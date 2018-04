Der ADAC hat in den vergangenen vier Jahren mehr als 500 Autos auf ihre Bremswege untersucht. Und das Ergebnis der Bremswege zeigt: Schon im Kleinwagensegment und in der unteren Mittelklasse (Golfklasse) erreichen viele Autos sehr gute Bremswege. In der ...

Der ADAC hat in den vergangenen vier Jahren mehr als 500 Autos auf ihre Bremswege untersucht. Und das Ergebnis der Bremswege zeigt: Schon im Kleinwagensegment und in der unteren Mittelklasse (Golfklasse) erreichen viele Autos sehr gute Bremswege. In der Kategorie der Kleinwagen war der Bremsweg des Mini One D der beste. Er kam bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h nach 32,7 Metern zum Stehen. In der unteren Mittelklasse waren der Bremsweg des Seat Leon ST 1.6 TDI und der Bremsweg VW Golf Variant 2.0 TDI BMT die besten. Der Bremsweg bei beiden: 33,1 Meter aus 100 km/h. Klassenübergreifend, also inklusive der Transporter und SUV, ist der Bremsweg des Porsche Carrera 911 Cabriolet mit 31,3 Metern der beste. Der schlechteste ist der Bremsweg des Citroen Jumper Combi. Er kommt erst nach 47,8 Metern (getestet 2014) zum Stehen. Bildlich ausgedrückt: An der Stelle, an der der Porsche steht, rauscht der Citroen noch mit 55 km/h vorbei. Die zehn Besten ihrer Klasse und ihre Ergebnisse sind unten in den Tabellen übersichtlich aufgelistet!

Formel: So wird der Bremsweg berechnet

Die guten Bremswege dürfen aber nicht zum Leichtsinn oder zum Rasen verführen. Für jedes Auto gilt nämlich: Der Bremsweg ändert sich im Quadrat zur Geschwindigkeit. Das heißt: Die doppelte Geschwindigkeit führt zu einem vierfachen Bremsweg! Um näherungsweise ein Gefühl dafür zu erhalten, bei welchen Tempo welcher Bremsweg nötig ist, lässt sich mit verschiedenen Formeln der Bremsweg berechnen. Wir haben aber auch die Formeln für den Reaktionsweg und die Gefahrenbremsung:

Bremsweg berechnen: Geschwindigkeit durch 10, multiplizert mit Geschwindigkeit durch 10

Reaktionsweg berechnen: Geschwindigkeit durch 10, multiplizert mit 3

Gefahrenbremsung (reine Bremsung): (Geschwindigkeit durch 10, multiplizert mit Geschwindigkeit durch 10) dividert durch 2

Gefahrenbremsung: Reaktionsweg plus (Bremsweg dividiert durch 2)

Top 10 Kleinwagen

Hersteller Modell Bremsweg Testdatum Mini One D 32,7 8/2014 Mini Cooper 33,0 4/2014 smart forfour 1.0 34,4 1/2015 Skoda Roomster 1.2 TSI Green tec 34,5 2/2014 Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 34,9 1/2013 Renault Clio 1.2 16V 75 35,0 12/2014 Hyundai i20 1.1 CRDi 35,1 3/2015 Skoda Fabia Combi 1.2 TSI 35,2 2/2015 VW Polo 1.4 TDI BMT 35,4 10/2014 VW cross up! 1.0 35,5 12/2013



Top 10 Untere Mittelklasse

Hersteller Modell Bremsweg Testdatum Seat Leon ST 1.6 TDI 33,1 2/2014 VW Golf Variant 2.0 TDI BMT 33,1 8/2013 Audi A3 Sportback 1.4 TFSI 33,7 5/2013 BMW 220i Coupé 33,9 5/2014 Mercedes B 200 Natural Gas Drive 34,1 2/2014 Volvo V40 T2 34,2 2/2014 Nissan Pulsar 1.5 dCi 34,5 1/2015 Skoda Rapid 1.2 TSI 34,7 10/2012 Ford Focus 1.0 EcoBoost 34,8 8/2015 Renault Mégane Energy TCe 130 34,8 5/2014



Top 10 Ober- und Luxusklasse

Hersteller Modell Bremsweg Testdatum Mercedes S 500 Plug-In Hybrid 32,6 1/2015 Mercedes C 220 BlueTec T-Modell 32,8 9/2014 Audi A7 Sportback 3.0 TDI ultra 33,0 12/2014 Mercedes E 400 Cabrio 33,1 5/2014 Audi A6 allroad 3.0 TDI 33,3 8/2012 VW Passat Variant 2.0 TDI BMT 33,7 11/2014 BMW 740i 33,9 3/2013 Tesla Model S P85 34,1 8/2013 Skoda Octavia Combi 2.0 TDI Green tec 34,1 9/2014 Volvo S60 D4 34,2 3/2014



Top 10 Sportwagen

Hersteller Modell Bremsweg Testdatum Porsche 911 Carrera Cabrio 31,3 8/2013 Porsche 911 Carrera Coupé 32,1 6/2012 Jaguar F-Type Coupé 32,7 10/2014 Mercedes SL 350 33,0 5/2012 Porsche Cayman 33,1 5/2013 Audi R8 Spyder V10 33,2 9/2013 Peugeot RCZ R 33,9 6/2014 Audi TT Coupé 2.0 TDI ultra 34,3 2/2015 Mercedes AMG GT 34,4 10/2015 Nissan 370Z Roadster 34,7 7/2012



