... verbirgt sich beim C 500 der 36-l-Kühlschrank. Der C 530 trennt den Kühlschrank dagegen von der Küchenzeile und bringt beide auf gegenüberliegenden Fahrzeugseiten unter.

Auf dem Caravan Salon 2024 in Düsseldorf wurde zudem der Copa C 500 Sport präsentiert.

Wie Ford selbst bietet auch Bürstner den Van in zwei Längenvarianten an: 5,05 m und 5,45 m.

Preis: Bürstner Copa (2024) ab 55.390 Euro

Am Wochenende in die Alpen, nach Hamburg oder an die Mecklenburgische Seenplatte, unter der Woche ins Büro. Mit einem Campingbus (hier die gängigen Wohnmobil-Bauarten erklärt) wie dem Bürstner Copa (2024) dank der handlichen Maße von 5,05 bis 5,45 m kein Problem. Die kompakten Camper vereinen Reisemobil und innenstadttauglichen Van in einem. Mit einem Preis von 55.390 Euro ist der kurze Campingbus mit Aufstelldach zwar nahezu genauso teuer wie ein günstiger Kastenwagen, darf dafür aber mit einer Höhe von 2,06 m auch bei einigen Parkhäusern die Begrenzungsschranke passieren. Wer es etwas umfangreicher bei der Ausstattung und dem Platz wünscht, ist mit der längeren Version C 530 ab einem Preis von 65.490 Euro dabei (Alle Preise: Stand April 2025).

Die Camping-Spezialist:innen aus dem badischen Kehl setzen beim Copa auch in der zweiten Generation auf den Ford Tourneo Custom als Basisfahrzeug. Dieser hat sich mit dem Modellwechsel im Jahr 2023 ordentlich in Schale geworfen und sowohl in puncto Konnektivität als auch beim Fahrkomfort zugelegt. Angeboten wird der Copa in zwei Grundrissen, die beide jedoch alltagsfreundlich unterhalb der 5,50-m-Grenze bleiben. Trotzdem bieten beide Modelle (optionale) Schlafplätze für bis zu vier Personen sowie eine zweite Sitzreihe mit Isofix-Haltepunkten für Kindersitze (so den passenden Sitz finden).

Auf dem Caravan Salon 2024 in Düsseldorf war zudem ein neues Sondermodell, der Copa C 500 Sport Edition, am Bürstner-Stand zu sehen. Der Copa Sport erhält im Paket zusätzlich zur Basisausstattung 19-Zoll-Felgen, eine Frontspoilerlippe (hier alles zu Spoilern am Auto) und einen Heckspoiler. Außerdem lässt sich der Camper durch die optionale Tieferlegung (so tief darf ein Auto laut Stvo liegen) um 25 mm absenken, was den Copa noch parkhausfreundlicher macht. Damit reagiert der badische Camper-Hersteller auf den auch unter Wohnmbilist:innen steigenden Trend zur Individualisierung der Fahrzeuge – immerhin existiert bereits seit 2023 die Abteilung "Bürstner Individual", mit der sich das Reisemobil optisch nach eigenen Belieben anpassen lässt.

Innenraum: Zwei Grundrisse, einer mit Bad

Reisemobile unter 5,50 m Außenlänge bleiben in der Regel auch in puncto Wohnraum eher auf das wesentliche beschränkt – sie sind schließlich eher für den Kurztrip übers Wochenende als den zweiwöchigen Sommerurlaub (hier Tipps für die Urlaubsfahrt) mit der ganzen Familie konzipiert. Daher sucht man oft auch eine Grundrissvielfalt vergebens, die Ausstattungspakete müssen es richten. Anders in Kehl: Den Bürstner Copa (2024) gibt es in gleich zwei Grundrissen. Der C 500 basiert auf dem Ford Tourneo Custom L1 (5,05 m), der C 530 auf dem L2 (5,45 m). Nicht nur die Länge und damit die Platzverhältnisse unterscheiden sich, sondern auch die Ausstattung des Interieurs.

Foto: Bürstner

Der Copa C 500 kommt als klassischer Campingbus mit typischem Aufbau: vorne Drehsessel, in der Mitte ein Klapptisch, befestigt an der Küchenzeile auf der linken Fahrzeugseite, hinten die Sitzbank – optional auch mit zwei Dreipunktgurten und Isofix erweiterbar sowie zum Doppelbett (190 x 100 – 108 cm) umfunktionierbar. Zwei Einzelsitze sind ebenfalls gegen Aufpreis lieferbar, womit der C 500 zum Sechssitzer wird. Die Küchenzeile ist mit einem Zweiflammen-Gaskocher (hier die besten Campingkocher im Test) in einer Einheit mit einer Edelstahlspüle und einem in der Arbeitsfläche versteckten 36-l-Kühlschrank (hier 12-V-Kühlboxen im Test) recht gut ausgestattet. Obendrein bieten große Schubladen viel Stauraum für Geschirr und Lebensmittel. Neben der Küchenzeile schließt sich ein Deckenhoher Schrank an. Die Gasflasche (1 x 2,75 kg) sowie der 35-l-Frischwasser- und 21-l-Abwassertank finden hier ebenfalls Platz. Das serienmäßige Hauptbett (197 x 117 cm) auf Tellerfedern befindet sich eine Etage darüber im Aufstelldach. Erfreulich: Mit Reißverschlüssen an drei Seiten lässt sich der Zeltbalg beinahe komplett öffnen. Eine Nasszelle sucht man dagegen bis auf eine Heckdusche (hier unsere Empfehlungen für Camping-Außenduschen) im Freien im C 500 vergebens.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:



Diese bietet – in einer abgespeckten Version – dagegen der C 530. Damit ein kleines Bad im Van mit längerem Radstand Platz findet, wandert die identisch ausgestattete Küchenzeile auf die rechte Fahrzeugseite und etwas weiter ins Heck als im C 500. Der Kühlschrank bleibt zusammen mit dem Schrankmodul links eingebaut und bietet ganze 47 l Stauraum inklusive eines 4,4 l Gefrierfachs. Hinter der Küchenzeile bleibt so ausreichend Raum für ein Klappwaschbecken mit herausnehmbarer Duschbrause über einer Kassettentoilette (unsere Empfehlungen für Campingtoiletten). Auf dem Boden ist ein Ablauf, um den sich mit einem Vorhang eine Kabine im Camper-Innenraum bilden lässt. Das Bad ist zwar weder komplett räumlich abgeschlossen noch besonders groß, in dieser Klasse aber noch recht selten zu finden – und auf schlecht erschlossenen Campingplätzen (hier die bestbewerteten in Deutschland) oder innerstädtischen Übernachtungsplätzen ein großer Komfortzugewinn. Die Wassertanks (so reinigen und desinfizieren) wachsen entsprechend mit: Bis zu 45 l Frischwasser stehen an Bord des C 530 zur Verfügung, der Abwassertank hat ein identisches Volumen.

Im Gegensatz zum Copa C 500 ist der Bürstner Copa C 530 bereits ab Werk mit vier eingetragenen Sitzplätzen ausgestattet und bekommt dank der geteilten Küche eine zweite Schiebetür auf der linken Fahrzeugseite spendiert. Die Rückbank lässt sich zudem auch serienmäßig zum Bett (188 x 90 cm) umbauen, das Schlafdach-Bett ist mit 227 x 110 cm etwas länger, dafür aber für zwei Personen recht schmal. Auf Wunsch lässt sich ein Einzelsitz hinzubuchen, womit der C 530 bis zu fünf Passagier:innen aufnehmen darf.

Basisfahrzeug: Ford Tourneo Custom

Als Basis des Bürstner Copa (2024) dient der Ford Tourneo Custom der zweiten Generation. Seit dem Modellwechsel 2023 wartet der Van mit einer umfangreicheren Basisausstattung, mehr Fahrerassistenzsysteme, moderneren Antrieben und besserem Fahrkomfort auf. Davon profitiert auch der Campingbus.

Der Tourneo Custom dient bei Bürstner stets mindestens in der Ausstattungsvariante "Titanium" als Grundlage für den Ausbau. Damit ziehen viele Features bereits ab Werk in den Urban Camper. Neben dem SYNC IV-Multimediasystem mit Zwölf-Zoll-Display sind auch eine Klimaanlage, ein Tempomat und diverse Sicherheitssysteme, darunter Spurhalte- und Notbremsassistent, bereits im günstigsten Copa stets dabei. Wer mehr Ausstattung benötigt, kann entweder zur Ausstattungslinie "Sport" greifen, hier mit 19-Zoll-Alufelgen und exklusiven Designs, oder den "Active" im SUV-Look nehmen. Letzterer erhält ab Werk das Fahrassistenzpaket (inkl. Adaptiver Geschwindigkeitsregelanlage und Spurwechselassistent), eine Zweizonen-Klimaautomatik sowie ein im Infotainmentsystem integriertes Navigationssystem.

Antriebsseitig stehen bisher ausschließlich die 2,0-l-Dieselmotoren (hier die Geschichte des Selbstzünders) des Ford-Van zur Wahl. Der Plug-in-Hybrid (die günstigsten Voll- und Plug-in-Hybridautos in der Übersicht) oder die Elektroversion des Tourneo Custom werden bisher noch nicht mit einem Copa-Ausbau angeboten. Bei den Selbstzündern geht es mit 136 PS (100 kW) und einem Sechsgang-Schaltgetriebe los. Einzig die Tourneo Custom-Ausstattungslinie "Active" wird serienmäßig mit einem 150 PS (110 kW) starken Diesel ausgerüstet. Darüber hinaus lassen sich für alle Ausstattungen gegen Aufpreis ein Achtgang-Automatikgetriebe (hier Arten, Aufbau und Funktion erklärt) oder die 170 PS (125 kW) starke Ausführung des Vierzylinders ordern. Den stärksten Dieselmotor gibt es ausschließlich mit der Automatik sowie gegen Aufpreis auch mit Allradantrieb anstelle des serienmäßigen Vorderradantriebs. Eine Auflastung bietet Bürstner weder für den C 500 noch den C 530 an. Es bleibt daher beim technisch zulässigen Gesamtgewicht von 3125, beziehungsweise 3175 kg.

Fahreindruck: Viel Fahr- und Wohnkultur zu einem selbstbewussten Preis

Es wäre voreilig, den neuen Bürstner Copa C 500 auf die Rolle des Citycampers zu reduzieren, denn gerade auf der Langstrecke spielt er sein Talent aus. Zum selbstbewussten Preis bietet er die Fahr- und Wohnkultur, die einen Kompaktcamper zum komfortablen Alleinfahrzeug machen. Ein Hindernis ist höchstens die Zwei-Meter-Grenze – das gilt für die Körpergröße der Bewohner:innen wie für die Höhe ihrer Garage.

Von Christian Steiger