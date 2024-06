Marktstart für den elektrischen Touring

Der mit je einer E-Maschine an der Vorder- und Hinterachse arbeitende BMW i5 M60 xDrive ist mit 442 kW (601 PS) und in der Boost-Funktion 820 Nm das Top-Modell der Baureihe.

In der Breite wächst der neue 5er um 32 auf 1900 mm und in der Höhe um 36 auf 1515 mm.

Wie die Neuauflage des Verbrenners ist auch der BMW i5 im Oktober 2023 gestartet. Auf die Limousine folgte im Februar 2024 der Touring genannte Kombi. Das vorläufige Top-Modell firmiert in beiden Fällen unter dem Namen i5 M60. So hoch fallen die Preise und Reichweiten aus.

Preis: BMW i5 (2023) ab 70.200 Euro, Touring ab 72.200 Euro

Mit dem Debüt der achten Generation ist der BMW 5er erstmals auch in der vollelektrischen Variante BMW i5 zu haben – sowohl als klassische Stufenhecklimousine und dem traditionell als Touring bezeichneten Kombi, dessen Marktstart im Juni 2024 erfolgte. Der Preis startet bei 70.200 Euro für die bereits 2023 debütierte Limousine. Für den BMW i5 Touring (2024) werden 72.200 Euro fällig (Alle Preise Stand: Juni 2024). Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Antriebe: i5 als eDrive40, xDrive40 oder M60

Vorerst stehen für den BMW i5 drei Motorisierungen zur Auswahl. Im eDrive40 (2023) leistet eine an der Hinterachse montierte fremderregte E-Maschine 250 kW (340 PS) und erzeugt in der Limousine 400 Nm Drehmoment. Dem Touring stehen dabei 430 Nm zur Verfügung. Die Reichweiten unterscheiden sich ebenfalls: Laut WLTP sind in der Limousine bis zu 582 km drin, 560 km sind im Touring möglich. Der xDrive40 ist ausschließlich für die Limousine konfigurierbar und kommt durch einen zusätzlichen E-Motor an der Hinterachse auf eine Systemleistung von 290 kW (394 PS) und ein maximales Drehmoment von 590 Nm. Die WLTP-Reichweite beläuft sich auf 463 bis 538 km.

Der mit je einer E-Maschine an der Vorder- und Hinterachse arbeitende BMW i5 M60 xDrive ist mit 442 kW (601 PS) und in der Boost-Funktion 820 Nm das Top-Modell der Baureihe. Fahrkomfort und -dynamik lassen sich mit einem M-Sportfahrwerk – mit hubabhängigen oder adaptiven Dämpfern – und Allradlenkung sowie aktiver Wankstabilisierung individuell gestalten. Zudem gibt es eine Luftfederung an der Hinterachse. Eine BMW i5 M-Variante, die mit bis zu drei Elektromotoren (einer vorn, zwei hinten) und bis zu 735 kW (1000 PS) die Fahrdynamik auf ein neues Level heben soll, ist zwar noch nicht bestätigt, aber ein offenes Geheimnis.

Alle BMW i5-Modelle – ob Limousine oder Touring – tragen eine flach bauende Hochvolt-Batterie mit einer Energiedichte von 81,2 kWh (netto) zwischen den Achsen. Eine optimierte Ladeleistung sorgt für eine auch bei hohen Ladeständen (SOC: State Of Charge) füllige Ladekurve. An einer Schnellladesäule benötigen die Stromer laut BMW knapp 30 min, um den Akku von zehn auf 80 Prozent mit Energie anzureichern. Oder anders gesagt: In rund zehn Minuten lässt sich Strom für bis zu 156 km speichern. Dabei lädt das 400-V-System mit bis zu 205 kW (DC). An AC-Ladepunkten liegen serienmäßig maximal elf kW an, optional sind 22 kW möglich. Für eine bestmögliche Temperierung der Hochvolt-Batterie nutzt BMW erstmals die von den Elektromotoren erzeugte Abwärme. Dadurch soll der für das Vorheizen auf dem Weg zu einer Schnellladestation erforderliche Energiebedarf verringert werden.

Exterieur: Touring flankiert ab Februar 2024 die Limousine

Der BMW i5 (2023) trägt seine Niere steil, eher breit als hoch und präsentiert sich durch sein markantes, schwarz kaschiertes Schwellerdesign gestreckt. Auch das klar strukturierte Heck zeigt mit den schmalen Leuchten Modernität und greift dennoch das traditionelle L-Leuchten-Layout über eine integrierte Chromleiste erneut auf. Um auch weiterhin in seiner Klasse Maßstäbe zu setzen, wachsen die im bayerischen Dingolfing produzierten 5er und i5 deutlich. Generation Nummer acht ist nun 5060 mm lang – plus 97 mm gegenüber dem Vorgänger. In der Breite wächst der neue 5er um 32 auf 1900 mm und in der Höhe um 36 auf 1515 mm. Die optischen Unterschiede zwischen den klassischen 5er-Modellen und den elektrischen i5-Varianten beschränken sich in erster Linie auf die offene oder teilgeschlossene Frontpartie.

Der BMW i5 Touring (siehe Bildergalerie) teilt sich die Maße mit der Limousine – nur die Karosserieformen unterscheiden sich. Die Fensterkante steigt nach hinten sanft auf und betont die Heckpartie. Diffusor, Schweller und Rückleuchten sind bereits von der Limousine bekannt.

Interieur: Großzügige Platzverhältnisse

Sowohl die Limousine als auch der BMW i5 Touring (2024) profitieren von dem um 20 mm auf 2995 mm verlängerten Radstand im Sinne eines üppigeren Platzangebotes für die Insass:innen. Im Fond macht sich das große Platzangebot in beiden Karosserieformen bemerkbar, besonders jedoch im Touring. Im auffällig luftigen Innenraum ist die digitale Zukunft überall präsent. Insbesondere der große, im Innenraum zu schweben scheinende Anzeigenverbund des Curved-Displays lässt den des Vorgängers alt aussehen.

Das mit seiner Einführung beim BMW iX in seiner Logik kritisierte Bediensystem soll als BMW Operating System 8.5 im BMW i5 (2023) zur intuitiven Menüführung zurückfinden und ist klassisch per iDrive-Controller, einfach per Sprache oder wie vom Smartphone gewohnt per Touchscreen bedienbar. Als erstes Modell im BMW-Portfolio verfügt die neue bayerische Business-Klasse serienmäßig über einen vollständig mit veganen, lederähnlichen Materialien gestalteten Innenraum. Die Optionsliste hält aber auch weiterhin eine große Anzahl von Individualisierungen bereit – darunter natürlich auch unterschiedliche Echtleder-Ausstattungen. BMW bietet das M Sport Paket oder das M Sport Paket Pro für beide Karosserievarianten an.

Das Kofferraumvolumen des BMW i5 Touring (2024) beträgt 570 l und lässt sich durch umgeklappte Rücksitze auf 1700 l erweitern. Die Limousine schluckt 490 l.

Assistenzsysteme: Autonomes Fahren anvisiert

Die sprichwörtliche Freude am Fahren bereichert der BMW i5 (2023) mit dem sogenannten Autobahn-Assistenten inklusive aktivem Spurwechselassistenten, mit dem sich BMW einen weiteren Schritt in Richtung des autonomen Fahrens (Level 2) bewegt. Per Knopfdruck im Lenkrad aktiviert, können Fahrer:innen wenige Sekunden später die Hände vom Steuer nehmen. Im Gegensatz zu anderen Systemen, bei denen aus Sicherheitsgründen in unregelmäßigen Abständen aufgefordert wird, das Lenkrad zu berühren und damit die Aufmerksamkeit zu bestätigen, behält im i5 eine Überwachungskamera die Person am Steuer im Blick. Sie prüft die Aufmerksamkeit, indem sie die Augenführung analysiert.

Die digitalen Features des i5 sind mit dem serienmäßigen Parking Assistant einschließlich Rückfahrassistent, dem optionalen Parking Assistant Professional, bei dem man Parkmanöver per Smartphone steuern kann, der In-Car-Gaming-Funktion (AirConsole) oder Video-Streaming mit YouTube und Bundesliga-In-Car-App auf dem Control Display zum Zeitvertreib an Ladesäulen noch mal deutlich angereichert. Beste Konnektivität und Telefonqualität mit 5G verstehen sich von selbst, wodurch es auch möglich wird, Parkgebühren an ausgesuchten Standorten vor dem Aussteigen schon im Fahrzeug zu bezahlen.

Fahreindruck: Der BMW i5 (2023) überzeugt mit BMW-Qualitäten

Der BMW i5 eDrive40 (2023) bringt alles mit, um die hohen Erfolgserwartungen zu erfüllen. Neben der guten E-Performance verzichtet er weder auf eleganten Komfort, noch auf das mit der Marke verbundene hohe dynamische Potenzial und bietet obendrein eine dem Preis angemessene Ausstattung und Qualität. Als M60 xDrive vereint der i5 höchsten Komfort und Dynamik mit Wertigkeit und Funktionsfülle. Der BMW i5 Touring (2024) überzeugt neben seinem Komfort auch durch die Reichweite, kann aber weder mit riesigem Laderaum, noch mit einem erschwinglichen Preis dienen.

Von Michael Godde & Jürgen Voigt!--startfragment-->