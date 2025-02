Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Äußere Erkennungsmerkmale der modellgepflegten Modelle sind das neue Opel-Logo an der "Vizor"-Front und der leicht veränderte Stoßfänger.

Beide Bildschirme messen mit der Modellpflege standardmäßig zehn Zoll, auch eine Sprachbedienung ist an Bord.

Als Opel Mokka-e ging der Bestseller 2021 erstmalig auch als Elektroauto an den Start. 2023 folgte die Umbenennung in Opel Mokka Electric und für 2025 eine leichte Modellpflege.

Preis des Opel Mokka (2025) stabil, Electric & Hybrid günstiger

Der Opel Mokka – das große X in der Modellbezeichnung hatte mit dem letzten Modellwechsel ausgedient – wird seit Ende 2020 ausgeliefert. Wie der Corsa basiert der Mokka auf der Multi-Antriebs-Konzernplattform CMP, die sowohl Verbrennungsmotoren als auch einen rein elektrischen Antrieb ermöglicht. Der Preis beträgt für den Einstiegs-Verbrenner mindestens 26.740 Euro. Den Electric gibt es im Basispreis für exakt 10.000 Euro mehr, also ab 36.740 Euro. Der zum Sommer 2024 eingeführte 48-V-Mildhybrid kostet mindestens 29.740 Euro (alle Preise: Stand Februar 2025). Damit ist der Verbrenner-Preis seit Juni 2024 stabil geblieben, während der Electric rund 4000 Euro günstiger geworden ist und der Hybrid rund 2000 Euro.

Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Das Opel Corsa Electric Facelift (2023) im Fahrbericht (Video):

Antriebe: Angebot ausgemistet

Der Opel Mokka fährt mit Benzinmotor oder als Electric rein elektrisch vor, wobei der Stellantis-Konzern im Zuge der Modellpflege für 2025 das Angebot beider Varianten ausmistete. Als herkömmlicher Antrieb steht ausschließlich ein 1,2-l-Dreizylinder zur Verfügung, der als Schaltwagen 136 PS (100 kW) und mit Automatik 130 PS (96 kW) leistet. Als Verbrenner verfügt der Mokka optional über eine Anhängerkupplung: Die Anhängelast beträgt 620 bis 1200 kg. Welche Elektroautos über eine Anhängerkupplung verfügen, verraten wir hier.

Neu hinzu gekommen ist im Sommer 2024 der Mokka Hybrid, der den bekannten Benziner mit einem 21 kW (28 PS) leistenden Elektromotor und einem elektrifizierten Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe kombiniert. Bei niedrigen Geschwindigkeiten rollt der Mokka Hybrid rein elektrisch und damit lokal emissionsfrei. Der 1,5-l-Diesel mit 110 PS (81 kW) und 250 Nm Drehmoment ist dafür nicht mehr konfigurierbar.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:



Der Opel Mokka Electric (vor 2023 noch Opel Mokka-e) verfügt seit der technischen Überarbeitung 2023 über eine mit 54 kWh etwas größere Batterie, die ihre Energie an einen neuen Elektromotor mit 115 kW (156 PS) und 260 Nm liefert. Letzterer soll laut WLTP-Standard 15,4 kWh verbrauchen und so mit einer Ladung maximal 403 km weit kommen. Das elektrische Einstiegsmodell mit 100 kW (136 PS) und kleinerer Batterie wurde im Zuge der Modellpflege eingestampft.

Entlang der neuen GSe-Logik, Elektro- oder Plug-in-Hybride mit einer sportlicheren Abstimmung zu versehen, könnte es in Zukunft auch noch einen Opel Mokka GSe geben. Leistungstechnisch ist hier allerdings kein Upgrade zu erwarten.

Die Konkurrenten:

Exterieur: Erster Opel mit "Vizor"-Familiengesicht

Mit der Neuauflage des Opel Mokka 2020 feierte auch der sogenannte "Vizor", das neue Familiengesicht der Marke, Premiere. Horizontal über die gesamte Fahrzeugbreite verlaufend, rahmt das Visier auch die serienmäßigen LED-Scheinwerfer ein. Mit 4,15 m Länge ist die Generation B zwar 12,5 cm kürzer als ihr Vorgänger, hat aber einen ähnlich langen Radstand. Die Breite beträgt 1,78 und die Höhe 1,53 m. Das knackige Äußere mit kurzen Überhängen wird von radhausfüllenden 18-Zöllern abgerundet. Seit 2024 hat die Kundschaft die Auswahl zwischen den beiden Ausstattungslinien "Edition" und "GS Line", wobei letztere unter anderem mit Zweifarbenlackierung und hochglanzschwarzen Designelementen daherkommt. Außerdem hielten das neue Opel-Logo und ein leicht abweichendes Stoßfänger-Design Einzug.

Interieur: Zwei Mal zehn Zoll Display & physische Tasten

Foto: Opel

Mit dem Opel Mokka (Electric) kam 2020 auch erstmalig das volldigitale Cockpit "Pure Panel" zum Einsatz. Zwei Widescreen-Displays, seit der 2025er Modellpflege beide standardmäßig zehn Zoll groß, stellen alle wichtigen Informationen dar. Eine Sprachsteuerung soll die Bedienung erleichtern und eine im optionalen Paket erhältliche ChatGPT-Integration macht das Infotainment lernfähig.

Im Gegensatz zu anderen Herstellern hält Opel weiterhin physische Tasten für Funktionen wie die Klimaanlage bereit. Sie sind unauffällig in das neue Cockpit-Layout integriert. Vor dem als Knopf ausgelegten Gangwahlhebel befindet sich in der Mittelkonsole eine Ladeschale für Smartphones. Apropos Handy: Das lässt sich kabellos via Apple CarPlay und Android Auto mit dem Infotainmentsystem verbinden. Der Kofferraum fasst 350 bis 1105 l bei umgelegter Rücksitzbank, beim Electric reduziert sich das Volumen auf 310 bis 1060 l.

Assistenzsysteme & Crashtest-Ergebnis

Für den Opel Mokka (Electric) sind zahlreiche Sicherheitsfunktionen wie das optionale, adaptive LED-Matrix-Licht, das den Gegenverkehr ausblendet, aber auch Assistenzsystemen wie der adaptive Tempomat, der Spurhalteassistent oder die 180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera verfügbar. Beim Euro NCAP-Crashtest erzielte das kleine SUV vier von fünf Sternen. Einen Stern haben die Tester:innen wegen fehlendem Notbremsassistenten und Mittelairbag abgezogen. Der Insassenschutz für Erwachsene und Kinder liegt mit 73 und 75 Prozent auf einheitlichem Niveau. Beim Fußgängerschutz erhält der Mokka lediglich 58 Prozent, bei den Sicherheitssystemen 64 Prozent.

Fahreindruck: Zurecht keine Experimente

Der überarbeitete Opel Mokka Electric überzeugt besonders hinter dem Lenkrad: Das kleine Elektro-SUV fährt überraschend erwachsen und dynamisch. Schön, dass die Effizienz auch bei einer beherzten Fahrweise gewahrt bleibt. Wer mit dem knappen Platzangebot leben kann und bereit ist, über 36.000 Euro zu investieren, wird auch im Jahr 2025 mit dem Mokka glücklich werden – zumal sich das schicke Design als zeitlos erwiesen hat.

Von Sven Kötter