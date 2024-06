Bürstner gehört zu den großen Vollsortimentern der deutschen Caravaning-Branche. Das aktuelle Modellprogramm reicht vom Wohnwagen der Einsteiger-Klasse bis zum großen, luxuriös ausgestatteten Vollintegrierten. Zu den Bestsellern gehören traditionell Teilintegrierte der gehobenen Mittelklasse. Besonders viel Wert legen die Entwickler auf die innovative und doch behagliche Gestaltung der Innenräume, wofür Bürstner den Begriff "Wohnfühlen" kreiert hat. Das passt auch zur Geschichte der Marke aus dem badischen Kehl, die ihre Arbeit 1924 als Bau- und Möbelschreinerei aufnimmt. Den ersten Versuch im Fahrzeugbau wagt Bürstner 1958: Der Trawo ist ein kleines, cleveres Holzgehäuse, mit dem sich simple Transportanhänger zu Wohnwagen machen lassen. Zum ersten Erfolgsmodell wird 1961 der Delphin: Der ist so leicht, dass ihn auch ein VW Käfer über die Alpen ziehen kann. Der günstige Flipper etabliert sich 1974 als Einsteiger-Caravan. Die ersten Wohnmobile stellt Bürstner 1986 vor – und landet im Jahr darauf gleich einen Coup: Der T 620 mit AL-KO-Tiefrahmen-Chassis entwickelt sich zum Bestseller unter den Teilintegrierten. Die erfahren einen weiteren Schub, als Bürstner – inzwischen zur Hymer-Gruppe gehörend – sie 2008 erstmals mit Hubbetten ausstattet.

Das Hubbett ist die Spezialität von Bürstner

Natürlich bietet Bürstner heute auch seine beiden Wohnwagen-Modelle Premio und Averso mit Hubbett an. Der Einstieg in die Wohnmobil-Welt des Herstellers beginnt mit dem kompakten Copa auf Ford-Transit-Basis, darüber sortieren sich die Campervan-Modelle Campeo, Eliseo und Lineo auf Citroën-, Fiat- und Ford-Basis ein. Die Teilintegrierten heißen Limited, Lyseo und Nexxo. Eine Besonderheit im Bürstner-Modellprogramm ist der Lyseo Gallery TD mit seinem aufblasbaren Alkoven. In der Oberklasse ist Bürstner mit dem Lyseo I und vor allem dem Neun-Meter-Tandemachser Elegance unterwegs. Zu dessen Rundum-Glücklich-Ausstattung zählt auch das neuartige Indus-Toilettensystem, das den Entsorgungsprozess deutlich komfortabler macht als bei herkömmlichen Wohnmobil-WCs.