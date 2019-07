Kühlflüssigkeit nachzufüllen ist eine Wartungsarbeit, die Autofahrer ganz einfach selbst durchführen können. Es sollten nur einige Tipps beachtet werden. Alle Informationen zur richtigen Mischung!

Damit der Motor nicht überhitzt und Schaden nimmt, sollten Autobesitzer regelmäßig den Füllstand der Kühlflüssigkeit kontrollieren und gegebenenfalls nachfüllen. Zwar ist die Kühlanlage, in der etwa fünf bis zehn Liter Kühlflüssigkeit von Zylinderkopf- und block bis zum Kühler fließen, in modernen Fahrzeugen annähernd wartungsfrei ausgelegt. Undichte Stellen und Schläuche sowie Beschädigungen der Wasserpumpe oder der Zylinderkopfdichtung können dennoch dafür sorgen, dass Kühlflüssigkeit verloren geht. Dann hilft es nicht, einfach neue Kühlflüssigkeit nachzufüllen. Autobesitzer sollten ihr Fahrzeug in diesem Falle besser in die Werkstatt bringen, um Defekte beheben zu lassen und so Folgeschäden zu vermeiden. Ansonsten ist das Nachfüllen von Kühlflüssigkeit jedoch eine Wartungsarbeit, die jeder Autofahrer ganz einfach selbst durchführen kann. Mehr zum Thema: Das ist bei defekter Scheibenwaschanlage zu tun

Tipps zum Nachfüllen der Kühlflüssigkeit

Vor dem Nachfüllen der Kühlflüssigkeit sollte der Füllstand im Kühlmittelbehälter bei kaltem Motor überprüft werden. Liegt er zwischen den Markierungen Minimum und Maximum, ist ausreichend Kühlflüssigkeit vorhanden. Ist er zu niedrig, wird ganz einfach so viel Kühlflüssigkeit nachgefüllt, bis der Füllstand zwischen den zuvor erwähnten Markierungen liegt. Aber Vorsicht, solange der Motor eines Fahrzeugs warm ist oder noch läuft, sollte keinesfalls Kühlflüssigkeit nachgefüllt werden. Das ist aus zwei Gründen riskant: Das Kühlsystem steht bei warmem Motor unter Druck, so dass beim Öffnen des Deckels Dampf und heiße Flüssigkeit herausschießen können. Verletzungen oder Verbrühungen können die Folge sein. Und wenn kalte Kühlflüssigkeit in einen heiß gelaufenen Motor eingefüllt wird, können sich Risse durch die Temperaturspannungen bilden. Mehr zum Thema: Alles zum Zahnriemenwechsel

Nachfüllen: Wohin mit der frischen Kühlflüssigkeit?

Die Kühlflüssigkeit befindet sich in einem meist weißen oder transparenten Behälter im Motorraum. Er ist an dem Warnsymbol "Vorsicht Verbrühungsgefahr" erkennbar und ist an der Seite mit den Markierungen Max (Maximum) und Min (Minimum) versehen. Mehr zum Thema: Starthilfe-Geben richtig erklärt

Kühlflüssigkeit nachfüllen: Die richtige Mischung

Wer bei seinem Auto Kühlflüssigkeit nachfüllt, sollte auf die richtige Mischung achten. Sie besteht aus Wasser, dem Frostschutzmittel Monoethylenglykol, Korrosionsverhinderern und Konservierungsstoffen. Die genaue Zusammensetzung ist vom Fahrzeughersteller vorgeschrieben und sollte auch nur wie angegeben verwendet werden. Zum einen gibt es Konzentrate, die im Verhältnis 1:1 mit kalkarmem Wasser zu vermischen sind. Autobesitzer können aber auch auf Fertigmischungen aus dem Fachhandel zurückgreifen, die bereits die ausreichende Menge Wasser enthalten. Die falsche Mischung der Kühlflüssigkeit kann im schlimmsten Fall zu verstopften Kühlsystemkanälen führen: Wenn dann der Motor überhitzt, brennen die Zylinderkopfdichtungen durch und es droht ein Totalschaden des Motors. Mehr zum Thema: Preiswerte Ersatzteile fürs Auto

Kühlflüssigkeit: Reicht zum Nachfüllen Wasser aus dem Hahn?