Er zählt zu den beliebtesten Fiat-Modellen, besonders in seiner Heimat Italien: der Panda. Die erste Generation wurde in leicht abgeänderter Form von 1980 bis 2003 gebaut und zeichnete sich durch eine einfache Bauweise aus: starke Kanten, große glatte Flächen und wenig Ausstattung. Ihm folgte 2003 ein völlig neuer Fiat Panda, der im Design an seinen Vorgänger erinnert, aber frischer und dynamischer wirkt. Dazu punktet er mit fünf Türen, vielfältiger Ausstattung und erhöhtem Komfort.