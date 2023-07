Bodenbeläge in Yachtdeck- oder Steinboden-Optik erzeugen zusammen mit der dimm- und in ihrer Farbtemperatur einstellbaren LED-Beleuchtung eine luxuriöse Atmosphäre.

Mit der allgemeinen Modellpflege erhält auch der Camper aus Stuttgart eine Überarbeitung. Was beim Mercedes Marco Polo Facelift (2024) außen wie innen neu ist und ob sich die Maße, der Preis und die Ausstattung verändern, verrät die AUTO ZEITUNG hier!

Preis des Mercedes Marco Polo Facelift (2024)

Von der allgemeinen Modellpflege profitiert auch der T6.1 California-Konkurrent und Camper von Mercedes. Das Mercedes Marco Polo Facelift (2024) ist wie gehabt serienmäßig mit einem Aufstelldach, vier Schlafmöglichkeiten sowie einer Küche ausgestattet. Da diese bislang nur im Topmodell Edition zum Standardumfang gehörte, liegt eine Anpassung der Ausstattungslinien nahe – diese hat Mercedes aber noch nicht weiter kommuniziert. Übrigens auch nicht die neuen Motorisierungen und Preise. Doch darauf geht der Artikel später nochmal genauer ein. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Die Mercedes V-Klasse (2024) im Video:

Innenraum mit Küche & Platz für vier Personen

Für das Mercedes Marco Polo Facelift (2024) hat die Marke mit dem Stern die Camper-Bedieneinheit "Mercedes-Benz Advanced Control" (MBAC) weiterentwickelt und mit zusätzlichen Funktionen versehen. Wahlweise über den 12,3-Zoll-Touchscreen im Cockpit oder die MBAC-App lässt sich nun auch die Luftfederung steuern, um das Fahrzeug auf unwegsamen Gelände auszurichten. Außerdem gibt es einen neuen Campingmodus, der Funktionen wie das "Welcome Home"-Licht für die Dauer des Campings deaktiviert. Wie gehabt lassen sich über die MBAC diverse Lade- und Füllzustände ablesen und das Licht, die Kühlschrank-Temperatur, das Aufstelldach, das optionale Glasschiebedach oder die Heizung steuern.

Wie beim Vorgänger auch ist das Mercedes Marco Polo Facelift (2024) ein Camper für bis zu zu vier Personen, dessen serienmäßiges Aufstelldach mit blickdichtem, wasserdichtem und atmungsaktivem Textil versehen ist und ein 2,05 Meter mal 1,13 Meter großes Dachbett beheimatet. Das besteht aus einer Kaltschaummatratze, die auf punktelastischen Federelementen aufliegt. Zwei dimmbare Schwanenhals-Leuchten spenden das nötige Licht. Unten bildet die per Knopfdruck umlegbare Rücksitzbank ein 2,03 mal 1,13 Meter großes Doppelbett. Daneben: der Kleiderschrank mit Schminkspiegel und die nun standardmäßige Küchenzeile mit zweiflammigem Gaskocher, Spüle und 40-Liter-Kompressor-Kühlbox.

Die Mahlzeiten können an einer Sitzgruppe aus besagter Rücksitzbank, den um 140 Grad drehbaren Fahrer- und 180 Grad drehbaren Beifahrersitz sowie dem verschiebbaren Klapptisch eingenommen werden. Bodenbeläge in Yachtdeck- oder Steinboden-Optik erzeugen zusammen mit der dimm- und in ihrer Farbtemperatur einstellbaren LED-Beleuchtung eine luxuriöse Atmosphäre. Innen versorgen eine 230-Volt, zwei 12-Volt-Steckdosen und zwei USB-Ladeanschlüsse mit dem nötigen Strom, außen am Camper gibt es eine weitere 230-Volt-Steckdose. Das Zubehörprogramm für das Mercedes Marco Polo Facelift (2024) sieht unter anderem eine Außendusche sowie einen Tisch mit zwei Stühlen vor. Clevere Details wie der herausnehmbare Dachstaukasten oder das optionale Glasschiebedach im Aufstelldach runden das Paket ab.

Ähnliche Wohnmobile:

Basisfahrzeug: Mercedes V-Klasse

Das Mercedes Marco Polo Facelift (2024) basiert auf der Mercedes V-Klasse. Wie sie erhält auch der Camper neue Front- und Heckschürzen sowie neue Frontscheinwerfer und Rückleuchten. An den Maßen von derzeit 5140 Millimetern Länge, 1928 Millimetern Breite und 1995 Millimetern Höhe dürfte sich daher allenfalls marginal etwas ändern. Der überarbeitete Innenraum wartet mit einem Displaypanel aus zwei 12,3 Zoll großen Bildschirmen sowie dem neuesten Mercedes-Benz User Experience (MBUX) auf. Das Infotainmentsystem bietet nun zusätzliche Funktionen wie beispielsweise Musikstreaming, Komfortsteuerung und Navigation mit Augmented Reality. Zu den serienmäßigen Assistenzsystemen gehören unter anderem ein Fahrlicht-Assistent inklusive Regensensor, ein Abstandsassistent, ein Bremsassistent mit Kreuzungsfunktion, ein Totwinkel-Assistent, ein Spurhalte-Assistent sowie ein Geschwindigkeits-Assistent.

Ob der Marco Polo wie gehabt mit dem OM654-Vierzylinder-Turbodiesel mit 2,0 Litern Hubraum zu haben ist, verrät Mercedes zwar noch nicht, doch wäre alles andere eine faustdicke Überraschung. So rechnen wir beim Mercedes Marco Polo auch künftig mit der Wahlmöglichkeit zwischen dem 200 d mit 136 PS (100 kW), dem 220 d (163 PS/120 kW), dem 250 d (190 PS/140 kW) und dem 300 d (237 PS/174 kW). Auch dürften weiterhin Neunstufen-Automatik und Hinterradantrieb zum Serienumfang gehören, Allradantrieb ist optional. Da Mercedes für den überarbeiteten Camper noch keinen neuen Preis nennt, ziehen wir den Vorgänger zurate, der aktuell für 75.291 Euro (Stand: Juli 2023) in der Preisliste steht.