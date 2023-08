2024 will der französische Autobauer mit dem Doppelwinkel ein bezahlbares Elektroauto zu einem Preis von unter 25.000 Euro auf den Markt bringen. Die Rede ist vom Citroën ë-C3. Eine erste Idee gibt die indische Variante.

Preis: Citroën ë-C3 (2024) ab unter 25.000 Euro

Thierry Koskas, der neue Citroën-Chef, will individuelle Mobilität bezahlbar halten – und macht mit einem neuen Einstiegs-E-Auto zu einem Preis von unter 25.000 Euro ernst. 2024 dürfte der Citroën ë-C3 bei uns auf dem Markt kommen und Wettbewerber wie den Volkswagen-Konzern, aber auch Dacia mit dem kleinen Spring in Bedrängnis bringen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der VW ID.2 alll (2023) im Video:

Antrieb: 42 kW, 320 km Reichweite – in Indien

Eine erste Idee vermittelt der in Indien bereits vorgestellte Namensbruder. Dessen Permanentmagnet-Synchronmotor leistet 42 kW (57 PS) und hat ein maximales Drehmoment von 143 Nm. Ein 29,2-kWh-Akku verspricht eine Reichweite von bis zu 320 km. Da Koskas von einem in Europa entwickelten und gebauten Citroën ë-C3 (2024) spricht, dürfte aber einzig die Plattform des so auch mit Verbrennungsmotoren und in Brasilien angebotenen C3 die gleiche sein. Sowohl die technischen Daten als auch die Ausstattung dürften für die hiesigen Ansprüche überarbeitet werden. Ob auch die Karosserie des rund vier Meter langen City-SUV eine Anpassung erfährt, ist offen.

Ex- & Interieur im typischen Citroën-Design

Das Design des indischen Citroën ë-C3 – Anleihen an der 2022 gezeigten Studie Citroën Oli nimmt der Neuling wie kolportiert damit nicht – jedenfalls scheint auf den ersten Blick durchaus auch den europäischen Geschmack zu treffen: Die Front ziert das mittlerweile typisch gewordene Markengesicht mit der Zweiteilung von Tagfahrlicht und Scheinwerfern, die mit dem Doppelwinkel optisch ein "X" bilden. Das Heck erinnert an die C4 X-Modelle, wenngleich es natürlich ungleich steiler abfällt. Der kastige Auftritt dürfte einen für die Größe geräumigen Innenraum verschaffen. Zeuge dessen ist der laut Citroën 315 l große Kofferraum.