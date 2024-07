Frisch geduscht auf dem Campingausflug

Wer das Camping, sein Wohnmobil oder allgemein langfristige Outdoor-Aktivitäten liebt, der weiß unkompliziertes Duschen unterwegs zu schätzen. Doch welche Artikel sind wirklich ein Gewinn für den Urlaub? Die AUTO ZEITUNG zeigt Produktempfehlungen für Solar- und Außenduschen.

Camping- und Outdoor-Abenteuer oder Trips mit dem Wohnmobil bedeuten vor allem eines: Freiheit. Doch der Genuss dieser Errungenschaft wird schnell getrübt, wenn die Hygiene zu lange auf der Strecke bleibt. Zum Glück gibt es auf dem Markt einige Camping-Artikel und Produkte als Antwort auf dieses Problem: Außenduschen oder Solarduschen, die sich mit Wasser versorgen und betreiben lassen.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Zehn Tipps zum Wohnmobil-Kauf im Video:

Outdoor-Duschen fürs Camping – unsere Empfehlungen

In Online-Shops und im Fachhandel findet sich eine Vielzahl an Produkte im Bereich Solardusche, Außendusche und Gartendusche. Einige empfehlenswerte Angebote im Vergleich:

Asanmu Solardusche

Unsere erste Empfehlung ist die Asanmu Solarduschtasche. Die mobile Warmwasserdusche verfügt über einen Duschbeutel, der bis zu 20 l Wasser aufnehmen kann. Die Dusche soll dank des schwarz gefärbten PVC-Materials, das Sonnenlicht absorbieren kann, ganz ohne Gas und Strom auskommen. Praktisch: Sie lässt sich auf ein sehr kleines Maß zusammenfalten und soll so leicht zu transportieren und zu verstauen sein.



Wadeo tragbare Campingdusche

Die Campingdusche von Wadeo verfügt über eine Digitalanzeige, einen 4500-mAh-Akku und soll damit bis zu 90 Minuten laufen können. Dank der Farbanzeige soll man schnell sehen können, wie warm das Wasser beim Duschgang oder Bewässern ist. Das gesamte Set 1,1 kg und kommt mit einer Aufbewahrungstasche für den Transport.



Acelife Campingdusche

Von Acelife kommt eine Campingdusche mit 2200 mAh, was bei voller Aufladung eine Nutzung von 45 bis 60 Minuten erlauben soll. Die Dusche ist für den Innen und Außenbereich, die Autowäsche, die Gartenbewässerung oder auch die Haustierreinigung geeignet. Im Lieferumfang sind ein USB-Ladekabel und ein Autoadapter enthalten.



Laserbeak tragbare Dusche

Die tragbare Dusche von Laserbeak (Volumen: Low Level 3 l/min, High Level 4 l/min) kann für In- und Outdoor verwendet werden. Ob auf Camping-Trips, zu Hause als Gartendusche oder gar zur Pflanzenbewässerung: Dank der eingebauten 4.800 mAh Lithium-Batterie soll die Dusche für mehr als 60 Minuten laufen können. Mit 900 g gehört die Dusche allerdings zu den schwereren im Vergleich.



Lib errway Campingdusche

Die Außendusche mit Pumpe von Liberrway (Volumen: 3 l/min) bietet ein simples Design mit Ein/Aus-Knopf. Im Gegensatz zu anderen tragbaren Outdoor-Duschen sind die Pumpe und die Stromversorgung in einem Gerät kombiniert, was Platz sparen und die Wasserbeständigkeit verbessern soll. Sie wird von einem wiederaufladbaren Akku betrieben und kann beim Camping über ein USB-Kabel im Auto, in einer Powerbank oder am Laptop aufgeladen werden.



Qdreclod m obile Outdoor-Dusche

Die mobile Campingdusche von Qdreclod (Volumen: 2,5 l/min) ist eine tragbare Dusche fürs Camping, die sowohl für die Reinigung im Freien, das Säubern von Haustieren als auch die Bewässerung von Pflanzen geeignet sein soll. Nach Angaben des Herstellers kann die Dusche bei voller Ladung 60 Minuten am Stück benutzt werden. Im Lieferumfang sind ein Duschkopf, ein Schlauch, die elektrische Wasserpumpe sowie Akku und USB-Kabel enthalten.



Kipida Outdoor-Solardusche

Dank Solarenergie ist die Solardusche von Kipida (Volumen: 20 l) ein empfehlenswerter Begleiter für autarke Trips mit dem Wohnwagen oder Wohnmobil. Im Lieferumfang sind außerdem Aufhängeriemen enthalten, mit denen sich die Solardusche befestigt werden kann.



Wie funktioniert eine Campingdusche?

Je nachdem, welche Art der Campingdusche verwendet, unterscheidet sich auch die Bedienung. Doch kompliziert sind die meisten Gartenduschen nicht. Viele tragbare Außenduschen fürs Camping funktionieren etwa über einen Motor und ein Pumpensystem. Die Dusche und der Motor werden mit dem Tank und dem Schlauch platziert und der Duschkopf mit dem Schlauch verbunden. Sobald der Motor läuft, wird das Wasser in den Tank gepumpt. Eine Solardusche hingegen wird beim Camping einfach mit Wasser befüllt und in die Sonne gelegt. Ist der Inhalt erhitzt, kann der aufgehängte Beutel für eine warme Dusche verwendet werden.

Was sind die Vorteile einer Campingdusche mit Pumpe?

Bei der Campingdusche mit Pumpe wird der Wasserdruck über eine Hand- oder Fußpumpe erzeugt. Die Vorteile bei diesem System sind zum einen die einfache Handhabung, zum anderen die mittlere Wassermenge, die zum Duschen benötigt wird. Durch die manuelle Pumpe ist man selbst auf abgelegenen Campingplätzen unabhängig von einer externen Energiezufuhr, was die Variante flexibler macht. Nicht zuletzt sind Campingduschen mit Pumpe meist aus robustem Material und von längerer Lebensdauer. Es gibt aber auch elektrische Campingduschen mit Pump-System, die über USB oder den Zigarettenanzünder aufladbar sind.

Auch interessant:

Wie lange hält der Akku einer Campingdusche?

Die Leistungsfähigkeit von Akkus ist ein hohes Gut bei jedem Camping-Vorhaben. Oftmals eine ganze Stunde kann man den Campingduschen-Akku nutzen. In der Regel muss also das Wasser aufgefüllt werden, noch bevor die Batterie wieder an die Powerbank muss. Auch die Pumpleistung bleibt durchgehend konstant, wodurch der Wasserstrahl aus dem Duschkopf immer konstant streut.