Diese PHEV starten 2024 in Deutschland

BYD Seal U DM-i (2024)

Den seriellen Plug-in-Hybrid BYD Seal U DM-i treibt ebenfalls ein E-Motor an. Seine 18,3 kWh große Blade-Batterie wird allerdings nicht nur per Stecker (in 35 min von 30 auf 80 % SoC), sondern auch während der Fahrt über einen 1,5-l-Benzinmotor aufgeladen. Das SUV lässt sich allerdings nicht nur rein elektrisch (Reichweite: 115 km) fahren oder per Verbrenner laden, auch ein Parallelbetrieb und ein reiner Verbrennerantrieb ist möglich. Dann treiben entweder Verbrenner und E-Motor gleichermaßen die Räder an oder der Benziner übernimmt komplett. Die maximale Systemleistung liegt bei 324 PS (238 kW).

Foto: BYD