Zum bereits erfolgten Bestellstart ist der Nugget in der Ausstattungslinie Titanium mit Aufstelldach, dem 170 PS (125 kW) starken EcoBlue-Turbodiesel und Achtstufen-Automatik verfügbar.

Auf dem Caravan Salon 2023 steht die Neuauflage des Ford Trasit Custom Nugget, der ab 2024 ausgeliefert wird. Das ist neu beim Ford-Camper mit Westfalia-Ausbau und das ist sein Preis.

Neuauflage des beliebten Campers Ford Transit Custom Nugget (2024)

Mit dem Ford Transit Custom Nugget bringt Ford 2024 den beliebten Camper als Neuauflage zu einem Preis ab 76.517 Euro (Stand: August 2023) auf die Straße. Der Hersteller verspricht noch mehr Flexibilität und Platz für vier Erwachsene. Neben cleveren Lösungen im Innenraum (siehe nächster Absatz) betont Ford vor allem auch den hohen Langstrecken-Reisekomfort des Nugget. Zum bereits erfolgten Bestellstart ist der Nugget in der Ausstattungslinie Titanium mit Aufstelldach, dem 170 PS (125 kW) starken EcoBlue-Turbodiesel und Achtstufen-Automatik verfügbar. Auf Wunsch stattet Ford den Camper mit Allradantrieb und mit Solardach aus. Andere Ausstattungsvarianten und die Option auf einen Plug-in-Hybrid-Antrieb werden zu einem späteren Zeitpunkt das Angebot erweitern. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Innenraum: Getrennte Zonen für mehr Bewegungsfreiheit

Schlaf- und Essbereich

Wie auch beim Vorgänger setzt der Ford Transit Custom Nugget (2024) auf getrennte Zonen für Küche, Wohnen und Schlafen. Mit diesem Konzept erreicht der Hersteller eine höhere Bewegungsfreiheit für die Camper:innen im Fahrzeug, auch wenn beide Doppelbetten aufgebaut sind. Insgesamt können vier Personen im Nugget nächtigen und fünf reisen. Die beiden vorderen Sitze lassen sich drehen, beheizen und belüften. Der Wohnraum bietet eine verschiebbare Dreierbank, die optional ebenfalls beheizbar ist. Zur Verdunklung dienen nun keine Vorhänge mehr, sondern Sichtschutzrollos. LED-Beleuchtung, Standheizung, Wasservorrat und viele weitere Funktionen und Daten kontrollieren Camper:innen über einen sieben Zoll großen Touchscreen im Wohnbereich.

Küche

Die Küche im Ford Transit Custom Nugget (2024) ist L-förmig angeordnet und mit einem Schubladen-Kühlschrank ausgestattet, in dem auch große Flaschen aufrecht verstaut werden können. In die Arbeitsfläche sind Kochfeld und Spüle integriert, die sich durch Abdeckungen vergrößern lässt. Um die Kopffreiheit in der Küche zu erweitern, kann man einen Teil der Matratze im Dachbereich hochklappen. Das serienmäßige Warmwasser kann nicht nur für die Spüle, sondern auch für die Außendusche, die ab Werk installiert ist, genutzt werden. Ein passendes Duschzelt gibt es optional dazu.

Basisfahrzeug: Ford Transit Custom

Foto: Ford

Der Ford Transit Custom bietet auch im Nugget das modernisierte Cockpit mit 13-Zoll-Touchscreen und Ford SYNC4-System, das auch Sprachbefehle versteht. Die drahtlose Einbindung externer Geräte und Smartphones geschieht serienmäßig via Android Auto oder Apple CarPlay. Die Assistenzsysteme umfassen beispielsweise eine intelligente adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Fahrspur-Pilot und einen Rückfahr-Bremsassistenten mit 360-Grad-Kamera. Der beim Nugget später verfügbare PHEV nutzt einen 2,5 l großen Vierzylinder, der nach dem effizienten Atkinson-Prinzip arbeitet, und einen E-Motor, die eine Systemleistung von 171 kW (232 PS) erreichen. Der Akku bietet 11,8 kWh Kapazität (netto), was auch kurzzeitig rein elektrisches Fahren zulässt.