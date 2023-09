Der Zylinderkopf, der den Motor des Fahrzeugs bedeckt, spielt eine Schlüsselrolle in der Verbrennung und Kraftentfaltung. Er beherbergt die Ventile, die den Einlass von Luft und Kraftstoff sowie den Auslass von Abgasen steuern. Doch selbst bei bester Konstruktion und Verarbeitung kann es dort zu einem der größten Albträume von Autobesitzer:innen kommen: einem Leck in der Zylinderkopfdichtung. Ein Dichtmittel kann als Notfalllösung dann schnell Abhilfe schaffen und vor Motorschäden wahren. Wir stellen unsere Empfehlungen vor.

Der Zylinderkopf eines Verbrennungsmotors mag auf den ersten Blick unscheinbar erscheinen, doch er trägt maßgeblich zur Leistung und Effizienz des Motors bei. Er muss nicht nur für eine optimale Verbrennung sorgen, sondern auch sicherstellen, dass keine Leckagen auftreten, die den Motor beschädigen könnten. Allerdings ist zu beachten, dass es sich dabei meist nur um eine vorübergehende Lösung handelt. Auch mit der Anwendung von Dichtmittel, sollte man so schnell es geht eine Werkstatt aufsuchen. Eine erste Empfehlung ist das Zylinderkopf-Dichtmittel von Steel Seal. Aufgrund ihrer thermischen Wirkungsweise kann die Smart-Repair Lösung bei einer kühlwasserseitig undichten Zylinderkopfdichtung eingesetzt werden. Dies erfolgt ohne den Motor ausbauen und Einzelteile wechseln zu müssen. Außerdem: Die faserfreie Formel ist laut Hersteller im Kühlsystem ablagerungsfrei und rückstandslos.



Zylinderkopf-Dichtmittel – unsere Empfehlungen

Holts Zylinderkopfdichtstoff Wondarweld

Das Zylinderkopf-Dichtmittel Holts Wondarweld (Inhalt: 250 ml) ist ein Produkt zur Reparatur des Kühlsystems. Mit dem Mittel sollen kleine Risse und Löcher im Zylinderkopf, Motorblock und in der Kopfdichtung repariert werden können. Der Hersteller verspricht dank seiner Hochleistungsformel eine dauerhafte Reparatur. Und das, ohne das System zu beschädigen oder zu verstopfen.



DPH Dichtmasse

Das Dichtmittel von DPH (Inhalt: 85 Gramm) ist bis 340 Grad Celsius hitzbeständig und gut geeignet für das Abdichten des Zylinderkopfs oder der Ölwanne. Besonders was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht, weiß das Produkt zu überzeugen.



PETEC Dichtstoff

Ebenfalls zu empfehlen ist das Dichtmittel von Petec (75 ml). Als aushärtende Dichtung zum Abdichten von Metallflächen ist das Mittel zuverlässig bei Lecks im Zylinderkopf einzusetzen. Das Dichtmittel wird vom Hersteller als ölbeständig, temperaturbeständig und kraftstoffbeständig beschrieben. Es hält einer Temperatur von bis zu 150 Grad Celsius stand.



All 4 Car Uni-Seal Silikon-Dichtmasse

Die Silikon-Dichtmasse von All 4 Car (200 ml) lässt sich dank einer Automatikkartusche gleichmäßig auftragen. Zudem funktioniert der stufenlos einstellbare Dosierverschluss präzise zur Abdichtung von Flächen, Spalten und Rissen am Zylinderkopf oder anderen Stellen. Die Silikon-Dichtmasse ist bis 300 Grad Celsius hitzebeständig.



Bars Dichtungsmittel und Reparaturzusatz für Zylinderkopfdichtungen

Vom Hersteller Bars kommt das Dichtungsmittel Cylinder Head Gasket Repair (600 ml) für den Zylinderkopf. Es kann undichte, geplatzte oder beschädigte Zylinderkopfdichtungen abdichten. Das Produkt wird für Fahrzeuge empfohlen, die nicht überhitzen oder bei denen das Kühlmittel nach 15-30 Minuten Leerlaufzeit nachgefüllt werden muss.



Penosil Zylinderkopfdichtungsmittel

Bei einer schadhaften Zylinderkopfdichtung kann auch das Dichtungsmittel von Penosil Abhilfe schaffen. Das Mittel kann laut Hersteller undichte Kopfdichtungen, verzogene Zylinderköpfe und Risse im Motorblock reparieren. Somit kann es viele Arten von kühlwasserseitigen Leckagen an der Zylinderkopfdichtung beheben. Hitzebeständig bis 250 Grad Celsius.



Wofür braucht man Zylinderkopf-Dichtmittel?

Der Zylinderkopf und der Zylinderblock sind Teil des Verbrennungssystems eines Motors. Sie enthalten die Brennkammern, in denen der Kraftstoff verbrannt wird. Das Zylinderkopf-Dichtmittel sorgt dafür, dass diese Brennkammern abgedichtet sind und keine Kompressions- oder Verbrennungsgase entweichen können. In einigen Motoren kann das Dichtmittel außerdem dazu beitragen, dass das Schmieröl im Motor korrekt zirkuliert und nicht in die Brennkammer gelangt. Dies ist wichtig, um Verschleiß und Schäden an den inneren Komponenten zu verhindern. Das Dichtmittel kann zudem dafür sorgen, dass keine Kühlflüssigkeit in den Verbrennungsraum gelangt und so Überhitzung und Schäden verursacht werden.

Welche Funktion hat das Zylinderkopf-Dichtmittel im Motor?

Ein Dichtmittel erfüllt im Motor mehrere Funktionen:

Abdichtung der Brennkammern: Die Hauptfunktion des Dichtmittels besteht darin, die Brennkammern im Zylinderkopf abzudichten.

Die Hauptfunktion des Dichtmittels besteht darin, die Brennkammern im Zylinderkopf abzudichten. Verhinderung von Leckagen: Das Zylinderkopf-Dichtmittel verhindert, dass Flüssigkeiten, wie Kühlflüssigkeit und Motoröl, in die Brennkammern gelangen oder aus ihnen austreten.

Das Zylinderkopf-Dichtmittel verhindert, dass Flüssigkeiten, wie Kühlflüssigkeit und Motoröl, in die Brennkammern gelangen oder aus ihnen austreten. Wärmeableitung: Es hilft auch dabei, die Wärme, die während des Verbrennungsprozesses im Zylinderkopf erzeugt wird, effizient abzuleiten.

Es hilft auch dabei, die Wärme, die während des Verbrennungsprozesses im Zylinderkopf erzeugt wird, effizient abzuleiten. Schmierung: In einigen Motoren dient es auch dazu, sicherzustellen, dass das Schmieröl im Motor nicht in die Brennkammern gelangt.

In einigen Motoren dient es auch dazu, sicherzustellen, dass das Schmieröl im Motor nicht in die Brennkammern gelangt. Druckausgleich: Das Dichtmittel ermöglicht auch den Druckausgleich zwischen den Zylindern und dem Kühl- oder Schmiersystem des Motors.



Wie wird Zylinderkopf-Dichtmittel angewendet?

Die Anwendung von Zylinderkopf-Dichtmittel erfordert eine sorgfältige Vorbereitung und Einhaltung bestimmter Verfahren, um eine effektive Abdichtung sicherzustellen. Es ist wichtig, bei der Anwendung äußerst präzise vorzugehen, um eine ordnungsgemäße Abdichtung und Funktion des Motors sicherzustellen. Wenn man unsicher ist oder keine Erfahrung mit solchen Reparaturen hat, sollte man die Arbeit lieber vom Profi durchführen lassen, um schwerwiegende Motorschäden zu vermeiden.

Wie erkennt man, ob das Auto Dichtmittel für den Zylinderkopf benötigt?

Wenn der Motor regelmäßig überhitzt oder die Temperaturanzeige im roten Bereich liegt, kann dies auf ein Problem mit dem Zylinderkopf hindeuten. Auch wenn weißer Rauch aus dem Auspuff kommt, könnte dies ein Leck im Zylinderkopf bedeuten. Ein ungewöhnlicher Geruch von Abgasen oder Rückstände im Kühlflüssigkeitsbehälter (Ölschleier) sollte genau im Auge behalten werden. Wenn eines oder mehrere dieser Anzeichen auftreten sollte, ist es wichtig das Fahrzeug so schnell wie möglich in einer Werkstatt überprüfen zu lassen. Eine Abdichtung ist meisten nur als Übergangslösung gedacht.