner Getriebe/Antrieb 9-Stufen-Automatik; Allrad Leistung 190 kW/258 PS

+ 17 kW23 PS Boost Max. Drehmoment 400 Nm

+ 200 Nm Boost Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4763/1890/1645 mm Leergewicht/Zuladung 1945/565 kg Kofferraumvolumen 545-1490 l Fahrleistungen (Werksangaben) Beschleunigung (0-100 km/h) 6,3 s Höchstgeschwindigkeit 246 km/h Verbrauch auf 100 km 8,2-7,3 l S Kaufinformationen Basispreis (Testwagen) 62.594 € Marktstart Juni 2023