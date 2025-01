So bleibt der Wassertank im Wohnmobil hygienisch

Wer schon einmal die Innenseite einer länger stehenden, gefüllten Gießkanne gesehen hat, weiß, was im Wassertank des Campers bei Saisonstart blühen kann! Um Moos, Bakterien und Pilze zu vermeiden, hilft es, den Wassertank regelmäßig zu reinigen und zu desinfizieren. Tipps und Produktempfehlungen!

Spätestens wenn das Wasser aus dem Hahn im Wohnmobil oder Caravan modrig riecht oder eine unschöne Verfärbung vorweist, wissen Camper:innen: Die Reinigung des Wassertanks samt der dazugehörigen Leitungen hat nun oberste Priorität. Denn wo Wasser ist, ist auch eine Grundlage für Leben geschaffen. Das geschlossene System liefert so besten Nährboden für alles mögliche Unliebsame, wie Pilze und Bakterien, die sich im Biofilm an den ungereinigten Tankwänden ungehindert vermehren können.

Es muss natürlich nicht so weit kommen. Eine regelmäßige Pflege des Wassersystems an Bord – dazu zählt neben der Reinigung auch die Desinfektion – gehören für Reisemobilist:innen zu den Standard-Wartungsarbeiten am Fahrzeug dazu, wie die regelmäßige Kontrolle des Motorölstandes (so den Ölstand messen) oder die Gasprüfung (diese Regeln & Pflichten gelten). Wir geben Tipps zur Durchführung der Wassertank-Reinigung und zeigen Produkte, die die Arbeit erleichtern.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Zehn Tipps zum Wohnmobilkauf im Video:

Wie reinigt man den Wassertank des Wohnmobils oder Wohnwagens?

Eine regelmäßige Reinigung von Wassertank und -leitungen stellt im Campingfahrzeug sicher, dass aus den Hähnen tatsächlich auch Wasser in Trinkwasserqualität geflossen kommt. Natürlich spielt hierfür auch die Wasserqualität selbst eine wichtige Rolle, aber auch reinstes Trinkwasser wird ungenießbar, wenn die Tankwände mit Biofilm oder Algengeflechten überzogen sind. Aufhalten lässt sich die Entstehung dieses Films jedoch kaum. Den Mikroorganismen genügen bereits Partikel im Wasser, ob Kalk oder kleinste Plastikteilchen aus Tank oder Leitungen, um die schleimige Schicht zu bilden. Eine regelmäßige Reinigung ist daher auch bei bester Wasserqualität wichtig.

Vorbereitung

Bordbuch befragen: Wer den Wassertank reinigen möchte, muss ihn zuerst lokalisieren. Hier gibt das Handbuch des Fahrzeugs Aufschluss. Beispiel: Campervans (die gängigen Wohnmobil-Bauarten erklärt) haben ihren Tank meist hinten rechts über dem Radkasten eingebaut.

Zeit einplanen: Einige Reiniger benötigen mehrere Stunden Einwirkzeit. Daher sollte die Zeit mit eingeplant werden.

Wassertank leeren und Boiler ausschalten: Bevor geputzt werden kann, muss das Wasser aus dem Tank. Am einfachsten geht das über den Ablauf am Fahrzeugunterboden.

Utensilien bereitstellen: Bevor es mit der eigentlichen Reinigung losgeht, sollten Hilfsmittel wie Bürsten, Tücher, Messbecher und Co. bereitgestellt werden, damit alles griffbereit ist.

Reinigung

Wenn der Tank leer, die Zeit für die Einwirkung eingeplant ist und die Hilfsmittel bereitstehen, kann es mit der eigentlichen Reinigung losgehen:

Tipp: Zum Schutz der eigenen Gesundheit sollte beim Hantieren mit Reinigungsmitteln stets mit Handschuhen gearbeitet werden. Um auch den Innenraum des Wohnmobils oder Caravans zu schützen, sollte der Bereich um den Frischwassertank mit Handtüchern ausgelegt werden. Selbst die speziellen Wassertank-Reiniger können auf Holz oder Vinyl Schäden oder Verfärbungen hinterlassen.

Wie oft muss der Wassertank gereinigt werden?

Der Wassertank eines Campingfahrzeugs sollte mindestens einmal, besser sogar zweimal pro Jahr gereinigt werden. Ein Biofilm kann sich auch bei ständiger Nutzung des Tanks während der Urlaubssaison an den Innenwänden bilden und die Wasserqualität an Bord mindern. Daher bieten sich auch der Saisonstart und das Saisonende als ideale Zeitpunkte für die Reinigung und Desinfektion des Frischwassersystems im Camper an. Wer vor dem Einmotten zum Überwintern (Tipps für Stellplatz und Einmotten des Wohnmobils) das Wassersystem reinigt, hat im Frühjahr deutlich weniger Arbeit vor sich – und weniger Biomasse im Tank.

Gibt es Hausmittel zur Reinigung des Frischwassertanks?

Es gibt tatsächlich ein Hausmittel, das sich für die Reinigung des Frischwassertanks eignet: Zitronensäure. In sehr geringen Dosen kann es verdünnt sowohl zum Entkalken als auch Reinigen des Systems benutzt werden. Der Ablauf ist dabei derselbe, wie beim herkömmlichen Reiniger: Lösung anmischen (etwa ein bis zwei Teelöffel bzw. wenige Milliliter je Liter Frischwasser), in den leeren Tank geben, über die Wasserhähne durchlaufen lassen (Boiler ausstellen!) und einwirken lassen. Nach etwa 30 bis 60 min kann das System mit Frischwasser gespült werden. Anschließend sollte das Reinigungs- und Spülwasser aus dem Abwassertank über eine V/E-Station entsorgt werden.



Andere Hausmittel wie Essigessenz, Gebissreiniger, Badreiniger oder Chlorreiniger sind dagegen zu aggressiv für die Kunststofftanks und -leitungen im Camper. Sie sollten selbst stark verdünnt nicht in Wohnmobil oder Wohnwagen zur Wassertank-Reinigung genutzt werden.