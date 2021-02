Im Herbst 2020 steht das Audi Q5 Facelift an. Alle Informationen zu Motoren, S Line-Ausstattung und Preis des überarbeiteten Mittelklasse-SUV, das es zum Start mit Mild-Hybrid-Diesel geben wird.

Nach exakt vier Jahren kommt im Herbst 2020 das Audi Q5 Facelift zum Preis ab 45.800 Euro für den Q5 35 TDI (Stand: Februar 2021) auf den Markt, um dann eine vergleichbare Zeitspanne lang der Konkurrenz die Stirn zu bieten. Diese hat sich besonders in Form des BMW X3 und des Mercedes GLC materialisiert – allesamt Premium-SUV, die sich hierzulande sogar noch besser verkaufen als der Audi. BMW kam 2019 auf 33.676 Einheiten, Mercedes sogar auf 38.369, während Audi vom Q5 nur 22.210 Exemplare absetzen konnte. So viel trockenes Zahlenwerk muss sein, denn es belegt einen wichtigen Unterschied der drei Deutschen: Während der Q5 bisher mit nur einer Aufbauform die Stellung halten musste, sind bei BMW (X4) und Mercedes (GLC Coupé) jeweils Varianten auf dem Posten – ein Vorteil, der nicht mehr lange gelten wird. Die große Modellpflege im Herbst wird heutige Q5-Eigner:innen nicht auf die Palme bringen. Im Gegensatz zur Überarbeitung des A4, bei der die Designer:innen buchstäblich ins Blech gingen, fallen die äußerlichen Veränderungen beim Q5 vergleichsweise moderat aus. Die Karosserie bleibt unberührt, dafür schrumpft der Single-Frame-Grill in der Höhe und wirkt breiter. An Front und Heck kennzeichnen leicht modifizierte Stoßfänger den neuen Jahrgang. Hinzu kommt eine geänderte Grafik der Rückleuchten, die erstmals mit OLED-Technik erstrahlen (Organic Light Emitting Diode) und damit ein besonders flächiges, homogenes Licht erzeugen. Waagerechte LED-Streifen sollen die Breite des Audi Q5 Facelift (2020) betonen. Mehr zum Thema: Der Audi Q3 Sportback im Fahrbericht

Das Audi Q5 Facelift (2021) im Video:

Preis & S Line für das Audi Q5 Facelift (2020)

Hinter dem relativ steilen Heckportal wartet im Audi Q5 Facelift (2020) ein weiterhin mindestens 520 bis maximal 1520 Liter großer Kofferraum auf Fracht. Am Stauvolumen hat sich also ebenso wenig geändert wie an den nach wie vor großzügigen Innenraumabmessungen. Und auch die beim Q5 seit jeher sehr gute Qualitätsanmutung hat sich über das Facelift gerettet. Keine Selbstverständlichkeit in Zeiten, in denen auch Premiumhersteller nach jeder Möglichkeit zur sogenannten "Entfeinerung" suchen, um – vom Kunden oder der Kundin meist nicht oder spät bemerkt – zulasten der Qualität an Bauteilen und Komponenten ein paar Euro zu sparen. Ganz wie bei der Überarbeitung des A4 im Herbst 2019 gestaltet Audi das Cockpit um. Der gewohnte Dreh-Drück-Steller auf der Mittelkonsole (MMI) ist passé. Ein berührungsempfindlicher Monitor im 10,1-Zoll-Format dient als zentrales Bedieninstrument. Optional können Kunden sogar einen Bildschirm in 12,3 Zoll Diagonale bestellen. Zum Glück haben die Modellplaner nicht sämtliche Funktionen unter eine kalte Glasscheibe verbannt. Die Steuerung der Klimatisierung zum Beispiel erfolgt auch künftig über griffige Drehregler und die der Fahrprogrammwahl (drive select) über Tasten. Das geänderte Bediensystem ist sichtbarer Teil des sogenannten Modularen Infotainment-Baukastens des VW-Konzerns (MIB3), der auch im Audi Q5 Facelift (2020) eingesetzt wird und mehr Möglichkeiten zum Beispiel bei der Konnektivität bringt. So können künftige Q5-Eigner:innen auch nach dem Kauf zusätzliche Funktionen per Anwendungs-Software (App) bestellen und aufspielen. Diese "Functions on demand" umfassen beispielsweise die MMI Navigation plus oder das Audi Smartphone Interface. Weitere Neuerungen betreffen die Sprachsteuerung, die gesprochene Befehle in Aktion umsetzt, und auch optionale Gimmicks wie der Audi Connect Schlüssel, mit dem sich das Auto per Smartphone ent- und verriegeln lässt. Sinnvoll: Das Q5 Facelift empfängt nun Daten vom Ampel-Zentralrechner einer Stadt und gibt dem:der Fahrer:in Tempo-Empfehlungen zum Surfen auf der grünen Welle. Optisch kann der Q5 auf Wunsch auch Einiges hermachen, zum Beispiel mit der S Line Ausstattung, die der Konfigurator zum Aufpreis von 3650 Euro (Stand: Februar 2021) bereithält.

Audi Q5 Facelift (2020) auch als Hybrid