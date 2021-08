Der Fiat 500 Elektro (2020) stromert mit klassischem Design, stilsicherem Innenraum und moderner Technik in die Zukunft. Ab August 2021 steigen die Preise. Alle Informationen zur Reichweite, den Details innen und zur neuen 3+1-Version des Fiat 500e!

Vollelektrisch und in verschiedenen Versionen rollt der Fiat 500 Elektro (2020) zum Preis ab 26.790 Euro (Stand: August 2021) in die Zukunft. Zum Markstart war zunächst lediglich die umfangreich ausgestattete "La Prima"-Edition inklusive Wallbox zum Startpreis von 34.900 Euro bestellbar. Mittlerweile hat Fiat das Ausstattungsangebot erweitert. Für den neuen 500 versprechen die Italiener:innen mehr Platz und modernere Technik. Design und Innenraum profitieren von neuen Außenmaßen. Sechs Zentimeter wächst der kultige Kleine in Länge und Breite, der Radstand legt um zwei Zentimeter zu. Die klassisch gestaltete Karosserie im typischen 500er-Look unterscheidet sich in kleinen, aber feinen Details von der vorherigen, aber weiter erhältlichen Generation mit Mild-Hybridantrieb. Die nach wie vor zweigeteilte Scheinwerfereinheit ist nun noch feiner ausgestaltet und zentral sitzt anstelle des Fiat-Logos eine große "500". Trotz konsequenter E-Auto-Konstruktion behält der 500e seine prägnante Motorhaube. Das Heck fällt wenig spektakulär aus und verzichtet auf die farbigen Einsätze in den LED-Rückleuchten, die mit dem letzten Facelift der Vorgängergeneration eingeführt wurden. Nach der beliebten Cabrio-Variante bietet Fiat mittlerweile auch die "Limousine" genannte, geschlossene Variante an. Ganz neu ist der Fiat 500 3+1 zum Preis ab 32.990 Euro (Stand: August 2021), der bei gleichbleibenden Abmessungen mit einer zusätzlichen und gegenläufig öffnenden Tür auf der Beifahrerseite aufwartet und so der flexibelste Fiat 500 Elektro (2020) überhaupt sein soll. Mehr zum Thema: Der Fiat 500 Elektro im Test

Elektroauto Fiat 500 Cabrio (2020): Elektro & Preis Neue Preise für das 500 Cabrio

Der Fiat 500 (2020) im Video:

Fiat 500 Elektro (2020) Preis & Details innen

Innen gefällt der Fiat 500 Elektro (2020) mit seiner eleganten Gestaltung und feinen Details. Ein geschwungener Rahmen zieht sich über die gesamte Breite des Armaturenbretts und umschließt zahlreiche Bedienelemente und die kreisrunde, digitale Cockpit-Einheit. Zentral sitzt (optional) ein breiter 10,25 Zoll großer Bildschirm, über den die neueste Generation des hauseigenen Uconnect-Infotainments bedient wird. Das System hat ein integriertes Telematik-Modul und soll bei vielen Funktionen über eine App mit dem Smartphone kommunizieren können. Ebenfalls an Bord des Fiat 500e: eine moderne Sprachsteuerung und zahlreiche Assistenzsysteme, die im Fiat 500 Elektro (2020) optional sogar autonomes Fahren auf Level zwei ermöglichen.

Fahrbericht Neuer Fiat 500 Elektro (2020): Erste Testfahrt Elektrisierende Testfahrt im 500e

Fiat 500e (2020) mit bis zu 321 Kilometern Reichweite