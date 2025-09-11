close
Elektro-Kleinwagen: Aktuell verfügbare Cityflitzer in der Übersicht

Max Grigo Redakteur

Kleine E-Autos gibt es nicht? Das stimmt so nicht, denn diverse Hersteller haben bereits Elektro-Kleinwagen im deutschen Portfolio. Unser Überblick listet alle Modelle mitsamt der wichtigsten Eckdaten.

Eine Collage zeigt fünf elektrische Kleinwagen.
Elektro-Kleinwagen

Ob BMW, BYD, Renault oder Stellantis – diverse große Konzerne buhlen mit kleinen Elektrikern um Kundschaft.

Foto: Mini, BYD, Renault, Dacia, Fiat / Collage: AUTO ZEITUNG

 

Kleine E-Autos sind im Kommen

Fakt ist: In Sachen Preis können Elektro-Kleinwagen noch nicht mit vergleichbaren Verbrennern mithalten. Trotzdem wächst das Segment kleiner E-Autos stetig und es gibt immer mehr erschwingliche Angebote – Grund genug, alle auf dem deutschen Markt verfügbaren Modelle in einer Übersicht zu listen. Vorab sei gesagt, dass die Einstufung ins Segment der Kleinwagen nicht immer trennscharf erfolgen kann und es daher Modelle gibt, deren Einordnung strittig ist.

Mit Blick auf die Übersicht drängt sich besonders eine Beobachtung auf. So ist der Stellantis-Konzern in Sachen Quantität der unbestrittene König der kleinen E-Autos, denn neun der 14 Modelle stammen von Tochtermarken des Konglomerats: Citroën ë-C3, DS 3 E-Tense, Fiat 500 Elektro, Fiat Grande Panda Elektro, Leapmotor T03, Opel Corsa Electric, Opel Mokka Electric, Peugeot E-208 und Peugeot E-2008. Dabei führt die einheitliche Konzerntechnik zu teils deckungsgleichen Eckdaten. Derweil glänzt der sonst so dominante VW-Konzern noch durch Abwesenheit, was sich jedoch 2026 mit der Elektro-Offensive um VW ID. Polo, Skoda Epiq & Co. ändert.

 

So ist die Übersicht zu verstehen

Um ein vollständigeres Bild vom Markt zu liefern, haben wir auch City-SUV einbezogen, die in der Regel ähnlich lang sind wie Kleinwagen und häufig sogar auf denselben Plattformen basieren, also dieselbe Antriebstechnik nutzen. In diesem Zusammenhang sind etwa Opel Corsa Electric und Mokka Electric oder Peugeot E-208 und E-2008 zu nennen, bei denen der jeweilige Kleinwagen zwar mit schwächerer Einstiegsmotorisierung, aber optional auch identischem Antrieb im Konfigurator steht.

In der Übersicht beziehen sich Leistung und Reichweite stets auf das Einstiegsmodell, um in Zusammenhang mit dem Grundpreis einen aussagekräftigen Vergleich der kleinen E-Autos zu ermöglichen. Cityflitzer wie den Citroën Ami, den man auch ohne vollwertigen Autoführerschein der Klasse B fahren darf, sind in der Übersicht nicht enthalten. Zudem ist die Liste lediglich als Momentaufnahme im September 2025 zu sehen, die sich besonders bei einem dynamischen Segment wie den Elektro-Kleinwagen zügig wandelt – Kandidaten wie Cupra Raval oder Nissan Micra befinden sich schließlich schon auf dem Weg an die Startlinie.

Alle Elektro-Kleinwagen in der Übersicht

ModellAußenlängeLeistungReichweite (WLTP)Grundpreis
BYD Dolphin Surf3990 mm65 kW /
88 PS		220 km22.990 €
Citroën ë-C34015 mm83 kW /
113 PS		315 km23.300 €
Dacia Spring3701 mm33 kW /
44 PS		225 km16.900 €
DS 3 E-Tense4118 mm115 kW /
156 PS		396 km41.500 €
Fiat 500 Elektro3632 mm70 kW /
95 PS		190 km24.990 €
Fiat Grande Panda Elektro3999 mm83 kW /
113 PS		320 km24.990 €
Hyundai Inster3825 mm71 kW /
97 PS		327 km23.900 €
Leapmotor T033620 mm70 kW /
95 PS		265 km18.900 €
Mini Cooper E3858 mm135 kW /
184 PS		290–300 km28.150 €
Opel Corsa Electric4061 mm100 kW /
136 PS		355 km29.990 €
Opel Mokka Electric4150 mm115 kW /
156 PS		402 km36.740 €
Peugeot E-2084055 mm100 kW /
136 PS		362 km38.325 €
Peugeot E-20084304 mm115 kW /
156 PS		400 km43.150 €
Renault 5 E-Tech Electric3922 mm90 kW /
122 PS		312 km27.900 €

Tags:
