Auf Basis des Kleinwagens 208 hat Peugeot das Kompakt-SUV 2008 aufgelegt, das auch in die Fußstapfen des 207 SW tritt und trotz kompakter Abmessungen mit viel Platz, Offroad-Optik und hoher Sitzposition punkten will. Die Motoren-Palette bietet zahlreiche Benzin- und Dieselmotoren mit bis zu 130 PS. Alle Modelle treiben ausschließlich die Vorderräder an, Allradantrieb ist nicht geplant. Wie beim 208 blickt der Fahrer auch im Peugeot 2008 über das verhältnismäßig kleine Lenkrad hinweg, wenn er Tacho und Drehzahlmesser ablesen möchte.