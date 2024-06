Alle Infos zum Caravan Salon 2024

Der Caravan Salon Düsseldorf öffnet 2024 am 30. August die Tore für Campingbegeisterte. Die AUTO ZEITUNG nennt Öffnungszeiten und Ticketpreise. Und das kostet das Camping an der Messe!

Ticketpreise und Öffnungszeiten des Caravan Salon Düsseldorf 2024

Wer sich einen Überblick über das aktuelle Angebot an Caravans, Wohnmobilen und Zubehör verschaffen möchte oder die persönlichen Favoriten von mehreren Herstellern vor dem Kauf miteinander vergleichen will, hat bei dem Caravan Salon 2024 dazu wieder Gelegenheit: Vom 30. August bis 8. September öffnet die Messe Düsseldorf ihre Tore zu einer der wichtigsten Reisefachmessen Deutschlands. Zu den Öffnungszeiten von 10 bis 18 Uhr geben knapp 750 internationale Aussteller in 16 Hallen und auf dem angrenzenden Freigelände noch mehr Einblicke in alle Bereiche der Camping-Welt als in den Vorjahren!

Die Ticketpreise liegen je nach Besuchstag regulär zwischen 17 und 19 Euro, ermäßigt liegen die Preise zwischen 15 und 17 Euro. Kinder kommen je nach Besuchertag für sechs bis acht Euro auf das Messegelände. Ein Ticket für Preview Day (30. August) kostet 35 Euro, ermäßigt 32 Euro. Die Veranstalter bitten bei der Anreise mit dem Pkw zudem einen Parkplatz (12 Euro) zu reservieren.

Hallenbelegung: Diese Aussteller kommen nach Düsseldorf

Der Caravan Salon Düsseldorf 2024 soll die bislang flächenmäßig größte Ausgabe der Fachmesse sein. Den Ausstellern stehen nicht nur die 16 Hallen der Messe Düsseldorf zur Verfügung, sondern auch ein Außenbereich. Das Highlight bleiben natürlich die Reisemobile: Für die beliebten Campervans steht die Halle 15 exklusiv zur Verfügung. Hier präsentieren unter anderem Karmann Mobil, La Strada und Westfalia ihre Neuheiten. Auch Halle 12 ist stark auf die ausgebauten Kastenwagen fokussiert, hier gibt es Neues von Pössl und CleverVans zu sehen. In den übrigen Hallen für Fahrzeuge (1, 4, 5, 6, 7a, 9, 10, 11, 17, 16) präsentieren unter anderem Ahorn Camp, Eura Mobil, Fendt Caravan, Hobby oder Malibu eigene Neuerscheinungen und Bestseller.

Mit VW Nutzfahrzeuge, MAN und Stellantis (u.a. Citroën und Fiat) stellen in Halle 16 auch beliebte Basisfahrzeug-Hersteller eigene Produkte aus. Halle 5 steht im Zeichen des Luxus-Campings mit hochpreisigen Linern von Hersteller wie Bimobil, Concorde oder Morelo. In den übrigen Hallen werden Zubehör für Reisemobil und Outdoor (Halle 3) sowie Technologie rund ums Camping (Halle 13 und 14) präsentiert. Wer neue Reiseziele entdecken möchte, bekommt alle Informationen zu den Destinationen erstmals in einer eigenen Halle (Halle 7). Zwischen Halle 9 und 17 finden Besucher:innen den Außenbereich, auf dem ebenfalls einige Hersteller unter freiem Himmel Fahrzeuge und Zubehör präsentieren – darunter auch auf einem E-Bike-Parcours zum Selbsttest.

Zudem widmet sich der Caravan Salon Düsseldorf 2024 gezielt dem Thema Selbstausbau und veranstaltet Workshops und Vorträge zu den drängendsten Fragen zum Eigenbau (so funktioniert die Wohnmobilzulassung) – die Starter-Welt richtet sich an Camping-Neueinsteiger:innen.

Camping direkt vor der Messe: Die Möglichkeiten

Stilecht ist die Anreise natürlich auch im eigenen Reisemobil möglich. Hierfür stehen Stellplätze auf dem P1 der Messe Düsseldorf zur Verfügung – welche zusätzlich zum Ticket gebucht werden müssen. Ein Shuttle-Bus bringt Camper:innen, die mit Wohnmobil oder Wohnwagen anreisen, zu den Messehallen. Sollte der Platz nicht genügen, stehen weitere Stellplätze beim Schützenverein Unterrath sowie Schützenverein Rath zur Verfügung. Das Parken auf den Übernachtungsparkplätzen kostet 15 Euro pro Fahrzeug und Tag.