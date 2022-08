Campingtoiletten sind für viele ein Must-have, die gerne Campen oder regelmäßig Outdoor-Abenteuer meistern. Doch welche tragbaren Toiletten gibt es, welche Modelle sind gut und wie funktioniert das Ganze? Dieser Artikel liefert Antworten.

Eine mobile Campingtoilette bzw. ein Camping-WC hat echte Vorteile: Es ist flexibel, inzwischen äußerst hygienisch und zudem leicht zu entleeren. Doch gerade wer auf Amazon stöbert, trifft vom Porta Potti von Thetford bis hin zu tragbaren Klapp-Toiletten auf eine gigantische Auswahl. Wir haben den Vergleich gezogen und die besten Modelle für Sie ermittelt.

Unsere Empfehlung: Campingtoilette von Thetford

Sie wollen nicht allzu lange überlegen, bzw. sich im endlosen Vergleich verlieren? Am liebsten hätten Sie ein qualitatives Modell zum fairen Preis? Dann hat unsere Redaktion eine Empfehlung: die Porta Potti Campingtoilette von Thetford. Dieses mobile Top-Produkt eignet sie wunderbar als Campingklo, für Boottrips oder im Garten. Sie lässt sich gut transportieren und kann dank ihrer geringen Maße flexibel verwendet werden. Und die beste Nachricht kommt erst noch: Sie benötigt weder einen zusätzlichen Frischwasser- noch einen Abwassertank. Beides ist sinnvoll integriert.

Welche Arten von Campingklos gibt es?

Wer nicht allzu oft Camping betreibt, ist wohl kaum mit dem erstaunlichen Angebot an Campingtoiletten vertraut. Und selbst wenn der Campingplatz Ihr zweites Zuhause ist, fragen Sie sich vielleicht, welche tragbare Toilette Ihren Bedürfnissen am besten entspricht. Grundsätzlich gibt es vier Arten der Campingtoilette:

Eimertoilette: Dies ist die einfachste Variante und sie besteht meist aus einem 22,7-Liter-Eimer und einem Sitz mit Deckel, den Sie auf den Rand des Eimers stecken. Das Innere der Eimertoilette ist häufig mit Müllbeuteln ausgekleidet, die nach jeder Benutzung ausgetauscht und entsorgt werden.

Chemische Toiletten: Chemische Toiletten sind wohl die bequemsten aller Campingtoiletten. Sie sind leicht zu transportieren, sehr effizient, benötigen jedoch eine Wasserquelle für die Spülung. Die meisten chemischen Toiletten haben zwei Tanks: einen für die Fäkalien, den man regelmäßig entleert, und einen für frisches Wasser, das über einen Schlauch aufgefüllt wird.

Klappbare Toiletten: Klapptoiletten bestehen in der Regel aus Kunststoff-Sitzen mit Beinen (oft mit Deckel). Hier wird ein Müllsack benutzt, der üblicherweise um die Toilette gewickelt wird. Der größte (und vermutlich einzige) Vorteil dieses Typs ist, dass sehr wenig Stauraum benötigt wird.

Kompost-Toiletten: Wie die Eimer- und klappbaren Toiletten haben Kompost-Toiletten den Vorteil, dass sie trocken sind und ohne Wasser auskommen. Zudem trennen sie Flüssigkeiten von den Feststoffen, sodass nur der Urin entsorgt werden muss. Fäkalien hingegen werden in einem Fach von Bakterien zersetzt und in Kompost verwandelt.

Die besten Campingtoiletten im Vergleich

Wir haben die Kategorie Campingtoilette auf Amazon für Sie durchstöbert. Neben dem beliebten Porta Potti von Thetford gibt es viele weitere tragbare Varianten, die das „Geschäft“ inklusive Toilettenpapier in Sekunden verschwinden lässt.

Chemietoilette für Camping und Garten

Die Campingaz Toilette ist wie der Porta Potti von Thetford eine Campingtoilette mit Chemie und überzeugt unter anderem durch ihren Preis. Sie ist ideal für die Verwendung beim Camping, im (Schreber-)Garten, auf der Baustelle oder auf dem Boot. Mit einem antimikrobiellen Oberteil ist sie besonders hygienisch und profitiert von der verringerten Geruchs- und Schimmelbildung am Kunststoff. Die Sitzhöhe der Toilette von 41 Zentimeter und der Toilettendeckel mit Schnappverschluss machen das Modell besonders komfortabel.

● Marke: Campingaz

● Volumen: 15 l Frisch- und 20 l Abwassertank

● Artikel-Gewicht: 4,39 kg

● Zubehör: Frisch- und Abwassertank



Faltbares Camping-WC

Die faltbare Campingtoilette Bivvy Loo wird in Sekundenschnelle aufgeklappt und kann leicht auf jede Reise mitgenommen und gelagert werden. Mit im Lieferumfang enthalten ist eine praktische und wetterfeste Tragetasche. Dank des hilfreichen Tragegriffs und den Reißverschlüssen ist sie leicht zu befüllen und zu transportieren. Der starke Stahlachsenrahmen ermöglicht zudem eine maximale Belastbarkeit von ca. 140 Kilogramm.

● Marke: CarpLife Products Ltd

● Volumen: 2 l

● Artikel-Gewicht: 3,09 kg

● Zubehör: 50 biologisch abbaubare Tücher, 12 biologisch abbaubare Beutel und 12 Beutel mit Abfallpulver



Chemie-Campingtoilette mit Kolbenpumpe von Thetford

Der Thetford Porta Potti ist unser klarer Favorit, wie bereits oben erwähnt. Hier sei noch einmal auf die einfache Bedienung hingewiesen: Der Spülwassertank wird über die Öffnung auf der rechten Seite im hinteren Teil aufgefüllt. Zum Spülen betätigen Sie einfach die Kolbenpumpe. Muss die Campingtoilette geleert werden, wird die Entlüftungs-Taste gedrückt – so entstehen keine Spritzer.

● Marke: Thetford

● Volumen: 15 l für Spülwasser, 21 l Fäkalientank

● Artikel-Gewicht: 4 kg

● Zubehör: Frisch- und Abwassertank



Klapptoilette fürs Camping

Eine weitere Klapptoilette und Trockentoilette fürs Camping auf Amazon kommt von der Firma Yachticon. Diese Falttoilette mit Stahlrahmen ist eine praktische Notfalltoilette im Freien, die zugleich Komfort und Hygiene bietet. Sie ist schnell und einfach zu montieren und besteht aus einem zweiteiligen Sitz, in den ein Plastikbeutel eingespannt wird. Inklusive im Lieferumfang sind sechs Nachfüllbeutel.

● Marke: Yachticon

● Volumen: k. A.

● Artikel-Gewicht: 2,6 kg

● Zubehör: 6 Nachfüllbeutel



Trockentoilette fürs Camping ohne Chemie

Die BranQ 1306 Campingtoilette ohne Chemie ist die letzte tragbare bzw. mobile Toilette unserer Auswahl. Sie verzichtet vollständig auf Chemie und ist dennoch leicht zu reinigen und zudem robust und wetterfest. Mit 22 Litern Fassungsvermögen und max. 120 Kilogramm Belastbarkeit ist sie vielseitig und lange einsetzbar.

● Marke: BranQ

● Volumen: 22 l

● Artikel-Gewicht: 1 kg

● Zubehör: Keins



Wie funktioniert eine Campingtoilette?

Campingtoiletten bestehen in der Regel aus zwei Tanks. Einer ist ein Auffangbehälter und der andere für sauberes Wasser. Beide werden durch den Einsatz spezieller Chemikalien in einem hygienischen Zustand gehalten, der die Zersetzung von Abfallflüssigkeiten ermöglicht und die Geruchsbildung einschränkt.

Die Verwendung ist einfach: Bevor Sie die Toilette benutzen, öffnen Sie das Spülventil. Das ist in der Regel ein Hebel am unteren Ende der Toilette. Wenn Sie fertig sind, spülen Sie die Toilette mit der Spültaste. Am besten halten Sie den Deckel geschlossen, um eine übermäßige Verbreitung der darin enthaltenen Chemikalien zu vermeiden. Dabei sollten Sie Camping-Toilettenpapier verwenden, das aus dünnerem Zellstoff besteht und sich leichter in dem chemischen Reinigungsmittel auflöst.

Welches Zubehör benötigt man für eine Chemietoilette?

Chemietoiletten werden mit zwei unterschiedlichen chemischen Substanzen befüllt. In den Frischwassertank geben Sie Sanitärflüssigkeit zur Säuberung und Desinfektion der Schüssel. Diese reinigt das Becken der Campingtoilette und den Schieber und hinterlässt eine dünne Schutzschicht.

Der Abwassertank hingegen wird mit Sanitärflüssigkeit zur Geruchshemmung und Zersetzung der Fäkalien gefüllt. Zudem benötigen Sie leicht und gut auflösbares Toilettenpapier, da herkömmliches möglicherweise nicht zersetzt wird.

Die wichtigsten Kaufkriterien für eine Campingtoilette

Um herauszufinden, welche mobile Toilette bzw. Campingtoilette für Sie gut ist, gibt es einige wichtige Kriterien für den Kauf. Wie oben beschrieben, gibt es verschiedene Arten von Campingtoiletten. Diese wiederum unterscheiden sich im Vergleich in Größe und Gewicht (auch hinsichtlich der fassbaren Liter). Je nach Bedarf sollten hier also das richtige Volumen gewählt werden. Zudem stellt sich die Frage zum Spülsystem, ob eine Füllstandanzeige existiert, wie gut das Produkt zu reinigen ist und natürlich welchen Preis Sie für die Toilette anstreben.

