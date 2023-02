Die sparsamsten Autos (Benzin): Top-10

Bei den teuren Spritpreisen gibt es nur noch einen Ausweg: ein sparsames Auto fahren. Wir zeigen, welche Modelle mit Kraftstoff geizen. Das ist ddie Top-10 der Autos mit Benzinmotor, die laut WLTP-Messung am wenigsten verbrauchen.



Gegen teure Spritpreise lässt sich kaum was unternehmen. Da hilft nur ein Auto, das möglichst wenig verbraucht. Wir haben die zehn sparsamsten Autos zusammengetragen, die laut Herstellerangaben zur WLTP-Messung am wenigsten Sprit benötigen. Die genügsamsten Modelle kommen allesamt aus Asien – bis auf eine Ausnahme. Der Renault Clio E-Tech Full Hybrid schafft es mit seinem 1,6-Liter-Vierzylinder auf Platz fünf. Den Anfang macht der Mitsubishi Space Star, der mit einem WLTP-Verbrauch von 4,7 bis 4,5 Litern Superbenzin auf 100 Kilometern der "Durstigste" in der Top-10 der sparsamsten Autos ist. Der Sieger begnügt sich mit lediglich 3,4 Litern Super pro 100 Kilometer, also über einem Liter weniger. Dabei leistet er trotzdem immerhin 141 PS (104 kW). Um welches Modell es sich handelt und welche Neuwagen noch zu den sparsamsten Autos gehören, die aktuell beim Hersteller konfigurierbar sind, zeigt die Bildergalerie. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Benzin-Verbrauch: Die Top-10 der sparsamsten Autos

