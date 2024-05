So fährt der elektrische Oberklasse-Touring

Zum ersten Mal bietet BMW einen vollelektrischen Kombi an. Erste Ausfahrt mit dem neuen BMW i5 Touring (2024) als M60 xDrive, dem Topmodell der Baureihe.

Gut 95 Prozent aller Kombi-Modelle finden in Europa ihre Kundschaft. Vor allem in Deutschland überschreitet die Nachfrage nach diesen Varianten nicht selten die nach den Limousinen derselben Baureihen. Deshalb bietet BMW nun zum ersten Mal einen 5er Touring auch als vollelektrische Version neben den klassischen Motorisierungen an. Wir fühlen dem elektrischen Oberklasse-Kombi mit E-Antrieb, dem neuen BMW i5 Touring (2024), in einer ersten Testfahrt auf den Zahn.

Erste Testfahrt: Neuer BMW i5 Touring (2024) mit identischem Ladevolumen

Selbst wenn sich der von uns gefahrene neue BMW i5 Touring (2024) in puncto Länge und Radstand nicht von der i5-Limousine unterscheidet, ist er mit 5,06 m aber fast 10 cm länger als sein Vorgänger. In erster Linie kommt der gewonnene Raum Fahrer:innen und Beifahrer:innen zugute, die sich im vollelektrischen i5 oder Verbrenner-5er eher wie in einem alten 7er fühlen. Im Fond fällt das Raumangebot dagegen eher durchschnittlich aus.

Ernüchterung kommt auf der Testfahrt dann beim Ladevolumen des neuen BMW i5 Touring (2024) auf. Fasste der bisherige Touring zwischen 560 und 1700 l, hat der neue mit 570 bis 1700 l – das gilt für alle Motorisierungen, also auch für die Verbrenner und Plug-in-Hybride – nicht mehr zu bieten. Bei der Variabilität opfert BMW zudem das typische separat zu öffnende und damit in engen Parklücken sehr praktische Fenster in der Heckklappe dem Kostendruck.

Solide Verarbeitung und optimale Sitzpostition im i5 Touring

An der soliden Verarbeitungsqualität der Karosseriestruktur gibt es hingegen nichts auszusetzen. Der neue BMW i5 Touring (2024) überzeugt schon auf den ersten Metern mit Ruhe. Fahrwerksgeräusche oder gar Knarzen aus der Karosserie gibt es hier nicht. Auch die Windgeräusche flüstern weitgehend zurückhaltend um die Karosserie. Der direkte Vergleich der Standard-Außenspiegel des i5 40eDrive mit den M-Spiegelblenden des M60 xDrive samt zusätzlicher Finne zeigt aber, dass diese akustisch auffälliger sind.

Hinter dem Lenkrad findet man dank großer Einstellbereiche der Sitze und vor allem des Lenkrads eine optimale Sitzposition – und aufgrund der sehr bequemen sowie großen Fauteuils auch eine ausgesprochen entspannte. Der i5 arbeitet sich so schnell ins eigene Wohlgefühl und vermittelt sofort ein vertrautes Fahrgefühl. Er ist eben auch ein 5er. Einer, der mit seinem feinen Fahrwerk auf jedem Untergrund einen eleganten, aber nicht losgelösten Komfort offeriert. Der i5 bleibt – vor allem als M60 xDrive mit adaptivem M-Sportfahrwerk, Allradlenkung und optionalem aktiven Wankausgleich – stets entspannt, verbindlich und umrundet Radien aller Art wie auf Schienen. Die Lenkung reagiert sehr feinfühlig auf Richtungsänderungen, verwundert allerdings mit ihrer etwas undefinierten, hakelnden Mittellage, die den Geradeauslauf vor allem auf Spurrinnen negativ beeinflusst.

Bis zu 205 kW Ladeleistung sind drin

Die im Zusammenspiel 380 kW (517 PS) und bis zu 820 Nm (Boost) produzierenden E-Maschinen ermöglichen den Sprint auf Tempo 100 in 3,9 s und schubsen den neuen BMW i5 M60 xDrive Touring spielerisch auf 230 km/h. Mit dem 81,2-kWh-Akku lassen sich laut WLTP-Norm bis zu 506 km Reichweite erzielen. Auch die Ladeleistung von maximal 205 kW, die der i5 über ein breites Plateau anbieten soll – in 30 min. lädt die Batterie von zehn auf 80 Prozent –, ist für ein E-Auto mit 400-Volt-System ein durchaus respektabler Wert.

Der vollständig ausgestattete BMW i5 M60 xDrive Touring (2024) kostet allerdings auch mindestens 101.500 Euro. Der nur heckgetriebene i5 40eDrive Touring mit 250 kW (340 PS) ist dank seines antrittsstarken Elektroantriebs ebenfalls sehr agil und mit seinem Einstiegspreis von 72.200 Euro für spitz kalkulierende Interessent:innen vielleicht die attraktivere Wahl – mit M Sportpaket Pro (5400 Euro) und 20-Zoll-M-Aerodynamikrädern (1200 Euro) unterscheidet sich diese Version außen und auch im Innenraum kaum vom M60.

Technische Daten des BMW i5 M60 xDrive Touring (2024)

AUTO ZEITUNG 13/2024 BMW i5 M60 xDrive Touring Technische Daten Motor Zwei fremderregte Synchronmaschinen Getriebe/Antrieb Konstant-Übersetzung; Allrad Systemleistung 380 kW/517 PS Max. Drehmoment 795 Nm (Boost: 820 Nm) Spannung/Batterie-Kapazität 400 V/81,2 kWh (netto) Karosserie Außenmaße (L/B/H) 5060/1900 (2156)*/1505 mm Leergewicht/Zuladung 2350/610 kg Kofferraumvolumen 570-1700 l Fahrleistungen (Werksangaben) Beschleunigung (0-100 km/h) 3,9 s Höchstgeschwindigkeit 230 km/h Verbrauch auf 100 km 18,3 kWh Reichweite 506 km Kaufinformationen Basispreis (Testwagen) 101.500 € Marktstart Im Handel Alle Daten Werksangaben; *Breite mit Außenspiegel