Mit immer mehr neuen Assistenzsystemen im Auto halten auch immer mehr Kontrollleuchten Einzug in das Cockpit. Meist verbirgt sich hinter einem Symbol das aufleuchtet ein Fehler in einem bestimmten System. Testen Sie Ihr Wissen für den Ernstfall in unserem Quiz.

Motor-Kontrollleuchte, Katalysator-Warnleuchte, Informationsleuchte – was denn nun? Im Cockpit des Autos blinkt und leuchtet es, aber meistens weiß man nicht, was die Ursache dafür ist, geschweige denn, ob es das Symbol ein gravierendes Problem anzeigt, oder es bloß um eine Status-Meldung handelt. Während es bis vor einigen Jahren nur wenige Kontrollleuchten im Cockpit gab, kommen mit immer mehr Technologie und Assistenzsystemen im Auto immer mehr Symbole und Warnleuchten in die Armaturen. Die größte Frage, die sich den Fahrern beim Aufblinken einer Kontrollleuchte stellt, ist wohl "Muss ich jetzt sofort in die Werkstatt?". Einige Symbole, wie die Wischwasserstands-Anzeige, die Inspektions-Leuchte oder das Regensensor-Symbol geben keinen Hinweis auf die Sicherheit, sondern lediglich auf den Fahrzeugstatus. Das heißt, wenn sie aufleuchten, ist das Fahrzeug nach wie vor verkehrssicher. Anders sieht es aus, wenn Kontrollleuchten wie die Bremsbelag-Anzeige, das Reifendruck-Symbol oder die Temperatur-Warnung für den Motor im Cockpit aufleuchten, dann sollte nach Möglichkeit eine Werkstatt aufgesucht werden. Brenzlig wird es auch, wenn eine TÜV-Überprüfung ansteht, denn selbst wenn sich das Auto noch fahrtüchtig anfühlt und der Fahrer keine konkrete Gefahr sieht, stecken manchmal erhebliche Mängel hinter dem Aufblinken der Kontrollleuchten. Ein Beispiel wäre die ABS-Leuchte: Wenn beispielsweise ein Sensor defekt ist, wird das ABS deaktiviert und die Kontrollleuchte zeigt an, dass das ABS ohne Funktion ist. Das Auto fährt nach wie vor problemlos, aber im Falle einer Bremsung besteht die Gefahr, dass die Räder blockieren. Der TÜV würde das Auto in diesem Fall als nicht verkehrssicher einstufen.

Kontrollleuchten im Cockpit zeigen meist Fehler an