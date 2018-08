Wenn Marder im Auto wildern, kann der sogenannte Marderbiss außer defekten Zündkabeln schlimme Folge haben: Erst ist der Kühlerschlauch kaputt, dann der Motor. Hier gibt es einen Überblick, wie Autofahrer einen Marderschreck anbringen und sie so vom Wagen fernhalten können.

Gerade in der der Brunftzeit sind Marder sehr aktiv: Sie durchbeißen Zündkabel (typischer Marderbiss), zernagen Schläuche oder fressen Dämmmatten am Auto an. Für Autofahrer sind sie häufig eine Plage. Um schwerwiegende Defekte zu vermeiden – manchmal sogar bis zum Motorschaden – hat der TÜV Süd nützliche Tipps für einen Marderschreck. Ein Maschendraht-Gitter aus dem Baumarkt, unter dem Auto ausgelegt, kann schon helfen. Mit ihren sensiblen Pfoten bleiben Marder dadurch dem Auto fern. "Die Tiere fühlen sich darauf unsicher", erklärt Vincenzo Lucà vom TÜV Süd. Nachdem die Brunftzeit der Marder vorbei ist, sollten PKW-Fahrer das Gitter wieder entfernen, damit die Tiere sich nicht daran gewöhnen. Ein kleiner Weidezaun um den Carport kann ebenfalls als Marderschreck helfen – sogar dauerhaft. Das Risiko eines Marderbiss' durch den Nager steigt außerdem, wenn Autofahrer ihre Fahrzeuge in verschiedenen Marderrevieren abstellen. Nimmt ein Marder die Spuren eines Artgenossen im Revier wahr, wildert er besonders heftig. Deshalb: wenn möglich, am selben Ort parken. Um Geruchsspuren von Mardern zu beseitigen, empfiehlt der TÜV Süd regelmäßige Motorwäschen. Die Wäsche sollte dabei auf jeden Fall von Experten durchgeführt werden. Gängige Tipps wie Urinsteine, tickende Wecker oder Lichter im Motorraum helfen nach Angaben des TÜV Süd jedoch kaum gegen Marder. Hundehaare unter dem Auto zu verteilen, kann hingegen wirkungsvoll sein. Grundsätzlich sollten sich Autofahrer auf solche Mittel aber nicht verlassen, da Studien zeigen, dass Marder trotzdem Schaden anrichten können.

Marderbiss: Das hält den Marder vom Auto ab

- Selbstgebauter Holzahmen mit Maschendraht (Marderschutzgitter)

- Ultraschall-Gerät für hochfrequente Töne

- Marderschreck-Pulver auf pflanzlicher Basis

Tipps gegen Marder im Video:

Verdacht auf Marderbiss?

Wenn es zu spät ist und ein Marder zugeschlagen hat, bleibt Autofahrern nur noch eins: die Fahrt in die Werkstatt. "Autofahrer sollten dabei mit reduzierter Geschwindigkeit fahren", rät Lucà. Ignoriert ein Autofahrer den Marderschaden, kann es schnell teuer werden. Erstes Anzeichen für einen Marderbiss kann beispielsweise ein unruhig, ruckelnder Motorlauf sein. Im schlimmsten Fall, springt der Wagen gar nicht erst an.

Bester Schutz gegen Marder: Motor-Verschalung

Der effektivste Schutz gegen einen Marderangriff und die Folgen durch Biss ist eine komplette Verschalung des Motors. An vielen modernen Fahrzeugen sind sämtliche Zündkabel und Leitugen unter einer (meist) Plastikabdeckung verborgen. Findet der Marder hier keinen Zugang, kann so gut wie nichts beschädigt werden.