Tieferlegung & TÜV: Wie tief darf ein Autos ein?

Über die Antwort auf die Frage, wie tief darf ein tiefergelegtes Auto eigentlich sein, streiten sich Tuner:innen und Polizei regelmäßig. Das sagt der TÜV zur Tieferlegung – und das sind die Vorteile und Nachteile von tiefergelegten Autos!

Neben Bodykit und Leistungssteigerung zählt das Fahrwerks-Tuning zu den liebsten Umbau-Maßnahmen. Eine Tieferlegung von Autos lässt sich allerdings nicht nur einfach so von jedem Tuning-Fan in der Hobby-Garage realisieren. Es gibt festgelegte Regeln, die hierbei eingehalten werden müssen. Zwar gibt es seitens Gesetzgeber keine Bedingung, wieviel Bodenfreiheit zwischen Fahrwerk und Asphalt liegen muss, wie der TÜV Nord bekannt gibt. Doch obwohl es keine verbindliche Mindesthöhe gibt, legt die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in § 30 Abs.1 und 2 fest, dass Autos eine "straßenschonende Bauweise" besitzen müssen. Prüfen Sachverständige (TÜV etc.) das tiefergelegte Fahrzeug bei einer Hauptuntersuchung (HU), Eintragung oder aufgrund einer nötig gewordenen Einzelabnahme, diehnt als Orientierung ein Schreiben namens "VdTÜV Merkblatt 751". Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Tieferlegung: VdTÜV-Merkblatt 751 als Leitfaden

Ob ein getuntes Auto zu tief ist, prüfen Sachverständige gemäß dem VdTÜV-Merkblatt 751. Darin ist vorgegeben, dass das Fahrzeug mit Person auf dem Fahrersitz und vollem Treibstofftank fähig sein muss, Hindernisse mit einer Breite von 800 Millimetern und einer Höhe von 110 Millimetern ohne Berührung zu überfahren. Hierbei gibt es jedoch für den Tuning-Fan eine entscheidende Ausnahme: Karosserie-Anbauteile, die aus elastischem Material wie Kunststoff gefertigt sind, sind von dieser Regel ausgenommen. Eine weitere Komponente, die Fahrzeugbegeisterte aus rechtlicher Sicht bei Umbau-Maßnahmen berücksichtigen müssen, ist der Mindestabstand bestimmter lichttechnischer Einrichtungen wie Scheinwerfer und Blinker sowie der Kennzeichen zur Fahrbahn. Hier gibt die StVZO konkrete Maße vor.

Scheinwerfer & Kennzeichen: StVZO regelt Mindesthöhe

Wer ein Auto tieferlegen möchte, muss laut StVZO berücksichtigen, dass Fern- und Abblendlicht sowie die seitlichen Blinker mindestens 50 Zentimeter über dem Straßenbelag angebracht sind. Außerdem darf die Höhe des vorderen Kennzeichens nicht unter 20 Zentimeter über dem Boden beginnen. Beim hinteren Kennzeichen muss der Abstand zum Boden mindestens 30 Zentimeter betragen. Wie der TÜV Süd erläutert, sollten Autobesitzer:innen lieber nur Fachleute an das Fahrwerk ihres vierrädrigen Lieblings lassen, weil es sich um einen Eingriff handele, der die Fahrsicherheit betrifft.

Abmessungen & Vorschriften zur Tieferlegung

Hindernisse mit einer Höhe von 110 mm und Breite von 800 mm überfahren können

Mindesthöhe von lichttechnischen Einrichtungen berücksichtigen:

Fern- und Abblendlicht 50 cm

Blinker seitlich 50 cm

Bremsleuchte 35 cm

Schlussleuchte 35 cm

Blinker vorne uns hinten 35 cm

Rückfahrscheinwerfer 25 cm

Seitenmarkierungsleuchten 25 cm

Nebelscheinwerfer 25 cm

Nebelschlussleuchte 25 cm

Mindeshöhe von Kennzeichen berücksichtigen:

Kennzeichen hinten 30 cm

Kennzeichen vorne 20 cm