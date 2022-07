Bis zum Marktstart ist allerdings noch etwas Geduld gefragt: Die Produktion des elektrischen Transporters soll erst in der zweiten Jahrehälfte 2023 in der Türkei anlaufen.

Als Teil von Fords Elektroauto-Strategie geht der Ford E-Transit Custom 2023 in Produktion. Wird der vollelektrische Kastenwagen gegenüber dem aktuellen Verbrenner in seinen Maßen wachsen? Das könnte ihm vor allem als Camper-Variante Nugget zugutekommen. Verrückter Vorbote: Der Ford Pro Electric SuperVan!

In Zuge der Ankündigung gleich sieben neuer Elektroautos hat Ford auch den Ford E-Transit Custom (2023) angekündigt. Trotz erster Fotos ist im Mai 2022 noch nicht viel über den vollelektrischen Transporter bekannt. Das Design folgt der aktuellen Linie des Hauses und ist für einen nutzwertorientierten Transporter fast schon spektakulär. Das gilt besonders für die markante Front mit auffälliger LED-Lichtsignatur und stilbildendem Kühlergrill. Ebenfalls ein Element im Gesicht des E-Transit Custom: der Ladeanschluss unter dem rechten Scheinwerfer. Ein nicht zu unterschätzendes Highlight im Nutzfahrzeugbereich: Ford ProPower ermöglicht das Nutzen der Bordenergie über 230V-Steckdosen im Fahrzeug, die über einen Generator versorgt werden – etwa für die Kühlung von Fracht oder das Laden von Equipment. Die angestrebte Reichweite liegt bei 380 Kilometern. Wie schnell der Elektro-Transit an Wallboxen und Ladesäulen Energie tankt, ist hingegen noch nicht bekannt. Der bereits bestellbare, aber deutlich größere E-Transit verträgt am Schnelllader bis zu 115 kW Ladeleistung. Der neue Unterbau könnte den Ford in seinen Maßen gegenüber dem aktuellen Verbrenner um einige Zentimeter wachsen lassen. Vor allem die beliebte Camper-Ausführung Nugget würde von einer größeren Karosserie profitieren. Wichtig für Gewerbetreibende: Die Anhängelast soll nicht unter dem Elektroantrieb leiden. Konkrete Maße und technische Daten könnten ebenso wie erste Fotos vom Innen- und Laderaum im September 2022 folgen. Noch mehr Geduld brauchen Interessent:innen, was den Marktstart angeht: Die Produktion des Ford E-Transit Custom soll erst in der zweiten Jahreshälfte 2023 im türkischen Kocaeli anlaufen. Den Marktstart erwarten wir also nicht vor Ende 2023. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon Ladelösungen für zu Hause! Infos zum einfachen Laden

Leslie checkt den Ford Mustang Mach-E (2021) im Video:

Der Ford Pro Electric SuperVan führt auf Basis des kommenden Ford E-Transit Custom (2023) die SuperVan-Historie elektrisch fort, die 1971 begann, als man Transit-Karosserie und GT40-Antrieb verheiratete. Das Einzelstück, für das der österreichische Rallye- und Rennfahrzeugspezialist STARD verantwortlich zeichnet, wird erstmals beim Goodwood Festival of Speed 2022 gezeigt. Unter der spekatkulären Hülle, die in Köln gezeichnet wurde, stecken vier E-Motoren, die ihre Leistung zu unglaublichen 1471 kW (2000 PS) summieren und den maximal modifizierten E-Transit Custom zur wahren Rakete machen. Wenn sich der Van in unter zwei Sekunden auf 100 km/h beamt, dürfte von den 50 kWh Kapazität, die der flüssigkeitsgekühlte Akku bietet, nicht mehr viel übrig sein. Das Cockpit des neuesten SuperVans wird mit dem Serienmodell des Ford E-Transit Custom (2023) nicht viel gemein haben – das vernetzte Ford Sync 4-Infotainment einmal ausgenommen.

Der Ford Pro Electric SuperVan im Video:

