Mit dem VW California Concept (2023) zeigt Volkswagen Nutzfahrzeuge auf dem Caravan Salon 2023 den Vorboten eines T7-Campers.

VWN zeigt das VW California Concept (2023)

1988 debütierte der erste California – damals auf T3-Basis. 35 Jahre später, zum Caravan Salon 2023, stellt Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) mit dem VW California Concept einen Camper auf Basis der siebten Generation des VW Bus vor. Die Serienversion wird ab 2024 in Hannover gebaut, basiert auf dem langen Multivan (Maße: 5173 mm Länge, 1941-2252 mm Breite) und wird wie alle Vorgänger auch über ein Aufstelldach (geschätzte Höhe: knapp unter 2000 mm) verfügen. Sehr wahrscheinlich ersetzt er vorerst den auf Basis des T6.1 angebotenen, noch aktuellen California. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Wenig Informationen zum Innenraum

Zum Innenraum des VW California Concept (2023) verrät VWN noch nicht allzu viel. Immerhin: Der Camper soll "smart", also vernetzt, sein. Der Touchscreen in der Dachkonsole, wie ihn der T6.1 California hat, wird in abgewandelter Form auch im VW California Concept zu finden sein: als Tablet. Naheliegend sind eine, je nach Ausstattungsvariante, serienmäßige Küchenzeile sowie vier Schlafmöglichkeiten – zwei unter dem Aufstelldach und weitere zwei auf der zum Bett umgebauten Rücksitzbank.

Basisfahrzeug VW T7

Mit dem VW T7 als Basis wird der California auch als Plug-in-Hybrid erhältlich sein, kündigt VWN schon im Vorfeld der Messe an. Als 1.4 eHybrid kombiniert der Bulli einen 1,4-Liter-Vierzylinder-Turbobenziner mit einem Elektromotor zu einer Systemleistung von 218 PS (160 kW) und bietet eine reine elektrische Reichweite von (je nach Ausstattung) rund 44 Kilometern. Diese dürfte unter der schweren Campingausstattung aber etwas leiden. Sehr wahrscheinlich stehen aber auch die weiteren Motorisierungen, der 1.5 TSI mit 136 PS (100 kW), der 2,0 TSI mit 204 PS (150 kW) und der 2.0 TDI mit 150 PS (110 kW) zur Auswahl. Zum Preis gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch keine gesicherten Informationen. Als Beispiel darf aber der noch aktuelle California herangezogen werden, der ab 63.647 Euro (Stand: August 2023) erhältlich ist.