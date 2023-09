Fahrzeugdiagnose-Profi Carly hat die Stundensätze deutscher Kfz-Werkstätten (2023) miteinander verglichen. Das Ergebnis: In München müssen Autofahrer:innen am meisten löhnen, besonders günstig ist es in einer ostdeutschen Großstadt. Die Ergebnisse im Detail!

Der Stundensatz von Kfz-Werkstätten (2023) im Städte-Vergleich

174,50 Euro pro Stunde: So viel müssen Menschen in München im Durchschnitt zahlen, wenn sie ihr Auto zur Reparatur in die Werkstatt (so stark darf ein Kostenvoranschlag abweisen) bringen. Damit ist die bayrische Landeshauptstadt mit Abstand am teuersten im Vergleich der 20 größten Städte Deutschlands. Das geht aus einer Untersuchung von Carly hervor, das Stundensätze von Kfz-Werkstätten miteinander verglichen hat. Demnach können sich die Kosten je nach Stadt um 48 Prozent unterscheiden. Wie massiv sich die Eurobeträge pro Stunde unterscheiden, zeigt das Beispiel Leipzig. Hier wird mit 126 Euro der niedrigste Stundensatz in diesem Vergleich erhoben. Davor rangiert Dresden mit 129,10 Euro pro Stunde.

Doch nicht nur über die Grenzen der Bundesländer gibt es deutliche Unterschiede, auch innerhalb von Nordrhein-Westfalen machen die Werkstattkosten deutliche Sprünge. Während Autofahrer:innen in Münster (133,50 Euro), Bielefeld (135,10 Euro) und Bonn (138,83 Euro) am wenigsten tief ins Portemonnaie greifen müssen, gehören Wuppertal (155,92 Euro) und Essen (153,42 Euro) zu den teuersten Städten von NRW. Für den Vergleich hat Carly die Verrechnungssätze der Dekra in den 20 größten deutschen Städten miteinander ausgewertet. Dabei wurde zwischen Karosserie, Lackierarbeiten (ohne Lackmaterial) und Mechanik unterschieden. Die genannten Beträge sind der jeweilige Kostendurchschnitt einer Stadt. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

An diese Achse gehört der beste Reifen (Video):

Kfz-Werkstatt: Die Stundensätze von 20 Großstädten (Tabelle)